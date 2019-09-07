Задумывались ли Вы о путешествии в Китай? В данной статье рассказывается об Общей информации о Китае, Наиболее популярных среди туристов городах, Особенностях Китая, Климате, Китайских праздниках, Китайской кухне 🥧, Туристических местах и многом другом.

Великая Китайская стена

XXI век — век информации, но Китай для многих так и остаётся загадочной азиатской страной. Чаще всего мы знаем только про Пекин и Хайнань, Великую китайскую стену, фарфор и что численность населения очень велика. На самом же деле Китай — прекрасная страна, которая способна поразить самого искушённого туриста.

В городах удивительным образом сочетаются урбанизация и история: с улицами из стекла и бетона соседствуют старинные кварталы, сохранившие архитектуру средних веков и нового времени. Природа удивляет реками — и это не только Янцзы и Хуанхэ, — подземными пещерами и горами, точно парящими в воздухе. На территории государства есть огромный питомник панд. И это лишь начало списка чудес Китая.

Общая информация о Китае

Население

Китай — крупнейшее государство, численность жителей которого достигает более 1,3 млрд. человек, а территория занимает третье место в мире. Большая часть населения – китайцы. Как они называют себя – хань. Согласно конституции КНР провозглашено социалистическим государством.

Язык

Официальный язык — китайский.

Религия

КНР — светское государство, в котором соседствуют конфуцианство, даосизм и буддизм.

Валюта

Валюта –юань. По отношению к рублю он достаточно стабилен и колеблется в пределах 9,5 рублей в 1 юане.

Часовой пояс

+8

Телефонный код

+86

Важные номера

Номер российского посольства в Пекине: +86 10 65 32 13 81;

110 — полицейский участок;

119 — пожарные;

120 — скорая помощь.

Китай на карте

Китай

Географическое положение

Государство располагается в Восточной Азии. На востоке омывается Тихим океаном в составе Жёлтого, Восточно-Китайского и Южно-Китайского моря. От о. Тайвань отделяет Тайваньский залив.

Имеет общую границу с РФ, КНДР, Монголией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистан и Афганистаном и рядом азиатских стран на юге и юго-западе.

Крупные и популярные китайские города

Столицей является Пекин — город находится на северо-западе и имеет выход к морю.

Крупнейшие города:

Чунцин – 34 млн. чел. Самый густонаселённый город.

Шанхай – 24 млн. чел. Самый процветающий город, крупный мегаполис.

Пекин – 21 млн.чел. Столица и политический, и культурный центр.

Тяньцзин – 15 млн. чел. Крупный порт и производственный центр.

Гуанчжоу – 14 млн. чел. Крупный промышленный центр.

Наиболее популярные среди туристов города

Пекин

Пекин, Китай

Столица и современный город с развитой инфраструктурой. При этом в Пекине сохранилось множество улиц в традиционном стиле и исторических памятников. В нескольких километрах от города проходит участок Великой Китайской стены. Среди главных достопримечательностей — Летний дворец, Запретный город и Храм Неба.

Пекин, Китай

Сиань

Ночной Сиань, Китай

Древняя столица Китая, настоящий символ периода империи. Именно здесь находится терракотовая армия, что и привлекает в город туристов.

Сиань, Китай

Шанхай

Шанхай, Китай

Самый современный город, предлагающий туристам широкий спектр развлечений на любой вкус.

Шанхай, Китай

Гуйлинь

Гуйлинь, Китай

Город на берегу Ли славится красотами природы. Реки, озёра, горы, леса — здесь есть всё.

Гуйлинь, Китай

Цзюзжайгоу

Национальный парк Цзюзжайгоу, Китай

Внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город покоряет пейзажами: это водопады, озёра с изумрудной или лазурной водой, огромные парки с горами.

Цзюзжайгоу, Китай

Важно отметить, что составление маршрута по Китаю — задача не из простых. Невероятно сложно выбрать несколько городов, ведь в каждом есть так много интересного. Лучше всего делить страну на два посещения: север и центр и отдельно юг. Или же комбинировать города исходя из своих интересов: например, маршрут по историческим местам.

Интересен к посещению Чэнду — центр провинции Сычуань, знаменитый гастрономическим разнообразием и питомником панд. Улинъюань — на его территории располагается парк Чжанцзацзе, известный «парящими» горами, показанными в фильме «Аватар». Хайнань — курорт с белыми пляжами и лазурной водой.

Особенности Китая

Китайские традиции и культура

Китай — одна из старейших цивилизаций мира. Он прошёл несколько витков расцветка и упадка. Каждая эпоха отличалась иным, отличным от западного характером развития, и внесла огромный вклад в мировое развитие: книгопечатанье, компас, порох, астрология и многое другое. С древних времён Китай пытались завоевать разные народы: маньчжуры, монголы — но были ассимилированы, и европейцы — до периода восстаний. В 50-е в стране был провозглашён социализм и развивается до сих пор.

Для менталитета народа характерны:

Дисциплинированность;

Непосредственность;

Эмоциональность.

