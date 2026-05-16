Описание тура
Отправьтесь в 12-дневный приключенческий тур в Намибию, где на каждом шагу вас ждут впечатляющие пейзажи и уникальная дикая природа. Мы начнем свое путешествие в оживленной столице Виндхуке, а затем отправимся к потрясающе красивым красным дюнам Соссусвлей и в сюрреалистическую долину Дедвлей — олицетворение сложной и притягательной эстетики пустыни. Мы исследуем впечатляющий каньон Сесрим, прежде чем отправимся в прибрежный город Свакопмунд, где в городке Уолвис Бей начнется морская прогулка и встреча с морскими котикам дельфинам, пеликанам, а может быть и китами. Далее заедем на самые высокие дюны, уходящие в океан. Вы познакомитесь с разнообразной дикой природой национального парка Этоша, где водоемы привлекают слонов, львов, жирафов, антилоп, носорогов и других многочисленных животных. Мы завершим свое приключение посещением народа Химба где погрузимся в их аутентичную культуру и быт. А еще мы посетим зеленую, с красными дюнами, пустыню Калахари, погладим гепардов, встретим закат в долине колчановых деревьев и поднимемся к арке много миллионных гранитных гор Шпицкоппе. Этот тур обещает незабываемое знакомство с самыми известными и очаровательными местами Намибии.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Намибию! Знакомство с Виндхуком
После встречи в аэропорту начинается ваше увлекательное путешествие по Намибии! Мы направляемся в столицу — город Виндхук, встреча в отеле в 15:00. Виндхук уютно расположенный среди холмов и зелёных долин. Этот город сочетает африканскую самобытность и европейскую архитектуру, что делает его особенным. Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности, такие как церковь Христа (Christuskirche), старинные немецкие здания и колоритные рынки. Прогулка по улицам города позволит почувствовать его неповторимую атмосферу, а также познакомиться с культурой и историей Намибии. Вечером наш ждем ужин в одном из лучших ресторанов Виндхука, а далее отдых в отеле.
Пустыня Калахари - магия закатов на Красных Дюнах
Сегодня мы отправляемся в легендарную пустыню Калахари — одно из самых загадочных мест Африки. По прибытии заселяемся в уютный лодж, окружённый бескрайними африканскими просторами. Здесь можно расслабиться у бассейна, наслаждаясь тишиной и встретиться с дикой природой лицом к лицу. Захватывающие виды, животные и бесконечное небо создают незабываемую атмосферу. Вечером нас ждёт — встреча заката на вершине красной дюны. Огонь закатного солнца, отражающийся на песчаных волнах, подарит вам волшебные моменты, которые останутся в памяти навсегда.
Долина колчановых деревьев и встреча с гепардами
Сегодняшний день начнётся с путешествия в удивительную долину колчановых деревьев — уникального места, где эти необычные деревья, напоминающие древние артефакты, растут среди сурового каменистого пейзажа. Эти деревья, возраст которых может достигать нескольких сотен лет, создают ощущение, будто вы оказались в декорациях фантастического фильма. Прогулка по долине подарит вам возможность сделать потрясающие фотографии и прикоснуться к древней природе.
По дороге мы посетим частную ферму, где живут гепарды. Здесь вас ждёт незабываемое знакомство с этими величественными хищниками, которое позволит увидеть их грацию и силу вблизи. Этот день станет настоящим праздником для любителей природы и дикой Африки!
Людериц - очарование атлантики, мыс Диаш
Сегодня нас ждёт путешествие в колоритный немецкий городок Людериц, уютно расположенный на берегу Атлантического океана. Этот город, с его колониальной архитектурой и спокойной атмосферой, переносит нас в прошлое, к временам первых европейских поселений в Африке. Прогуливаясь по улицам, мы увидим яркие дома, старинные здания и почувствуем дыхание истории, которое делает Людериц таким особенным.
