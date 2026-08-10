во вторник в 09:30

Вы проведете день, полный развлечений, идиллических пейзажей, вкусной еды и освежающих тропических напитков на самом красивом острове Ривьеры Майя. Прикоснетесь к захватывающему миру майянской цивилизации, осмотрите этнические дома и виллы знаменитостей. А по пути к Исла Мухерес насладитесь морскими просторами и изучите красочные коралловые рифы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Приключения в водах Карибии

Утро начнется с континентального завтрака — свежесваренного ароматного кофе и и выпечки в порту. А затем вы отправитесь в морское путешествие с восточного побережья Юкатана на исторический и очень красивый остров. По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут). На Северном пляже — Playa Norte — вы насладитесь морскими панорамами и белоснежным песком. А перед отплытием обратно отдохнете в пляжном клубе, где можно потанцевать на песке, расслабиться на пляжной кровати или шезлонге.

🍹 Все это время вам будет доступен безлимитный бар.

История райского острова Женщин

В течение дня у вас будет час для исследования местности в компании сертифицированного гида. В древности Исла Мухерес играл важную роль в жизни майя. Вы осмотрите памятники, посвященные богине плодородия Ишчель, узнаете о ее статусе и роли в майянской культуре и представите, каким увидели остров первые конкистадоры. А также встретите этнические дома, виллы знаменитостей и колоритные ресторанчики.

Организационные детали