в среду и пятницу в 08:30

Вы поедете знакомиться с фантастической природой Мексики. Искупаетесь в сеноте — подземной пещере, заполненной чистейшей водой.
Побываете на «открыточном» пляже с белоснежным песком и исследуете с масками и ластами Карибское море. Увидите рифы, кораллы, разноцветных рыбок и черепах!
Побываете на «открыточном» пляже с белоснежным песком и исследуете с масками и ластами Карибское море. Увидите рифы, кораллы, разноцветных рыбок и черепах!
Описание экскурсии
- Купание в сеноте на Ривьере Майя. Вы поплаваете в кристально чистой пресной воде, полюбуетесь сталактитами, сталагмитами и окружающими невероятными пейзажами мексиканских джунглей.
- Снорклинг с морскими черепахами. Приехав на прекрасный пляж с белоснежным песком, вы отправитесь исследовать карибский подводный мир. Оцените барьерный риф, понаблюдаете за морскими черепахами и тропическими рыбами.
Организационные детали
В стоимость включены: работа гида, комфортабельный транспорт, оборудование для снорклинга.
в среду в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
|Дети до 12 лет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У супермаркета SuperAki
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Тулуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!
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