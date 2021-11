Tour is perfect, stops genoeg en handig. Scheelt een heleboel klimmen.

Jammer is dat het startpunt waar je je ticket op moet halen niet duidelijk is omschreven; wij zochten een shop (zoals in veel

Plaatsen gebruikelijk is, bleek het gewoon de 1e halte zijn!! Stress, je wezenloos zweten en zoeken als gevolg, waarna we het aan een chauffeur vroegen en bleek dat dit in de bus moest doen..