Самая высокая гора Эверест, она же Джомолунгма – она находится на территории Непала и Китая, её история 📖, подъемы на гору, первые покорители вершины Эвереста. Расскажем о последствиях которые оставляют после себя люди во время восхождения и как нужно подготовиться к своему

Гора Эверест (Джомолу́нгма)

Второе название горы Джомолунгма (на местном наречии означает «хозяйка ветров», а в другой интерпретации «Божественная мать жизненной энергии») величественно возвышается над миром на высоте 8848 метров над уровнем моря. Причем определить более точно высоту пытаются до сих пор. Некоторые группы альпинистов считают, что зафиксированная в 2010 году высота не является самой точной.



Внешне Эверест напоминает трехгранную пирамиду, которая имеет два перевала и две дочерние вершины. С восточной стороны восхождения считаются невозможными, так как с высоты 5 км и до самой вершины гора покрыта ледниками. В настоящее время количество побывавших на вершине уже более 4 тысяч человек. Каждый год появляется все больше желающих взойти к «трону Бога», но далеко не всем это удается.



Где находится Эверест на карте

Гора Эверест находится на территории двух государств, Китая и Непала

Где находится Эверест на карте

Эверест на карте

Подготовка к восхождению

Смельчаков желающий покорить Эверест огромное количество А эта парочка сыграла свадьбу на Эвересте;) Вершина великой Джомолунгмы

Благоприятными для восхождения считаются весна и осень, а в другое время здесь буйствуют муссоны, зимой мороз достигает -50°С, а сила ветра может стать практически непреодолимой и достигать 200 км/ч. Смельчаки, решившие подняться на вершину летом, сталкивались с сильнейшими снежными бурями, которые не позволяли двигаться дальше или вообще приводили к трагедиям. Организовать поездки с целью покорить Эверест берутся многие фирмы, среди них есть и российские. За такую возможность каждый желающий должен выложить немалую сумму: 35 тыс. долларов. Если это неподъемный капитал, то можно вложиться в сумму 8 тыс. долларов и остановиться в Базовом лагере и пробыть здесь полтора месяца. В некоторых агентствах стоимость подъема достигает 65 тыс.долларов. Из этой суммы нужно заплатить проводникам, которые обучат основным навыкам восхождения, обеспечат оборудованием. Для особо состоятельных клиентов созданы VIP экспедиции с выходом в интернет и телефонной связью. Такое удовольствие может стоить даже более 90 тыс. долларов.



Такой высокий уровень цен обусловлен тем, что в общую стоимость входит обязательная плата правительству Непала, которую должны заплатить все иностранцы, имеющие желание покорить Эверест. Эта сумма колеблется от 11 до 25 тыс. долларов.



Всем понятно, что снаряжение альпиниста должно быть надежным и правильно подобранным. А это также стоит недешево. Оплата услуг гидов, шерпов (потомки тибетцев) и инструкторов зависит от времени года и размера группы.



Весь процесс подъема должен занять около двух месяцев. В этот срок входит время на акклиматизацию, тренировки и т.д. Конечно же, в группу набираются физически здоровые люди, способные выдержать пребывание на высоте около 9 тыс км.



Опасности, подстерегающие альпинистов

Сильный ветер - одна из опасностей подстерегающая альпинистов

Каждый спортсмен-альпинист должен отдавать себе отчет о рисках для жизни, отправляясь на покорение вершины мира. В перечень подстерегающих опасностей входят:

травмы, несовместимые с жизнью;

сбои в работе сердца;

нехватка кислорода;

сильный мороз и ветер;

трагические случайности (порыв троса, замерзание кислородного баллона).

По статистике одно из десяти восхождений оканчивается фатально для альпиниста. Многие из тех, кому не повезло, так и остались навечно на горе, так как вывезти их нет возможности. Предположительно, на склонах Эвереста покоится примерно 200 тел погибших смельчаков.

Лавины, ещё один коварный враг на пути к вершине

Самым сложным участком подъема считаются завершающие триста метров, не зря они получили название «Самая длинная миля Земли». К кислородному голоданию и тяжелым погодным условиям добавляется крутой подъем на каменный склон, покрытый снегом. Об опасности этого участка говорит то, что альпинисты не в состоянии даже страховать товарищей, каждый может рассчитывать только на свои силы.



Поднявшись на гору, альпинист сможет вдыхать кислорода в три раза меньше, чем обычно из-за пониженного давления воздуха. Ежегодно, начиная с 1969 г. восхождение заканчивалось гибелью минимум одного человека. Счастливым в этом плане был лишь 1977 год.



В истории известны случаи, когда погибали целые группы альпинистов. Например, в мае 1996 г. в снежную бурю попали восемь человек, а в 2014г. лавина погубила тринадцать высотников, трех из них так и не удалось найти. Из-за высокого показателя смертности на склонах горы, ее даже начали называть кладбищем. Примечательно, что многие альпинисты, не первый раз восходящие на вершину, знают места, где находятся тела ранее погибших здесь товарищей. Пример тому, альпинист, погибший в 1996 г., так и остался навсегда лежать на склоне и служить своего рода отметкой высоты 8500 м для других смельчаков.



Люди и Эверест

На самом деле гора Эверест завалена огромным количеством мусора и выглядит плачевно Летом 2019 года непальские альпинисты собрали с Эвереста 11 тонн мусора

Такими темпами Эверест превратится в свалку, на самом деле жуткое зрелище

Альпинисты, восходящие на вершину мира одними из первых, пришли бы в ужас увидев ,какой след оставили сегодняшние покорители на склонах горы. Она буквально усыпана мусором, который оставляют альпинисты после себя. Вряд ли в экстремальных условиях кто-то заботиться о выброшенном порванном пакете или использованном кислородном баллоне. И так думает каждый. А в итоге экологи подсчитали, что за 2017 год на горе побывало 40 тысяч туристов и они после себя оставили примерно 120 тонн различного мусора. Туристы истребляют деревья, которые растут вокруг горы, с целью обогрева в дальнейшем. Особенно местные жители с каждым годом все более обеспокоены вопросом погребения погибших альпинистов.



Ситуация с загрязнением склоном Джомолунгмы дошла до такого уровня, когда власти Непала готовы отказывать в выдаче разрешения на подъем для иностранцев, хоть это и приличные суммы для бюджета страны. Волонтеры при поддержке правительства Непала создали план мероприятий по возрождению Эвереста, но пока он официально не вступил в силу. Зато было принято решение обязать каждого альпиниста, который поднялся на вершину Джомолунгмы, вынести минимум восемь килограмм мусора.



Много десятилетий люди не могли покорить Эверест, и лишь в 1953 году это удалось британско-гималайской экспедиции. Советские альпинисты взошли на наивысшую точку Земли в мае 1982 года. Причем их маршрут пролегал по юго-западной стене и был очень сложным потому, что до тех пор никем не был пройден. Но даже на сегодняшний день Эверест остается самой труднопреодолимой вершиной со сложными погодными условиями и трудностями подъема и спуска, но даже это не останавливает альпинистов со всего мира.



Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, первые покорители высочайшей вершины

Много десятилетий люди не могли покорить Эверест, и лишь в 1953 году это удалось британско-гималайской экспедиции. Советские альпинисты взошли на наивысшую точку Земли в мае 1982 года. Причем их маршрут пролегал по юго-западной стене и был очень сложным потому, что до тех пор никем не был пройден. Но даже на сегодняшний день Эверест остается самой труднопреодолимой вершиной со сложными погодными условиями и трудностями подъема и спуска, но даже это не останавливает альпинистов со всего мира.