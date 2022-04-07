Персональная прогулка с гидом по Монако

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Персональная прогулка с гидом по Монако
Персональная прогулка с гидом по Монако
Персональная прогулка с гидом по Монако
Персональная прогулка с гидом по Монако

Что вас ожидает 🤩

  • Княжеский дворец
  • Трасса Формулы-1
  • Hôtel de Paris
  • Café de Paris
  • Казино Монте-Карло
  • Обзорная площадка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Монако. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту.

Монако – это сказка, где современный люкс соседствует с миром Belle Époque (Прекрасной эпохи)! В ходе экскурсии мы увидим Княжеский дворец со стражниками и трассу Формулы-1, Hôtel de Paris и Café de Paris, побываем в Казино Монте-Карло, пройдемся по улицам старого города и покатаемся на кораблике среди роскошных яхт.

Гид поведает об истории и тайнах маленького княжества, расскажет о местах, где любят бывать местные жители. Вас ждут самые интересные достопримечательности и масса полезной практической информации: где искупаться, где поесть и даже сыграть в казино!

Мы посетим обзорные площадки с чудесными видами, увидим Кафедральный собор, конгресс-центр Гримальди Форум, Океанографический музей, муниципалитет, парламент, Японский садик, авеню принцессы Грейс с клубной жизнью, пляж Монако, стадион, цирк и многое другое!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно на месте оплачивается проезд на кораблике: 2€ с человека
  • Включая детей любого возраста
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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