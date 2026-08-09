в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30

Места, которые вы посетите в этой программе, — воплощение мексиканского рая. Перед вами предстанет невероятный подводный мир Карибов, на охраняемом острове Контой вы узнаете об особой ценности его флоры и фауны. А на Исла Мухерес услышите о древнем майянском культе и отдохнете в белоснежной бухте.

Описание экскурсии

Снорклинг в Икслаче

Тур начинается с посещения приватного порта, где для вас приготовят легкий завтрак. А затем вы отправитесь в 30-минутную морскую прогулку к рифу Икслаче, который является началом второго по длине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вы сможете оценить богатство и разнообразие подводного мира региона, ради которого сюда приезжают со всего света.

Невероятный заповедник Контой

Следующая остановка — остров Контой, особо охраняемый национальный парк с ценными образцами карибской флоры и фауны. Вы подниметесь на смотровую точку, откуда открывается потрясающий вид на остров. Посетите мини-музей природы и лагуны, где вам расскажут о здешних птицах, и отдохнете на ослепительно-белых пляжах. А в прибрежном кафе вас будет ждать прекрасный обед, включающий рыбу-гриль в стиле «тикинчик», курицу на гриле, свежий салат из овощей, рис, сезонные фрукты и напитки.

Исла Мухерес — прогулка по исторической части и отдых

В завершение вы побываете на Острове Женщин, который в древние времена играл важную роль в жизни майя. В течение часовой прогулки по Старому городу вы осмотрите памятники, посвященные богине плодородия Ишчель, узнаете о ее статусе и роли в майянской культуре и узнаете, каким увидели остров первые конкистадоры. Рассмотрите этнические дома, виллы знаменитостей и колоритные ресторанчики. Также у вас будет свободное время для шопинга или спокойного пляжного отдыха в одной из белоснежных бухт, после чего вы отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас в отелях Канкуна и после экскурсии отвезем обратно

Начало сбора в 07:00 — 08:45 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 09:00 — 09:30 до 17:00.

Дети до 12 лет к снорклингу не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет