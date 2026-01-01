Мои заказы

Вперёд в прошлое

Авторский тур по Намибии «Вперёд в прошлое!». Невероятное разнообразие впечатлений
Вперёд в прошлоеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вперёд в прошлоеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вперёд в прошлоеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаю в увлекательный авторский тур в Намибию, страну, которая не оставляет равнодушным. Намибия - это невероятное разнообразие впечатлений. Каждый день я стараюсь делать акцент на уникальности местности, в которой находимся. Самые большие в мире песчаные дюны и лунные пейзажи, бесконечное звездное небо и самое опасное побережье Атлантики. Намибия - это микст традиций древних племен и культуры европейских поселенцев. Яркая, самобытная и очень дружелюбная страна!

Программа тура по дням

1 день

Виндхук - Эронго Рокс

Утром сделаем небольшой круг по Виндхуку. Столица Намибии не может похвастаться изобилием исторических объектов, но увидим самое важное - главную кирху, здание национального музея и сделаем остановку на улице с метеоритами, найденные на намибийской земле. Затем заезжаем в гипермаркет для покупки полезной и вкусной мелочи и выезжаем в Эронго Рокс.

Через три часа будем в лодже, где ближе к закату можно отправиться на сафари (оплачивается в Намибии гиду, 750 Nad). Здесь можно увидеть все разнообразие намибийского буша: слоны, носороги, жирафы, с десяток видов антилоп, зебры, львы и другие хищники.

Ужин в лодже.

Виндхук - Эронго РоксВиндхук - Эронго РоксВиндхук - Эронго Рокс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Атлантика

Весь день проведем на океане.

Сначала отправляемся в городок Уолфиш Бэй, который является главным портом Намибии. Здесь нас ждет круиз по одноименной бухте, во время которого нас будут сопровождать морские котики, дельфины, пеликаны и бакланы, а также будут хорошие шансы увидеть горбатого кита.

По возвращении на берег пересаживаемся во внедорожники и под управлением отчаянных местных парней отправляемся на джип-сафари в Сэндвич Харбор, уникальное побережье, где пустыня Намиб буквально нависает над Атлантикой. Проедем мимо соляных копи, через русло подземной реки, увидим элегантных фламинго. В завершении дня - искусный триал по дюнам и легкий пикник.

АтлантикаАтлантикаАтлантика
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дорога в пустыню Намиб

Утром при желании можно погонять на квадроциклах или багги по дюнам. Стоимость около 30 Usd с чел. (можно забронировать накануне с оплатой на месте). Альтернатива - рыбалка в океане или с берега (подъем в 06:00, стоимость около от 200 Usd на 4 чел).

В противном случае - свободное время в Свакопмунде. Здесь можно найти лучшие сувениры и уникальные подарки.

После полудня выезжаем в сторону главной природной ценности Намибии знаменитых дюн Соссусвлей. Дорога будет проходить вдоль живописных гор Науклуфт, через равнины, лунные пейзажи и необычные перевалы. Мы сделаем остановку на смотровой площадке, а также на мультяшном полустанке, где подают лучший яблочный пирог в Африке.

Ближе к закату доберемся до лоджа, где можно наблюдать стада спрингбоков, ориксов и гну, свободно гуляющих в окрестностях и подходящих совсем близко к людям на водопой.

Дорога в пустыню НамибДорога в пустыню НамибДорога в пустыню Намиб
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Соссусвлей, Мертвый лес, каньон Сесрием

Начинаем его затемно и выезжаем к воротам Соссусвлей, чтобы быть в числе первых счастливчиков. Нам предстоит часовой переезд до дюн и дальше офф-роуд длиной около 5 км.

И вот, перед нами знаменитая пустошь Дэдвлей, дюны Биг Дэдди и Биг Мама, Дюна 45. Мало активности? Постоянно сидим в машинах? Получите!? Поднимаемся на самую высокую дюну в пустыне Гранд Дэдди высотой 380 м. Кажется, невысоко? Ага, попробуйте, подъем по гребню дюны, когда каждый шаг надо умножать на два!

После прогулки по пустоши Дэдвлей отправляемся в каньон Сесрием, русло пересохшей реки Тсаучаб глубиной до 40 метров. Сегодня дно каньона наполняется водой очень редко при сильных дождях, а в остальное время с удовольствием можно прогуляться по причудливым лабиринтам, проделанным рекой.

Далее пообедаем на выезде из парка и через час будем в лодже, где нас ждет знакомство из одной из самых гостеприимных фермерских семей в здешний краях, а также домашними гепардами и носорогами. При возможности (если носороги будут в поле досягаемости) можно отправиться на сафари (оплачивается в Намибии 800 Nad).

