Полное погружение в африканский колорит: путешествие в Намибию с фотографом-анималистом
Прокатиться верхом по дюнам на закате, исследовать фауну парка «Этоша» и увидеть наскальные рисунки
Начало: Аэропорт Виндхука, время зависит от времени вашего...
14 ноя в 08:00
$9500 за человека
Экзотика Намибии: джипинг по пустыне, заповедники и выход в океан
Понаблюдать за животными, подняться на дюны и увидеть мёртвые деревья, ставшие символом страны
Начало: Виндхук, аэропорт, время - по прилёте рекомендован...
31 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
$3560 за человека
Большое путешествие по Намибии с джип-сафари, круизом и поездкой в племя химба
Понаблюдать за обитателями саванны и побережья, пожить в дикой природе, познакомиться с местными
Начало: Аэропорт Виндхука, время по согласованию с организ...
22 ноя в 08:00
$4630 за человека
