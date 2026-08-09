в воскресенье в 09:30

Вы отправитесь исследовать дикую природу Мексики.
Прокатитесь на лодке по биосферному заповеднику с мангровыми зарослями, крокодилами, черепахами и редкими птицами.
Заглянете в колоритную деревню Пунта Аллен и полюбуетесь фантастическим подводным миром Карибского моря.
Прокатитесь на лодке по биосферному заповеднику с мангровыми зарослями, крокодилами, черепахами и редкими птицами.
Заглянете в колоритную деревню Пунта Аллен и полюбуетесь фантастическим подводным миром Карибского моря.
Описание экскурсии
Заповедник Сиан Каан. Вы прокатитесь на лодке по лагуне заповедника, наслаждаясь окружающими мангровыми зарослями. А если повезет, увидите его обитателей: птиц, крокодилов, дельфинов, черепах и рыб.
Деревня Пунта Аллен. Мы посетим маленькое рыбацкое поселение, где после короткой прогулки сможем подкрепиться блюдами местной кухни.
Морская прогулка и снорклинг. На лодке мы выйдем в Карибское море, чтобы исследовать с масками и ластами его потрясающий подводный мир. Вы рассмотрите коралловый риф и множество разноцветных рыб. Кроме того, мы заглянем в мелководную песчаную бухту «La Piscina», которая поразит вас кристально чистой водой.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автомобиле с кондиционером, тур на лодке в лагуне и в море, снорклинг, снеки, вода и обед
- Экскурсия не подойдет детям до 4 лет и беременным женщинам
в среду в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$249
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Тулуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
Входит в следующие категории Тулума
Похожие экскурсии на «Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума»
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тулуме
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
11 авг в 00:00
от $36 за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: У супермаркета SuperAki
Расписание: в среду в 09:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
$100 за человека
Групповая
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
12 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$179 за человека
$249 за человека