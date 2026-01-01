Найдено 3 тура в категории « Животные » в Виндхуке на русском языке, цены от $2850. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 10 дней Невообразимые пейзажи и дикие обитатели Намибии: через всю страну на джипах Посетить город-призрак и Мёртвую долину, увидеть кладбища машин и кораблей и устроить сафари Начало: Аэропорт Виндхука, точное время - по договорённост... $2850 за человека На машине Джиппинг Круизы 12 дней Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организ... «Мы проедем по «Этоше», где живут слоны, львы, жирафы, зебры, редкие чёрные носороги и многие другие животные, и понаблюдаем за ними в естественной среде обитания» $4630 за человека 11 дней Вперёд в прошлое Авторский тур по Намибии «Вперёд в прошлое!». Невероятное разнообразие впечатлений «Здесь можно увидеть все разнообразие намибийского буша: слоны, носороги, жирафы, с десяток видов антилоп, зебры, львы и другие хищники» от 257 089 ₽ за человека Все туры Виндхука

