Тимофей Ю. проводит ещё 5 экскурсий

Возможно как и на острове 🏝️ «Косумель», так и вокруг Канкуна, Плаи дель Кармен и Тулума. Посещение археологических зон и заповедников и дручих мест по желания заказчика. Организация многодневных туров.
Цена аренды:
Harley Davidson® Heritage Softail® Classic Аренда в день (USD): $179. 00 Harley-Davidson® Road King® Аренда в день (USD): $199. 00 Harley Davidson Sportster 1200 Аренда в день (USD): $159. 00
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.