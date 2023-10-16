Одно из самых маленьких государств в мире наполнено интереснейшими достопримечательностями и музеями

Наша экскурсия начнется в самом престижном квартале города Монте-Карло, где расположены самые дорогие отели и рестораны Ривьеры. Мы пройдемся по шикарной золотой площади с помпезными зданиями Казино и Отеля де Пари. Увидим знаменитое Кафе де Пари, а также ресторан c тремя звездами Мишлен- Людовик XV, которым управляет один из лучших поваров Франции-Ален Дюкасс. Полюбуемся зданием Оперы, спроектированным Шарлем Гарнье в 1870 году, где выступали знаменитые русские артисты балета Дягилева.

Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроются лучшие панорамные виды на город. Затем мы спустимся в порт и прокатимся на небольшом кораблике до противоположного берега порта (проезд включен в стоимость экскурсии). Изобилие дорогостоящих яхт поразит вас, а легкий морской бриз освежит перед второй частью экскурсии.

В районе Кондамин мы посетим яркую рыночную площадь и крытый рынок, где будет возможность попробовать традиционное монегасское блюдо Барбажуан (дополнительно 2 евро).

Чтобы лучше узнать историю Монако, мы поднимемся в Старый город и прогуляемся по его узким улочкам. На главной площади мы увидим дворец Принца и услышим забавные факты об армии Монако. Также я расскажу вам о старейшей Европейской династии Гримальдь, правящей в Монако. После чего заглянем в главный католический собор, который служит усыпальницей князей Монако. Прекраснейшие виды на морские просторы откроются нам из садов Святого Мартина. Затем мы выйдем к величественному Океанографическому музею, построенному в скале. Этот музей-гордость его основателя, Принца Монако Альберта I. Посетить музей вы сможете по окончании экскурсии (за дополнительную плату).