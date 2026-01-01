Описание тура
Приглашаю в увлекательный авторский тур в Намибию, страну, которая не оставляет равнодушным. Намибия - это невероятное разнообразие впечатлений. Каждый день я стараюсь делать акцент на уникальности местности, в которой находимся. Самые большие в мире песчаные дюны и лунные пейзажи, бесконечное звездное небо и самое опасное побережье Атлантики. Намибия - это микст традиций древних племен и культуры европейских поселенцев. Яркая, самобытная и очень дружелюбная страна!
Программа тура по дням
Виндхук - Эронго Рокс
Утром сделаем небольшой круг по Виндхуку. Столица Намибии не может похвастаться изобилием исторических объектов, но увидим самое важное - главную кирху, здание национального музея и сделаем остановку на улице с метеоритами, найденные на намибийской земле. Затем заезжаем в гипермаркет для покупки полезной и вкусной мелочи и выезжаем в Эронго Рокс.
Через три часа будем в лодже, где ближе к закату можно отправиться на сафари (оплачивается в Намибии гиду, 750 Nad). Здесь можно увидеть все разнообразие намибийского буша: слоны, носороги, жирафы, с десяток видов антилоп, зебры, львы и другие хищники.
Ужин в лодже.
Атлантика
Весь день проведем на океане.
Сначала отправляемся в городок Уолфиш Бэй, который является главным портом Намибии. Здесь нас ждет круиз по одноименной бухте, во время которого нас будут сопровождать морские котики, дельфины, пеликаны и бакланы, а также будут хорошие шансы увидеть горбатого кита.
По возвращении на берег пересаживаемся во внедорожники и под управлением отчаянных местных парней отправляемся на джип-сафари в Сэндвич Харбор, уникальное побережье, где пустыня Намиб буквально нависает над Атлантикой. Проедем мимо соляных копи, через русло подземной реки, увидим элегантных фламинго. В завершении дня - искусный триал по дюнам и легкий пикник.
Дорога в пустыню Намиб
Утром при желании можно погонять на квадроциклах или багги по дюнам. Стоимость около 30 Usd с чел. (можно забронировать накануне с оплатой на месте). Альтернатива - рыбалка в океане или с берега (подъем в 06:00, стоимость около от 200 Usd на 4 чел).
В противном случае - свободное время в Свакопмунде. Здесь можно найти лучшие сувениры и уникальные подарки.
После полудня выезжаем в сторону главной природной ценности Намибии знаменитых дюн Соссусвлей. Дорога будет проходить вдоль живописных гор Науклуфт, через равнины, лунные пейзажи и необычные перевалы. Мы сделаем остановку на смотровой площадке, а также на мультяшном полустанке, где подают лучший яблочный пирог в Африке.
Ближе к закату доберемся до лоджа, где можно наблюдать стада спрингбоков, ориксов и гну, свободно гуляющих в окрестностях и подходящих совсем близко к людям на водопой.
Соссусвлей, Мертвый лес, каньон Сесрием
Начинаем его затемно и выезжаем к воротам Соссусвлей, чтобы быть в числе первых счастливчиков. Нам предстоит часовой переезд до дюн и дальше офф-роуд длиной около 5 км.
И вот, перед нами знаменитая пустошь Дэдвлей, дюны Биг Дэдди и Биг Мама, Дюна 45. Мало активности? Постоянно сидим в машинах? Получите!? Поднимаемся на самую высокую дюну в пустыне Гранд Дэдди высотой 380 м. Кажется, невысоко? Ага, попробуйте, подъем по гребню дюны, когда каждый шаг надо умножать на два!
После прогулки по пустоши Дэдвлей отправляемся в каньон Сесрием, русло пересохшей реки Тсаучаб глубиной до 40 метров. Сегодня дно каньона наполняется водой очень редко при сильных дождях, а в остальное время с удовольствием можно прогуляться по причудливым лабиринтам, проделанным рекой.
Далее пообедаем на выезде из парка и через час будем в лодже, где нас ждет знакомство из одной из самых гостеприимных фермерских семей в здешний краях, а также домашними гепардами и носорогами. При возможности (если носороги будут в поле досягаемости) можно отправиться на сафари (оплачивается в Намибии 800 Nad).
Город-призрак Колманскоп
Утром отправимся в город-призрак Колманскоп. Основанный в 1908 году город старателей за пять лет превратился в лучший город на земле. За время лихорадки здесь было добыто более 5 млн карат алмазов, и на вырученные деньги старатели не скупились строить дорогие дома, театры, казино и т. д. Запасов алмазов хватило на 30 лет, и с 1956 г Колманскоп поглощают пески.
После прогулки по городу-призраку выезжаем на восток. Нам предстоит около 400 км пути, к знаменитому Фиш Ривер Каньону. По дороге мы сделаем остановку у заброшенной ж/д станции (напоминающей сюжет декорацию к вестерну), полюбуемся дикими лошадьми, заедем на кофе-стоп в городок Аус и (при наличии времени и желании) на местную джинодельню.
К закату размещение в гэст-хаузе недалеко от каньона.
