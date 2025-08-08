От пустыни до оазисов: большое путешествие по Монголии и Улан-Удэ
Подняться на бархан, увидеть Пылающие скалы и полюбоваться звёздным небом
Начало: Улан-Удэ, 9:00
8 авг в 09:00
4 сен в 09:00
210 000 ₽ за человека
Индивидуальный этнотур с джип-экспедицией по Гоби
Узнать, как живут кочевники, и погостить в их юртах, изучить Улан-Батор и увидеть все грани пустыни
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени пр...
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
$1300 за человека
Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк «Горхи-Тэрэлж»
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Начало: Улан-Батор, время по договорённости
4 июн в 10:00
11 июн в 10:00
40 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «История и архитектура»
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