Руслан Г. проводит ещё 6 экскурсий

В наличии яхты, способные взять на борт от 1 до 20 рыбаков! Троллинг, джиггинг и конечно же флайфишинг! Прекрасная возможность поймать в водах Карибского моря 🌊 обитателей глубин-от марлина и до тунца! При отсутствии улова деньги возвращаются!
Начало и место завершения
🚩 Playa del Carmen
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.