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Групповая
7 часов
Бухта черепах Акумаль и эко-парк Танка из Плайя-дель-Кармен
Погрузиться в природу мексиканских джунглей, богатство подводного мира и культуру древних майя
Начало: в вашем отеле
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
$159 за человека
Групповая
3 часа
Церемония Темаскаль в майянской деревне (из Плайя-дель-Кармен)
Пройти ритуал очищения и единения с природой по древним традициям «индейской бани»
Начало: в вашем отеле
Расписание: в среду в 18:00
12 июня в 18:00
19 июня в 18:00
$95 за человека
Групповая
10 часов
Чичен-Ица, Коба, сенот и фабрика текилы
История древних комплексов Юкатана, купание в священном сеноте и секреты мексиканского напитка
Начало: в вашем отеле
$199 за человека
Мини-группа
10 часов
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день
Начало: у вашего отеля
$219 за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в заповедник Рио Лагартос и древний город Эк-Балам
Розовые озера, фламинго, прогулка на моторной лодке и город цивилизации Майя за 1 день
Начало: В лобби вашего отеля
Расписание: в понедельник в 04:00
10 июня в 04:00
17 июня в 04:00
$240 за человека
Групповая
3 часа
Снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
$99 за человека
Групповая
5 часов
Майя приглашают: Тулум и церемония Темаскаль
Представить жизнь древней цивилизации и пройти ритуал очищения в «индейской бане»
Начало: в вашем отеле
$149 за человека
Мини-группа
10 часов
Чичен-Ица, Эк Балам и секретный сенот
Познакомиться с историей и тайнами великих майянских городов и открыть первозданную красоту озера
Начало: в вашем отеле
28 дек в 08:00
$199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь9 февраля 2022Огромное спасибо за интересную и содержательную экскурсию! Особое спасибо гиду Евгению за приятное сопровождение, максимальную отдачу, терпение и готовность ответить
- ННаталья11 января 2022Очень понравилась поездка! Во-первых, совершенно неутомительно, во-вторых, очень интересно и взрослым, и детям! Наш гид Евгений рассказывал нам и о
- ККирилл5 января 2022Было очень насыщенно и динамично, но при этом познавательно и с большой заботой о группе и каждом путешественнике. Постоянно проследовало
- OOleg29 декабря 2021Потрясающее путешествие по истории полуострова Юкатан и цивилизации Майя! Гид с идеальным русским языком погрузил нас в историю не только полуострова,
- ААйгуль7 июля 2021Замечательная экскурсия, очень хорошо организовано, группа была всего 4 человека, никакой толпы туристов, все по-настоящему, душевно и круто. Спасибо гиду Алине и всей компании 🙏🙏🙏🙏
- ТТатьяна27 декабря 2019Все было чудесно и интересно, вкусно и душевно!
Ответы на вопросы от путешественников по Плайе-дель-Кармен в категории «На автобусе»
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