Затем мы отправимся к знаменитому месту Диаш Кросс — месту высадки первого европейца на эти земли. Здесь вы увидите памятный маяк и сможете полюбоваться величественными видами океана.
Заброшенный город алмазной эпохи Колманскоп
Утро начнётся с посещения мистического заброшенного города Колманскоп, некогда процветавшего благодаря алмазной лихорадке. Этот немецкий поселок, где когда-то кипела жизнь, теперь постепенно поглощается песками пустыни. Мы прогуляемся по пустым улицам и домам, увидим, как песок занял место былой роскоши, и почувствуем загадочную атмосферу времени, остановившегося на столетие.
После этого нас ждёт дорога вглубь пустыни Намиб, к величественным дюнам Соссусвлей и древней долине Дедвлей. По мере приближения к дюнам пейзаж станет всё более захватывающим: бескрайние песчаные волны и мерцающий жаркий горизонт будут окружать нас. Вечером мы остановимся в лодже, чтобы подготовиться к утреннему исследованию этого уникального уголка Земли, где оживают самые древние ландшафты планеты.
Дюны Соссусвлей и долина смерти Дедвлей
Ранним утром мы отправляемся к одним из самых высоких дюн мира, чтобы встретить новый день в пустыне Намиб. Подъём на легендарную дюну 45 станет захватывающим приключением: с вершины открывается величественный вид на бескрайние песчаные просторы, залитые золотыми лучами восходящего солнца. Этот момент — словно встреча с вечностью, когда природа показывает свою первозданную красоту.
После мы направимся в знаменитую долину смерти Дедвлей, где нас ждёт удивительный пейзаж высохшего соляного озера, усеянного древними деревьями. Эти черные остовы акаций, которым более 900 лет, создают фантастическую атмосферу, будто сошедшую с другой планеты. Прогулка по этой мистической долине станет одним из самых ярких впечатлений поездки, оставив в памяти незабываемые картины древней пустыни.
Побережье Атлантики - встреча пустыни с океаном
Сегодня нас ждёт переезд к живописному побережью Атлантического океана, в город Свакопмунд. Этот уютный город с европейской атмосферой станет нашей базой для исследования уникального природного явления — встречи песков пустыни и океанских волн. По дороге мы увидим невероятные дюны, уходящие прямо в воды Атлантики, создавая контраст, который завораживает своей красотой.
Вблизи побережья нас ждут встречи с удивительной фауной: на мелководье обитают розовые фламинго, создавая яркий акцент в пастельных тонах пустыни, а в прибрежных водах резвятся морские котики. Эти живописные виды и богатая дикая природа делают Свакопмунд идеальным местом для отдыха и новых впечатлений. Вечером вы сможете насладиться свежими морепродуктами и звуком прибоя, погружаясь в атмосферу этого необычного места.
Уолфиш-Бэй: морской круиз и встреча дюн с океаном
Сегодня нас ждёт путешествие в уникальный уголок Намибии — город Уолфиш-Бэй, где природа раскрывает себя во всей красе. Мы начнём с посещения солёных озёр, если нам повезет, то встретим грациозных фламинго. Их розовые силуэты, отражённые в воде, создают потрясающую картину, которая запомнится навсегда.
Следующим приключением станет морской круиз в окружении дружелюбных морских котиков: пеликанов и дельфинов. Это редкая возможность быть так близко к морским обитателям, наблюдая их игривое поведение. Затем мы отправимся на дюны, чтобы насладиться головокружительными видами — здесь песчаные гиганты встречаются с бирюзовыми волнами океана, создавая захватывающее зрелище. Дополнит этот насыщенный день обед, где главной изюминкой станут свежайшие устрицы, чтобы вы могли в полной мере ощутить вкусы побережья Намибии.
Величие горы Шпицкоппе и путь в Этошу
Наше путешествие продолжается к одной из самых фотогеничных достопримечательностей Намибии — горе Шпицкоппе, также известной как Африканский Маттерхорн. Этот величественный гранитный массив возвышается посреди пустыни, поражая своими формами и масштабами. Мы исследуем знаменитую каменную арку, которая идеально подходит для фотографий.
