Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

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Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"

Тимофей Ю.
Тимофей Ю. – Гид из Плайи-деля-Кармен
Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $401 за человека

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Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
Возможно как и на острове 🏝️ «Косумель», так и вокруг Канкуна, Плаи дель Кармен и Тулума. Посещение археологических зон и заповедников и дручих мест по желания заказчика. Организация многодневных туров.

Цена аренды:

    Harley Davidson® Heritage Softail® Classic Аренда в день (USD): $179. 00 Harley-Davidson® Road King® Аренда в день (USD): $199. 00 Harley Davidson Sportster 1200 Аренда в день (USD): $159. 00
    Начало и место завершения
    🚩 Playa del Carmen
    Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
    Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
    Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
    Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
    Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"
    Мексика: "На мотоциклах по острову Косумелю и Ривьере Майя"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Тимофей Ю.
    Тимофей Ю.
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