в воскресенье в 09:30

Мои заказы

Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума

Снорклинг в открытом море, рыбацкая деревня и заповедник с мангровыми зарослями за 1 день
Вы отправитесь исследовать дикую природу Мексики.

Прокатитесь на лодке по биосферному заповеднику с мангровыми зарослями, крокодилами, черепахами и редкими птицами.

Заглянете в колоритную деревню Пунта Аллен и полюбуетесь фантастическим подводным миром Карибского моря.
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума
Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума

Описание экскурсии

Заповедник Сиан Каан. Вы прокатитесь на лодке по лагуне заповедника, наслаждаясь окружающими мангровыми зарослями. А если повезет, увидите его обитателей: птиц, крокодилов, дельфинов, черепах и рыб.

Деревня Пунта Аллен. Мы посетим маленькое рыбацкое поселение, где после короткой прогулки сможем подкрепиться блюдами местной кухни.

Морская прогулка и снорклинг. На лодке мы выйдем в Карибское море, чтобы исследовать с масками и ластами его потрясающий подводный мир. Вы рассмотрите коралловый риф и множество разноцветных рыб. Кроме того, мы заглянем в мелководную песчаную бухту «La Piscina», которая поразит вас кристально чистой водой.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автомобиле с кондиционером, тур на лодке в лагуне и в море, снорклинг, снеки, вода и обед
  • Экскурсия не подойдет детям до 4 лет и беременным женщинам

в среду в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$249
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Тулуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!

Входит в следующие категории Тулума

Похожие экскурсии на «Сафари на лодке по заповеднику Сиан Каан из Тулума»

Выгодный трансфер в Тулуме
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Тулуме
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
11 авг в 00:00
от $36 за всё до 3 чел.
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
На автобусе
3 часа
Групповая
до 18 чел.
Тулум: снорклинг с морскими черепахами и купание в сеноте
Насладиться подводным миром Карибского моря и поплавать в живописном сеноте
Начало: У супермаркета SuperAki
Расписание: в среду в 09:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
$100 за человека
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
На катамаране
6 часов
Групповая
Исла Мухерес: незабываемая поездка на катамаране
Морское путешествие, карибские коктейли, танцы на песке, снорклинг и знакомство с историей острова
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник и среду в 08:00
12 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$179 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тулуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тулуме
$249 за человека