во вторник в 08:00

Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан

Древние города, колониальный Вальядолид, купание в сеноте и фабрика текилы за 1 день

В группе до 18 человек вы отправитесь исследовать главные сокровища полуострова Юкатан! Посетите три города цивилизации Майя: Чичен-Ица, Коба и Тулум.

Рассмотрите цветные дома и Кафедральный собор в Вальядолиде, подниметесь на пирамиду Нооч Муль и узнаете интересные факты о стране.

А также поплаваете в сеноте и попробуете текилу!
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан
Насыщенное путешествие по полуострову Юкатан

Что вас ожидает

Вальядолид. Очаровательный городок, построенный в испанском колониальном стиле. Вы прогуляетесь по тихим улицам с яркими старинными домами, заглянете в живописный центральный парк и услышите историю Кафедрального собора.

Древние города Чичен-Ица, Коба и Тулум. Мы расскажем о великой цивилизации Майя и покажем ее артефакты: бытовые сооружения и храмы, украшенные изображениями богов и священных животных. А также поднимемся на пирамиду Нооч Муль высотой 42 метра.

Купание в сеноте. Вы знаете, что такое сенот? Это природный колодец, заполненный кристальной чистой водой. В одном из них вы обязательно искупаетесь.

Фабрика текилы. Вы познакомитесь с производством главного алкогольного напитка Мексики и по желанию его продегустируете.

Организационные детали

  • Все входные билеты, обед и дегустация текилы включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник в 08:00

Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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