Перед посещением туристы задаются вопросом: дорого ли в Китае? Главная статья расходов — дороги. Это дорогие билеты на самолёт, на поезда внутри страны, на метро. Однако они с лихвой окупаются стоимостью жилья. За умеренную сумму вы сможете снять отличный номер или комнату. Особенно это заметно в провинции. Стоимость одежды сопоставима с российской, как и еда в магазине. А вот в заведениях за маленькую сумму вы получите огромную сытную порцию.

Китай может смело назвать себя одной из самых безопасных стран. Практически во всех городах повсюду установлены камеры, что защищает жителей и туристов от воровства. Важно всегда носить с собой документы, так как из соображений безопасности полицейские могут попросить предъявить их.

Сами китайцы достаточно терпеливы и при этом непосредственны — они поймут всё. Вы можете не стесняться одежды, фотографироваться в любых местах и позах, петь на улице песни — они сами так делают.

Однако важно учесть, что чаевые здесь не приняты. Так вы оскорбите владельцев.

Интересно! Китайцы живут по принципу «что естественно, то не безобразно». Для них является нормой рыгать в общественных местах, плевать, сидеть развалившись. Если у туриста это может вызвать неприятные чувства, то сами китайцы считают такое поведением естественным.

Климат

Климат разнообразен, от резко континентального на севере страны до субтропиков на юге. Большая часть находится в пределах умеренного климата: это прохладная зима и тёплое влажное лето.

Средние температуры меняются с севера на юг. Так, лето на севере обычно +20-25, а на юге — +35-40.

В центре страны обычно дождливо, большая часть их приходится на июнь.

Юг и восток страдают от тайфунов и наводнений. Север в весенние месяцы переживает пыльные бури.

Лучшее время для посещения — с октября по март, т.к. с апреля по сентябрь выпадают обильные осадки.

Золотой сезон приходится на октябрь, когда уходит жара и прекращаются дожди.

Зачем ехать в Китай

Акупунктура — лечебная техника, применяемая в традиционной китайской медицине

Культурно-познавательный туризм . Это многочисленные достопримечательности, большинство которых насчитывает не одну тысячу лет. Вспомните, как в учебниках истории читали о Великой Китайской стене и терракотовой армии императора Цинь Шихуанди. И вам удастся увидеть всё это своими глазами.

. Это многочисленные достопримечательности, большинство которых насчитывает не одну тысячу лет. Вспомните, как в учебниках истории читали о Великой Китайской стене и терракотовой армии императора Цинь Шихуанди. И вам удастся увидеть всё это своими глазами. Медицинский . Чудеса китайской медицины известны по всему миру. Секреты здоровья имеют многовековую практику и до сих пор успешно применяются.

. Чудеса китайской медицины известны по всему миру. Секреты здоровья имеют многовековую практику и до сих пор успешно применяются. Экологический . Горы, леса, реки, озёра – незабываемые ландшафты страны удивят каждого.

. Горы, леса, реки, озёра – незабываемые ландшафты страны удивят каждого. Шоппинг-туризм .

. Спортивный туризм . Спуск по рекам, маршруты в подземных пещерах, горные подъёмы – всё здесь есть. Для любителей острых ощущений так же найдутся развлечения: например, банджи-джампинг с 233-метровой башни.

. Спуск по рекам, маршруты в подземных пещерах, горные подъёмы – всё здесь есть. Для любителей острых ощущений так же найдутся развлечения: например, банджи-джампинг с 233-метровой башни. Пляжная. Он представлен такими курортами, как Хайнань, Санья, Циньхундао и др. Вы найдёте целебный воздух, прозрачную морскую воду, песчаные пляжи и много зелени. И традиционные развлечения отдыхающих: дайвинг, гидроциклы, парашюты и т.д.

Если ехать в КНР только ради курортного отдыха, то едва ли страна сможет вас удивить. Однако стоит взглянуть на другие города, как Китай тут же украдёт ваше сердечко. Его сложно сравнивать с другими азиатскими странами или тем более с Европой. Это по-настоящему другой мир, в котором можно найти всё: древние достопримечательности, уникальные природные объекты, интересную гастрономию, активный отдых и многое, многое другое. Если перед вами стоит выбор: Европа или Китай — задумайтесь о втором варианте. Европа уже хорошо знакома, мы знаем, чего от неё ждать. А Китай — он другой. Его нельзя сравнивать, нужно просто увидеть.

Китайские праздники

Фестиваль воздушных змеев, Китай

1 января – Новый год. Проходит тихо, без особых празднований.

5 февраля (дата уникальна для каждого года) – китайский Новый год. Самый важный праздник с историей в 2 тысячелетия. По традиции вся семья собирается вместе за большим столом.

19 февраля (дата уникальна для каждого года) – праздник фонарей. С X века ночью зажигают яркие фонарики и развешивают повсюду. Устраивают шествия, запускают фейерверки.

8 марта – Международный женский день.

20 апреля (дата уникальна для каждого года) – фестиваль воздушных змеев. Благодаря своей зрелищности он привлекает приезжих со всего мира. Открытие всегда сопровождается ярким зрелищем.

