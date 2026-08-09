в воскресенье в 09:30

Вы отправитесь исследовать дикую природу Мексики. Прокатитесь на лодке по биосферному заповеднику с мангровыми зарослями, крокодилами, черепахами и редкими птицами. Заглянете в колоритную деревню Пунта Аллен и полюбуетесь фантастическим подводным миром Карибского моря.

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Описание экскурсии

Заповедник Сиан Каан. Вы прокатитесь на лодке по лагуне заповедника, наслаждаясь окружающими мангровыми зарослями. А если повезет, увидите его обитателей: птиц, крокодилов, дельфинов, черепах и рыб.

Деревня Пунта Аллен. Мы посетим маленькое рыбацкое поселение, где после короткой прогулки сможем подкрепиться блюдами местной кухни.

Морская прогулка и снорклинг. На лодке мы выйдем в Карибское море, чтобы исследовать с масками и ластами его потрясающий подводный мир. Вы рассмотрите коралловый риф и множество разноцветных рыб. Кроме того, мы заглянем в мелководную песчаную бухту «La Piscina», которая поразит вас кристально чистой водой.

Организационные детали