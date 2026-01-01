Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах
Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари
Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост...
2 мая в 08:00
$2850 за человека
Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба
Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными
Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организ...
«Мы проедем по «Этоше», где живут слоны, львы, жирафы, зебры, редкие чёрные носороги и многие другие животные, и понаблюдаем за ними в естественной среде обитания»
22 ноя в 08:00
$4630 за человека
Вперёд в прошлое
Авторский тур по Намибии «Вперёд в прошлое!». Невероятное разнообразие впечатлений
«Здесь можно увидеть все разнообразие намибийского буша: слоны, носороги, жирафы, с десяток видов антилоп, зебры, львы и другие хищники»
25 авг в 10:00
от 257 089 ₽ за человека
