Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

В наличии яхты, способные взять на борт от 1 до 20 рыбаков! Троллинг, джиггинг и конечно же флайфишинг! Прекрасная возможность поймать в водах Карибского моря 🌊 обитателей глубин-от марлина и до тунца! При отсутствии улова деньги возвращаются!