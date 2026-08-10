во вторник в 09:30

Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Вы проведете день, полный развлечений, идиллических пейзажей, вкусной еды и освежающих тропических напитков на самом красивом острове Ривьеры Майя.
Прикоснетесь к захватывающему миру майянской цивилизации, осмотрите этнические дома и виллы знаменитостей. А по пути к Исла Мухерес насладитесь морскими просторами и изучите красочные коралловые рифы.
Описание экскурсии
Приключения в водах Карибии
Утро начнется с континентального завтрака — свежесваренного ароматного кофе и и выпечки в порту. А затем вы отправитесь в морское путешествие с восточного побережья Юкатана на исторический и очень красивый остров. По пути будет остановка для снорклинга на рифе (45 минут). На Северном пляже — Playa Norte — вы насладитесь морскими панорамами и белоснежным песком. А перед отплытием обратно отдохнете в пляжном клубе, где можно потанцевать на песке, расслабиться на пляжной кровати или шезлонге.
🍹 Все это время вам будет доступен безлимитный бар.
История райского острова Женщин
В течение дня у вас будет час для исследования местности в компании сертифицированного гида. В древности Исла Мухерес играл важную роль в жизни майя. Вы осмотрите памятники, посвященные богине плодородия Ишчель, узнаете о ее статусе и роли в майянской культуре и представите, каким увидели остров первые конкистадоры. А также встретите этнические дома, виллы знаменитостей и колоритные ресторанчики.
Организационные детали
Отправление на катамаране в 10 утра из Канкуна, возвращение в 5 вечера
Дополнительных расходов, кроме личных трат на сувениры, не предвидится
в понедельник и среду в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$179
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Тулуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике.
Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно.
До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Входит в следующие категории Тулума
Похожие экскурсии на «Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране»