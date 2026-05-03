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Выгодный трансфер в Тулуме
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Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
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Расписание: в понедельник и среду в 08:00
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$179 за человека
Групповая
до 18 чел.
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
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19 авг в 09:00
$249 за человека
Групповая
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Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
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19 авг в 09:00
$100 за человека
Групповая
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
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12 авг в 08:00
$179 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Вся поездка прошла отлично! Водитель постоянно держал связь с нами, помогал ориентироваться в аэропорту, и даже отправил видео как выйти
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Всего 1 отзыв в Тулуме
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Ответы на вопросы от путешественников по Тулуму
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Сколько стоит экскурсия по Тулуму в августе 2026
Сейчас в Тулуме можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 36 до 249. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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