Соссусвлей, Мертвый лес, каньон СесриемСоссусвлей, Мертвый лес, каньон СесриемСоссусвлей, Мертвый лес, каньон Сесрием
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Город-призрак Колманскоп

Утром отправимся в город-призрак Колманскоп. Основанный в 1908 году город старателей за пять лет превратился в лучший город на земле. За время лихорадки здесь было добыто более 5 млн карат алмазов, и на вырученные деньги старатели не скупились строить дорогие дома, театры, казино и т. д. Запасов алмазов хватило на 30 лет, и с 1956 г Колманскоп поглощают пески.

После прогулки по городу-призраку выезжаем на восток. Нам предстоит около 400 км пути, к знаменитому Фиш Ривер Каньону. По дороге мы сделаем остановку у заброшенной ж/д станции (напоминающей сюжет декорацию к вестерну), полюбуемся дикими лошадьми, заедем на кофе-стоп в городок Аус и (при наличии времени и желании) на местную джинодельню.

К закату размещение в гэст-хаузе недалеко от каньона.

Город-призрак КолманскопГород-призрак КолманскопГород-призрак Колманскоп
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Фиш Ривер Каньон - Калахари

После завтрака выезжаем на каньон реки Фиш, который по некоторым параметрам считается вторым по величине в мире. Но независимо от места в рейтинге каньон впечатляет 85 км извилистого русла реки на глубине до 550 м. Мы прогуляемся по смотровым площадкам и сделаем незабываемые фото каньона и реки Фиш.

Далее держим путь на север выезжаем на север в сторону Виндхука. Около полудня сделаем остановку в Лесу колчановых деревьев. Это те самые, которые растут ногами вверх. Здесь же расположена так называемая игровая площадка гигантов, необычное скопление долеритовых глыб, дошедших в неизменном состоянии со времен разлома Гондваны.

К вечеру доберемся до лоджа в Калахари. Если будем успевать по времени, то можно отправиться на предзакатное сафари (оплачивается в Намибии 900 Nad). Красные пески Калахари в закатном солнце выглядят волшебно!

Фиш Ривер Каньон - КалахариФиш Ривер Каньон - Калахари
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Калахари - Ауас

Утром выезжаем в сторону Виндхука. Дорога займет около трех часов. На въезде в столицу можем заглянуть в гипермаркет, чтобы купить домой местных деликатесов. Размещаемся в гэст-хаузе и приводим себя в порядок после насыщенного путешествия.

Вечером можем отправиться на гала-ужин в культовую пивную Joes Beerhouse, где помимо вкусного и интересного меню, собрана огромная коллекция африканских артефактов: от рогов и копыт, то личных вещей первых колонистов.

Калахари - АуасКалахари - АуасКалахари - Ауас
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Эронго Рокс - Шпитцкоппе - Свакопмунд

Утром отправляемся на прогулку по бушу в компании настоящих бушменов. Потомки лучших охотников Африки познакомят со своими традициями, поделятся опытом и навыками. Увидим древние наскальные рисунки, а затем местные жители продемонстрируют танец радуги древний гимн природе и ее щедрости.

Ближе к полудню выезжаем в сторону океана. В разгар дня доберемся до фотогеничной горы Шпитцкоппе. Сделаем фото в знаковой арке, поднимемся до Rock Pool, устроим пикник среди необычных скал. Это место видело разлом Гондваны, что и сделало Шпитцкоппе таким уникальным объектом. Именно здесь ощущаешь себя, будто отправился на миллионы лет назад.

Далее при желании можно заглянуть в деревню племени химба. Девушки из племени химба с глиняными прическами икона стиля и эталон красоты в здешних краях. Деревня показательная, но прически, костюмы и сопливые дети настоящие. Входной билет 250-300 Nad, оплата на месте.

Далее двухчасовой переезд - и мы на океане. Свакопмунд очаровательный город, основанный немецкими колонистами в конце Xix века. Когда гуляешь по его пустынным улицам, кажется, будто это декорации к какому-то вестерну, ведь фахверковые домики и вывески на немецком в окружении пальм и песков никак не вписываются в привычную картину мира.

Эронго Рокс - Шпитцкоппе - СвакопмундЭронго Рокс - Шпитцкоппе - СвакопмундЭронго Рокс - Шпитцкоппе - Свакопмунд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Вылет домой

Трансфер в аэропорт. Прощаемся с гостеприимной Намибией и строим планы на следующее путешествие!

Вылет из Виндхука по расписанию выбранного рейса.

