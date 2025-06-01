Узнать, как живут кочевники, и погостить в их юртах, изучить Улан-Батор и увидеть все грани пустыни

Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени пр...

«Рассмотрим огромную конную статую Чингисхана, зайдём в храм Арьяабалын-хийд, удивимся причудам природы у скалы Черепаха»