После дня, наполненного захватывающими видами, нас ждёт переезд в национальный парк Этоша — одно из лучших мест для наблюдения за африканской дикой природой. По прибытии мы остановимся в лодже посреди бескрайних просторов, чтобы отдохнуть и подготовиться к сафари. Вечером вы сможете насладиться звуками природы и звёздным небом, которое кажется бесконечным над просторами Намибии.
Сафари в национальном парке Этоша
Сегодня нас ждёт целый день на джипах в поисках африканских животных в одном из самых известных национальных парков мира — Этоша. Парк славится своей уникальной экосистемой и обилием дикой природы. Мы отправимся по специально проложенным маршрутам, чтобы увидеть львов, носорогов, антилоп, гиен и других животных. Каждое мгновение будет наполнено захватывающими встречами с природой.
После увлекательного сафари мы переедем в другой лодж, чтобы продолжить исследование новой территории. Вечером, расслабившись в комфортном укрытии, вы сможете насладиться панорамным видом на саванну, которая будет оживать под мягким светом заката, а звуки ночных животных станут прекрасным фоном для отдыха.
Исследуем другую часть парка Этоша
Сегодня нас ждёт продолжение сафари в одном из самых живописных уголков Намибии — в другой части национального парка Этоша. Мы проведём целый день на джипах, исследуя новые маршруты, где обитают редкие и величественные представители африканской фауны. Вас ждут захватывающие моменты, когда вы сможете увидеть слонов, жирафов, зебр, а также множество других животных, которые населяют этот огромный природный заповедник. Каждый поворот дороги может преподнести неожиданные сюрпризы, так что будьте готовы к незабываемым встречам с природой.
После насыщенного дня мы вернёмся в лодж, где проведём ночь среди уникальной природы. Вечером, расслабившись на террасе, вы сможете наблюдать за животными, подходящими к водопоям, а под звёздным небом насладиться тишиной саванны.
Встреча с племенем Химба и возвращение в Виндхук
Сегодня наш путь ведёт обратно в столицу Намибии — Виндхук, но по дороге мы сделаем остановку, чтобы познакомиться с одной из самых уникальных культур страны. Мы посетим племя Химба, знаменитое своими традиционными образом жизни и культуре, сохранившимися на протяжении веков. Вы сможете увидеть их удивительные обычаи, познакомиться с их традициями, а также узнать о том, как они взаимодействуют с природой в своём ежедневном существовании.
После этого мы продолжим путь в Виндхук, где около 16:00 завершится наше незабываемое путешествие по Намибии. Участников тура, у кого вечерний вылет, мы завезем в аэропорт. Остальных вечером ждёт прощальный ужин, на котором вы сможете поделиться впечатлениями с остальными участниками путешествия и оставить частичку своего сердца в этой удивительной стране, полной дикой природы и уникальных культур. А на следующей, желающие продолжить путешествие, могут отправиться с нами к водопаду Виктория (увидеть его со стороны Замбии и Зимбабве), посетить Ботсвану - знаменитый нац. парк Чобе. Это дополнительный 4-х дневный тур.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Что включено
- Консультации и сопровождение по всем орг. вопросам перед поездкой (консультации по авиабилетам, индивидуальные предпочтения и прочее) - по запросу
- Проживание в двухместных номерах лоджий, отелей или апарт-отелях. Доплата за одноместное размещение 800$
- Услуги местных англоязычных гидов на экскурсиях Услуги русскоязычных тимлидов
- Все трансферы на автомобилях с кондиционером. Водитель и бензин включены
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Виндхук
- Страховка. Туристическая медицинская страховка
- Питание. Обеды, ужины и завтраки (там, где не включены в отеле)
- Личные расходы
- Сувениры и прочие личные расходы
Визы
Для граждан Рф виза не требуется