Вылет домойВылет домойВылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Дорога на океан

Утром выдвигаемся на юг вдоль пустыни Намиб, в городок Людеритц. Дорога займет около 4 часов. В пути сделаем остановку в очень неожиданном для пустыни месте немецкой провинциальной харчевне. Около полтора столетия назад в Людеритце началась германская колонизация Намибии. Сегодня это уже не шумный портовый город, а провинциальный городок с соленым запахом океана, криками чаек и бакланов и флёром из прошлого.

Если успеем до заката, то посетим Диаш Кросс место высадки первого европейца на этих берегах в далеком Xv веке. Размещение в отеле на берегу океана.

Дорога на океанДорога на океанДорога на океан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Встреча в Намибии

Встреча в Виндхуке с любого рейса. Трансфер в город. Размещение и отдых. Вечером соберемся на ужин-знакомство.

Встреча в НамибииВстреча в НамибииВстреча в Намибии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортных лоджах, отелях и гэст-хаузах
  • Завтраки и ужины в лоджах за городом завтраки в городских отелях
  • Вода, напитки для взрослых и прочие маленькие радости в пути:
  • Сопровождение по маршруту опытным гидом
  • Местный опытный водитель
  • Все экскурсии по программе, посещение племен
  • Круиз по бухте Уолфиш и джип сафари в Сэндвич-Харбор
  • Транспорт - внедорожники 4Х4 с полной страховкой
  • Все расходы на топливо, стоянки и т. п
Что не входит в цену
  • Авиаперелет. Оптимальный вариант - Эфиопские Авиалинии
  • Обеды и ужины в публичных кафе и ресторанах, ланч-боксы
  • Сафари, аренда квадроциклов, панорамный полет на сессне и другие активности, возникающие по маршруту, но не предусмотренные базовой программой
  • Медицинские страховки
  • Дополнительные ночлеги в Виндхуке, если будет необходимо
О чём нужно знать до поездки

специальной подготовки не требуется. Всю подробную информацию и рекомендации я высылаю после бронирования тура.

Пожелания к путешественнику

Самое важное требование к участнику - не быть занудой:)

Визы

С 01.04.2025 гражданам Беларуси требуется оформление визы по прилету или онлайн (около 100 Usd).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Когда я был маленьким и собирался первый раз в первый класс, папа купил Политическую карту мира и повесил над моей кроватью, Надо ли говорить, что выучил ее я от и
читать дальшеуменьшить

до. В средней школе это сыграло даже злую шутку, так как выяснилось, что географию я знаю лучше всех и даже, собственно, учителя географии. Знания из детства помогли также устроиться на первую работу. Это было агентство по продаже авиабилетов, где на собеседовании я поправил директора, который пару раз ошибся, попытавшись "погонять" меня по странам и столицам. . За 20 с лишним лет путешествий по миру и работы в различных сферах международного туризма, я накопил гигантский опыт, который буквально рвется наружу. Можно, конечно, пойти преподавать в какой-то профильный ВУЗ, но пусть "оболтусов" научит лучше жизнь. И я решил делиться опытом и знаниями с теми, кому это действительно интересно. Поэтому последние годы организую путешествия, которые принято называть "авторскими". И хотя термин этот многим уже приелся, лучше определения не найти. Что вы найдете в моих путешествиях: - Люблю комфорт. Не экономлю на транспорте, времени и проживании. Если не могу сам провести экскурсию из-за скудного знания вопроса, то не пренебрегаю местным опытным гидом. Мы не спим "под лавкой", не едим на ходу и не носимся по объектам 20 часов в сутки. - Люблю, когда вкусно, и с удовольствием делюсь этим. Если направление как-то замечено на винной карте, то с удовольствием включаю дегустации или посещение виноделен. - Люблю интересные истории и не люблю энциклопедические данные: в каком году построен храм,в каком разрушен, в каком восстановлен - всё это можно найти в интернете. А вот интересная история бывает часто весьма кстати. Присоединяйтесь, будет интересно!

Похожие туры на «Вперёд в прошлое»

Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан
На машине
Джиппинг
9 дней
Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан
Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны
Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован...
31 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
$3720 за человека
Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом
11 дней
1 отзыв
Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом
Прокатиться верхом по дюнам на закате, исследовать фауну парка «Этоша» и увидеть наскальные рисунки
Начало: Аэропорт Виндхука, время зависит от времени вашего...
14 ноя в 08:00
$9500 за человека
Идеальный тур по Намибии: пустыни, океан, животные
12 дней
Идеальный тур по Намибии: пустыни, океан, животные
Отправьтесь в 12-дневный приключенческий тур в Намибию
27 сен в 10:00
от 207 340 ₽ за человека
Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
На машине
Джиппинг
9 дней
Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей
Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост...
1 ноя в 08:00
$2850 за человека
от 233 258 ₽ за человека