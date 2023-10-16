Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако

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На протяжении всей экскурсии я буду удивлять вас фактами об этом маленьком государстве и показывать интереснейшие места, связанные с историей княжества. Со мной вы увидите лучшее, что есть в Монако за 3 часа.

Этот аристократическое место дает возможность почувствовать себя особенно, и я буду рада разделить с вами эти моменты.
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Почувствуйте неповторимую атмосферу Княжества Монако
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает:

  • Казино
  • Порт
  • Опера
  • Сады Св. Мартина
  • Собор
  • Старый город
  • Музей Океонографии
  • Дворец Принца
  • Рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Одно из самых маленьких государств в мире наполнено интереснейшими достопримечательностями и музеями
Наша экскурсия начнется в самом престижном квартале города Монте-Карло, где расположены самые дорогие отели и рестораны Ривьеры. Мы пройдемся по шикарной золотой площади с помпезными зданиями Казино и Отеля де Пари. Увидим знаменитое Кафе де Пари, а также ресторан c тремя звездами Мишлен- Людовик XV, которым управляет один из лучших поваров Франции-Ален Дюкасс. Полюбуемся зданием Оперы, спроектированным Шарлем Гарнье в 1870 году, где выступали знаменитые русские артисты балета Дягилева.
Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроются лучшие панорамные виды на город. Затем мы спустимся в порт и прокатимся на небольшом кораблике до противоположного берега порта (проезд включен в стоимость экскурсии). Изобилие дорогостоящих яхт поразит вас, а легкий морской бриз освежит перед второй частью экскурсии.
В районе Кондамин мы посетим яркую рыночную площадь и крытый рынок, где будет возможность попробовать традиционное монегасское блюдо Барбажуан (дополнительно 2 евро).
Чтобы лучше узнать историю Монако, мы поднимемся в Старый город и прогуляемся по его узким улочкам. На главной площади мы увидим дворец Принца и услышим забавные факты об армии Монако. Также я расскажу вам о старейшей Европейской династии Гримальдь, правящей в Монако. После чего заглянем в главный католический собор, который служит усыпальницей князей Монако. Прекраснейшие виды на морские просторы откроются нам из садов Святого Мартина. Затем мы выйдем к величественному Океанографическому музею, построенному в скале. Этот музей-гордость его основателя, Принца Монако Альберта I. Посетить музей вы сможете по окончании экскурсии (за дополнительную плату).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты на кораблик в порту Монако
Что не входит
  • Транспорт до Монако
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казино Монте Карло, у главного входа
Завершение: Дворец Принца Монако
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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