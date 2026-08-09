в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30

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Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)

Оценить богатство кораллового рифа и открыть природное достояние национальных парков страны
Места, которые вы посетите в этой программе, — воплощение мексиканского рая.

Перед вами предстанет невероятный подводный мир Карибов, на охраняемом острове Контой вы узнаете об особой ценности его флоры и фауны. А на Исла Мухерес услышите о древнем майянском культе и отдохнете в белоснежной бухте.
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)
Два райских острова Мексики: Контой и Исла Мухерес (из Канкуна)

Описание экскурсии

Снорклинг в Икслаче

Тур начинается с посещения приватного порта, где для вас приготовят легкий завтрак. А затем вы отправитесь в 30-минутную морскую прогулку к рифу Икслаче, который является началом второго по длине кораллового рифа в мире. Во время снорклинга вы сможете оценить богатство и разнообразие подводного мира региона, ради которого сюда приезжают со всего света.

Невероятный заповедник Контой

Следующая остановка — остров Контой, особо охраняемый национальный парк с ценными образцами карибской флоры и фауны. Вы подниметесь на смотровую точку, откуда открывается потрясающий вид на остров. Посетите мини-музей природы и лагуны, где вам расскажут о здешних птицах, и отдохнете на ослепительно-белых пляжах. А в прибрежном кафе вас будет ждать прекрасный обед, включающий рыбу-гриль в стиле «тикинчик», курицу на гриле, свежий салат из овощей, рис, сезонные фрукты и напитки.

Исла Мухерес — прогулка по исторической части и отдых

В завершение вы побываете на Острове Женщин, который в древние времена играл важную роль в жизни майя. В течение часовой прогулки по Старому городу вы осмотрите памятники, посвященные богине плодородия Ишчель, узнаете о ее статусе и роли в майянской культуре и узнаете, каким увидели остров первые конкистадоры. Рассмотрите этнические дома, виллы знаменитостей и колоритные ресторанчики. Также у вас будет свободное время для шопинга или спокойного пляжного отдыха в одной из белоснежных бухт, после чего вы отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в отелях Канкуна и после экскурсии отвезем обратно
  • Начало сбора в 07:00 — 08:45 в зависимости от расположения отеля. Тур проходит с 09:00 — 09:30 до 17:00.
  • Дети до 12 лет к снорклингу не допускаются

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен транспорт с кондиционером, снорклинг, посещение островов Контой/Мухерес, легкий завтрак, обед, прохладительные напитки на борту и во время обеда
  • В стоимость не включены налоги (10 $)

в понедельник и среду в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$179
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Тулуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Я представляю команду гидов, которая профессионально занимается организацией и проведением туров на русском языке в Мексике. Нашей основной задачей считаем предоставить максимума информации путешественникам. Стараемся сделать так, чтобы ожидания соответствовали реальности, а поездки проходили комфортно, информативно и увлекательно. До встречи в Мексике — стране, столь богатой природой, традициями, историей и культурой!

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