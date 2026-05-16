3 день

Долина колчановых деревьев и встреча с гепардами

Сегодняшний день начнётся с путешествия в удивительную долину колчановых деревьев — уникального места, где эти необычные деревья, напоминающие древние артефакты, растут среди сурового каменистого пейзажа. Эти деревья, возраст которых может достигать нескольких сотен лет, создают ощущение, будто вы оказались в декорациях фантастического фильма. Прогулка по долине подарит вам возможность сделать потрясающие фотографии и прикоснуться к древней природе.

По дороге мы посетим частную ферму, где живут гепарды. Здесь вас ждёт незабываемое знакомство с этими величественными хищниками, которое позволит увидеть их грацию и силу вблизи. Этот день станет настоящим праздником для любителей природы и дикой Африки!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086