во вторник в 09:30

Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране

Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова

Вы проведете день, полный развлечений, идиллических пейзажей, вкусной еды и освежающих тропических напитков на самом красивом острове Ривьеры Майя.

Прикоснетесь к захватывающему миру майянской цивилизации, осмотрите этнические дома и виллы знаменитостей.

А по пути к Исла Мухерес насладитесь морскими просторами и изучите красочные коралловые рифы.
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране

Что вас ожидает

Приключения в водах Карибии

Утро начнется с континентального завтрака — свежесваренного ароматного кофе и и выпечки в порту. А затем вы отправитесь в морское путешествие с восточного побережья Юкатана на исторический и очень красивый остров. По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут). На Северном пляже — Playa Norte — вы насладитесь морскими панорамами и белоснежным песком. А перед отплытием обратно отдохнете в пляжном клубе, где можно потанцевать на песке, расслабиться на пляжной кровати или шезлонге.

🍹 Все это время вам будет доступен безлимитный бар.

История райского острова Женщин

В течение дня у вас будет час для исследования местности в компании сертифицированного гида. В древности Исла Мухерес играл важную роль в жизни майя. Вы осмотрите памятники, посвященные богине плодородия Ишчель, узнаете о ее статусе и роли в майянской культуре и представите, каким увидели остров первые конкистадоры. А также рассмотрите этнические дома, виллы знаменитостей и колоритные ресторанчики.

Организационные детали

  • Отправление на катамаране в 10 утра из Канкуна, возвращение в 5 вечера
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на сувениры, не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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во вторник в 09:30

Ruslan
Ruslan
Здравствуйте! Меня зовут Руслан, и я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимум информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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