На протяжении всей экскурсии я буду удивлять вас фактами об этом маленьком государстве и показывать интереснейшие места, связанные с историей княжества. Со мной вы увидите лучшее, что есть в Монако за 3 часа.
Этот аристократическое место дает возможность почувствовать себя особенно, и я буду рада разделить с вами эти моменты.
Этот аристократическое место дает возможность почувствовать себя особенно, и я буду рада разделить с вами эти моменты.
Ближайшие даты:
16
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17
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даты
Что вас ожидает:
- Казино
- Порт
- Опера
- Сады Св. Мартина
- Собор
- Старый город
- Музей Океонографии
- Дворец Принца
- Рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Одно из самых маленьких государств в мире наполнено интереснейшими достопримечательностями и музеями
Наша экскурсия начнется в самом престижном квартале города Монте-Карло, где расположены самые дорогие отели и рестораны Ривьеры. Мы пройдемся по шикарной золотой площади с помпезными зданиями Казино и Отеля де Пари. Увидим знаменитое Кафе де Пари, а также ресторан c тремя звездами Мишлен- Людовик XV, которым управляет один из лучших поваров Франции-Ален Дюкасс. Полюбуемся зданием Оперы, спроектированным Шарлем Гарнье в 1870 году, где выступали знаменитые русские артисты балета Дягилева.
Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроются лучшие панорамные виды на город. Затем мы спустимся в порт и прокатимся на небольшом кораблике до противоположного берега порта (проезд включен в стоимость экскурсии). Изобилие дорогостоящих яхт поразит вас, а легкий морской бриз освежит перед второй частью экскурсии.
В районе Кондамин мы посетим яркую рыночную площадь и крытый рынок, где будет возможность попробовать традиционное монегасское блюдо Барбажуан (дополнительно 2 евро).
Чтобы лучше узнать историю Монако, мы поднимемся в Старый город и прогуляемся по его узким улочкам. На главной площади мы увидим дворец Принца и услышим забавные факты об армии Монако. Также я расскажу вам о старейшей Европейской династии Гримальдь, правящей в Монако. После чего заглянем в главный католический собор, который служит усыпальницей князей Монако. Прекраснейшие виды на морские просторы откроются нам из садов Святого Мартина. Затем мы выйдем к величественному Океанографическому музею, построенному в скале. Этот музей-гордость его основателя, Принца Монако Альберта I. Посетить музей вы сможете по окончании экскурсии (за дополнительную плату).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билеты на кораблик в порту Монако
- Что не входит
- Транспорт до Монако
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Казино Монте Карло, у главного входаЗавершение: Дворец Принца Монако
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии