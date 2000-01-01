Все экскурсии в Тулуме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тулуме – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от $85. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тулуме почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Мексике на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
7ч
$85
за 1 чел.
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
во вторник в 09:30
7ч
$139
за 1 чел.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30
6ч
$169
за 1 чел.
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
в воскресенье в 09:30
3ч
$85
за 1 чел.
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
в среду и пятницу в 08:30