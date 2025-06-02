Индивидуальный этнотур с джип-экспедицией по Гоби
Узнать, как живут кочевники, и погостить в их юртах, изучить Улан-Батор и увидеть все грани пустыни
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Улан-Батора, по времени пр...
«И это — не просто поездка по природным красотам, а настоящее погружение в жизнь, культуру и быт кочевников, которые на время экспедиции приютят нас в своих жилищах и гостеприимно попотчуют традиционными блюдами»
2 июн в 10:00
9 июн в 10:00
$1300 за человека
Индивидуальный тур в Монголию: прогулки и покупки в Улан-Баторе и парк «Горхи-Тэрэлж»
Увидеть знаменитую скалу Черепаха, посетить буддийский монастырь и национальный музей
Начало: Улан-Батор, время по договорённости
«Вас ждёт погружение в культуру и природу страны»
4 июн в 10:00
11 июн в 10:00
40 000 ₽ за человека
Персональный тур по Монголии: «маленькая Гоби», древний Каракорум и знакомство с местной жизнью
Посетить буддийский монастырь Эрдэнэ-Зуу, погостить у кочевой семьи и полюбоваться золотом барханов
Начало: Улан-Батор, 8:00
«У вас будет возможность отправиться на прогулку по дюнам верхом на верблюде и просто насладиться тишиной монгольской природы»
1 июн в 08:00
3 июн в 08:00
$575 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Батору в категории «Природа и пейзажи»
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