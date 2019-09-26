Монако: экскурсия в Монте-Карло на Hop-On-Hop-Off автобусе

Не спеша изучите невероятный Монте-Карло в туре на автобусе по системе hop-on-hop-off

4.4
158 отзывов
Билет на автобус
Не спеша изучите невероятный Монте-Карло в туре на автобусе по системе hop-on-hop-off и осмотрите все достопримечательности города.

Посетите порт Геркулес и испытайте удачу в казино Монте-Карло.

Выберете 1-дневный или 2-дневный билет.
Монако: экскурсия в Монте-Карло на Hop-On-Hop-Off автобусе
Монако: экскурсия в Монте-Карло на Hop-On-Hop-Off автобусе
Монако: экскурсия в Монте-Карло на Hop-On-Hop-Off автобусе

Что вы увидите 🤩

  • Казино Монте-Карло
  • Дворец принца Монако
  • Океанографический музей
  • Гран-при Монако
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Получите неограниченный доступ к туру на hop-on-hop-off автобусам
  2. Воспользуйтесь двенадцатью автобусными остановками у всех главных достопримечательностях Монте-Карло
  3. Погрузитесь в роскошную жизнь этого потрясающего города
Побывайте в шикарном квартале Монте-Карло. Испытайте свою удачу во всемирно известном казино Монте-Карло и полюбуйтесь его прекрасной стеклянной архитектурой. Сделайте покупки в самых разнообразных дизайнерских бутиках и взгляните на изысканные яхты в порту Геркулес.
Найдите вдохновение в умиротворяющем Японском саду и позагорайте на пляже Лавротто, самом гламурном пляже в мире. Воспользуйтесь возможнностью побывать в потрясающем княжеском дворце Монако или, доехав к конечной остановке по маршруту, откройте для себя парк Фонтвьей и Розарий принцессы Грейс, в память о Грейс Келли, в котором растут 4000 роз.
Завершите день на автобусной остановке принцессы Стефании (La Rascasse), где поклонники Формулы-1 смогут увидеть гоночную трассу Монте-Карло. Выберете 1-дневный или 2-дневный билет, если вы хотите провести время на каждой из остановок.
Автобусные остановки: Речной трамвай, Японский сад, Спортинг, Новый Национальный музей Монако - вилла Sauber, Казино Монте-Карло, Grimaldi/SNCF, Дворцовая площадь, Океанографический музей, Розарий принцессы Грейс, стадион «Луи II», Принцесса Стефания (Rascasse).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиокомментарии доступны на французском, английском, испанском, итальянском, немецком, русском, японском и китайском языках
  • Неограниченный доступ к двенадцати остановкам hop-on-hop-off автобуса
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети младше 4 лет участвуют в туре бесплатно
  • Автобусы приспособлены для инвалидных колясок
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 158 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
26 сен 2019
(США)
Мы нашли этот тур в последнюю минуту, и он был довольно хорош. Я забронировал его онлайн с электронными билетами, и у меня не было никаких проблем сесть в автобус с первой остановки. Он все объяснил и был достаточно хорош. Прыжок на прыжке в Риме, вероятно, самый описательный. Тот, что в Париже и Монако, был немного менее описательным в отношении звука, но в целом все еще хорош. Мы довольно хорошо разбирались в этом городе и были в целом весьма довольны этим, поэтому рекомендую этот тур.
А
12 сен 2021
(Нидерланды)
Tour is perfect, stops genoeg en handig. Scheelt een heleboel klimmen.
Jammer is dat het startpunt waar je je ticket op moet halen niet duidelijk is omschreven; wij zochten een shop (zoals in veel
Plaatsen gebruikelijk is, bleek het gewoon de 1e halte zijn!! Stress, je wezenloos zweten en zoeken als gevolg, waarna we het aan een chauffeur vroegen en bleek dat dit in de bus moest doen..
M
28 авг 2021
(Германия)
Grundsätzlich sind diese Touren immer ratsam, weil man an alle Orte kommt, die wichtig sind, aber diese Busse in Monaco sollten technisch überprüft werden. 2/3 aller Stecker für die Kopfhörer funktionierten nicht und die Freundlichkeit der Busfahrer ist auch durchschnittlich. Kaum ein Lächeln für Touristen oder verständliche Ansagen. Englisch wird kaum /gar nicht gesprochen.

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