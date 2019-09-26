Побывайте в шикарном квартале Монте-Карло. Испытайте свою удачу во всемирно известном казино Монте-Карло и полюбуйтесь его прекрасной стеклянной архитектурой. Сделайте покупки в самых разнообразных дизайнерских бутиках и взгляните на изысканные яхты в порту Геркулес.

Найдите вдохновение в умиротворяющем Японском саду и позагорайте на пляже Лавротто, самом гламурном пляже в мире. Воспользуйтесь возможнностью побывать в потрясающем княжеском дворце Монако или, доехав к конечной остановке по маршруту, откройте для себя парк Фонтвьей и Розарий принцессы Грейс, в память о Грейс Келли, в котором растут 4000 роз.

Завершите день на автобусной остановке принцессы Стефании (La Rascasse), где поклонники Формулы-1 смогут увидеть гоночную трассу Монте-Карло. Выберете 1-дневный или 2-дневный билет, если вы хотите провести время на каждой из остановок.

Автобусные остановки: Речной трамвай, Японский сад, Спортинг, Новый Национальный музей Монако - вилла Sauber, Казино Монте-Карло, Grimaldi/SNCF, Дворцовая площадь, Океанографический музей, Розарий принцессы Грейс, стадион «Луи II», Принцесса Стефания (Rascasse).