Фиш Ривер Каньон - Калахари
После завтрака выезжаем на каньон реки Фиш, который по некоторым параметрам считается вторым по величине в мире. Но независимо от места в рейтинге каньон впечатляет 85 км извилистого русла реки на глубине до 550 м. Мы прогуляемся по смотровым площадкам и сделаем незабываемые фото каньона и реки Фиш.
Далее держим путь на север выезжаем на север в сторону Виндхука. Около полудня сделаем остановку в Лесу колчановых деревьев. Это те самые, которые растут ногами вверх. Здесь же расположена так называемая игровая площадка гигантов, необычное скопление долеритовых глыб, дошедших в неизменном состоянии со времен разлома Гондваны.
К вечеру доберемся до лоджа в Калахари. Если будем успевать по времени, то можно отправиться на предзакатное сафари (оплачивается в Намибии 900 Nad). Красные пески Калахари в закатном солнце выглядят волшебно!
Калахари - Ауас
Утром выезжаем в сторону Виндхука. Дорога займет около трех часов. На въезде в столицу можем заглянуть в гипермаркет, чтобы купить домой местных деликатесов. Размещаемся в гэст-хаузе и приводим себя в порядок после насыщенного путешествия.
Вечером можем отправиться на гала-ужин в культовую пивную Joes Beerhouse, где помимо вкусного и интересного меню, собрана огромная коллекция африканских артефактов: от рогов и копыт, то личных вещей первых колонистов.
Эронго Рокс - Шпитцкоппе - Свакопмунд
Утром отправляемся на прогулку по бушу в компании настоящих бушменов. Потомки лучших охотников Африки познакомят со своими традициями, поделятся опытом и навыками. Увидим древние наскальные рисунки, а затем местные жители продемонстрируют танец радуги древний гимн природе и ее щедрости.
Ближе к полудню выезжаем в сторону океана. В разгар дня доберемся до фотогеничной горы Шпитцкоппе. Сделаем фото в знаковой арке, поднимемся до Rock Pool, устроим пикник среди необычных скал. Это место видело разлом Гондваны, что и сделало Шпитцкоппе таким уникальным объектом. Именно здесь ощущаешь себя, будто отправился на миллионы лет назад.
Далее при желании можно заглянуть в деревню племени химба. Девушки из племени химба с глиняными прическами икона стиля и эталон красоты в здешних краях. Деревня показательная, но прически, костюмы и сопливые дети настоящие. Входной билет 250-300 Nad, оплата на месте.
Далее двухчасовой переезд - и мы на океане. Свакопмунд очаровательный город, основанный немецкими колонистами в конце Xix века. Когда гуляешь по его пустынным улицам, кажется, будто это декорации к какому-то вестерну, ведь фахверковые домики и вывески на немецком в окружении пальм и песков никак не вписываются в привычную картину мира.
Вылет домой
Трансфер в аэропорт. Прощаемся с гостеприимной Намибией и строим планы на следующее путешествие!
Вылет из Виндхука по расписанию выбранного рейса.
Дорога на океан
Утром выдвигаемся на юг вдоль пустыни Намиб, в городок Людеритц. Дорога займет около 4 часов. В пути сделаем остановку в очень неожиданном для пустыни месте немецкой провинциальной харчевне. Около полтора столетия назад в Людеритце началась германская колонизация Намибии. Сегодня это уже не шумный портовый город, а провинциальный городок с соленым запахом океана, криками чаек и бакланов и флёром из прошлого.
Если успеем до заката, то посетим Диаш Кросс место высадки первого европейца на этих берегах в далеком Xv веке. Размещение в отеле на берегу океана.
Встреча в Намибии
Встреча в Виндхуке с любого рейса. Трансфер в город. Размещение и отдых. Вечером соберемся на ужин-знакомство.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортных лоджах, отелях и гэст-хаузах
- Завтраки и ужины в лоджах за городом завтраки в городских отелях
- Вода, напитки для взрослых и прочие маленькие радости в пути:
- Сопровождение по маршруту опытным гидом
- Местный опытный водитель
- Все экскурсии по программе, посещение племен
- Круиз по бухте Уолфиш и джип сафари в Сэндвич-Харбор
- Транспорт - внедорожники 4Х4 с полной страховкой
- Все расходы на топливо, стоянки и т. п
Что не входит в цену
- Авиаперелет. Оптимальный вариант - Эфиопские Авиалинии
- Обеды и ужины в публичных кафе и ресторанах, ланч-боксы
- Сафари, аренда квадроциклов, панорамный полет на сессне и другие активности, возникающие по маршруту, но не предусмотренные базовой программой
- Медицинские страховки
- Дополнительные ночлеги в Виндхуке, если будет необходимо
О чём нужно знать до поездки
специальной подготовки не требуется. Всю подробную информацию и рекомендации я высылаю после бронирования тура.
Пожелания к путешественнику
Самое важное требование к участнику - не быть занудой:)
Визы
С 01.04.2025 гражданам Беларуси требуется оформление визы по прилету или онлайн (около 100 Usd).