1 мая – праздник труда.

7 июня (дата уникальна для каждого года) – праздник двойной пятёрки. Второе название – фестиваль лодок-драконов, т.к. в этот день устраивают гонки на лодках в виде драконов.

1 октября – день образования КНР.

7 октября (дата уникальна для каждого года) – праздник двойной девятки. По традиции он посвящён пожилым, в семьях принято дарить подарки старшему поколению и собираться рядом с ними.

Обратите внимание, что традиционные праздники считаются по лунным суткам. Соответственно, ежегодно дата меняется. Так, например, праздник двойной пятёрки приходится на 5 месяц и 5 лунные сутки. В 2019 году — это 7 июня.

Интересно! Китайский новый год известен как «Праздник весны». Именно с этого в Китае начинается отсчёт нового года. Более того, если будет високосный первый месяц, то праздник наступит дважды. Ближайшая такая дата — 2262г.

Китайская кухня

Трационные китайские блюда

Баоцзы — паровые булочки. Они могут быть с мясом и вегетарианскими.

Утка по-пекински. Местная утка никогда не сравнится с уткой, приготовленной в другой стране. Нежнейшие блинчики, великолепный соус, овощи — всё это подаётся вместе. На одну руку вы кладёте маленький блинчик, другой с помощью палочек макаете кусочек утки в соус, кладёте на блин, добавляете овощи, заворачиваете и едите.

Хот-пот. Это не блюдо, а способ приготовления, который обозначает «Горячий котелок». Перед вами на горелку ставят котелок с двумя бульонами: обычным и острым — и несколько видов мяса и овощей. Вы берёте их, опускаете в выбранный бульон, ждёте 30-60 сек, пока мясо или овощи сварятся и едите.

Юй сян жоу си — свинина, тушёная в остром чесночном соусе с овощами. Это блюдо характерно для провинции Сычуань, известное остротой кухни.

Дан-дан — лапша в чили с овощами и свининой.

Кисло-сладкая свинина.

Курица кумбао — курица, жаренная с арахисом и овощами.

В большинстве заведений Китая есть меню только на китайском. Лучше подготовиться заранее: скачать приложение, которое мгновенно переводит иероглифы. Или же записать название желаемых блюд и показать официанту.

Хорошее впечатление оставят и рестораны, и местные забегаловки. В ресторане подача блюда может сопровождаться шоу: например, утку по-пекински разрежут прямо перед вами. Забегаловки же чаще всего специализируются на конкретном блюде, и если вы узнаете на каком, оно будет лучше, чем в самом дорогом ресторане.

Обратите внимание, что порции подаются огромные. Лучше заказать блюдо, которое ест каждый в компании, и меняться. Китайцы делают именно так. Поэтому вам поставят блюдо в центр стола и принесут тарелки для каждого.

Интересно! Если вы закажете десерт, и он будет украшен помидорами — не удивляйтесь, ведь эта нация считает помидор фруктом.

А ещё в Китае есть популярное развлечение ASMR eating — это когда человек поедает еду и снимает это на камеру, с акцентом на звук чавканья, жевания, глотания, есть даже звёзды youtube в этом жанре, у которых более 4-5 млн подписчиков. Еда разная, едят даже живое, например, крабов и осьминогов. В общем, если у вас крепкий желудок и крепкие нервы, можете посмотреть данное видео, а если этого будет мало, можете забить в ютубе "ASMR live food", но мы бы не рекомендовали, это жутко.

ASMR eating острой и супер острой еды

Где лучше размещаться

Отель Olympian, Гонконг, Китай

В каждом городе есть как современные комфортабельные отели, так и гостиницы в традиционном стиле. Выбор зависит от ваших предпочтений. По сравнению с Европой, стоимость проживания ниже. Особенно это заметно в провинциях: за небольшие деньги вы сможете снять шикарный номер.

Если же вы решили выбрать более аутентичное место, обратите внимание, что за атмосферу придётся заплатить некоторыми удобствами: в таких гостиницах частенько бывает прохладно, а совмещённые туалет и ванна находятся в очень тесном помещении.

Как добраться до Китая

Китайские авиалинии (Chinese airlines)

Для посещения азиатского государства русским туристам необходима виза. Для получения необходимо обратиться в консульство с соответствующим заявлением и документами. По приезду обязательно заполняется карточка прибытия. Их вам выдадут ещё в самолёте, стоит взять с собой ручку и заполнить заранее — время лучше не терять зря.

Есть и исключения: Гонконг не требует визы, а при въезде в Макао она оформляется на месте.

Удобнее всего добираться в КНР самолётом: это значительно сэкономит время и деньги. Рейсы осуществляют российские и зарубежные компании. Есть прямые рейсы и с пересадками. Если вы любитель путешествий, то можно подобрать рейс с пересадкой в Дубае, например, и около 20 часов провести в новом городе.

Стоимость перелёта из Москвы в обе стороны начинается от 10 тыс. Однако это будет не самая комфортабельная компания и вероятна длительная пересадка. Более удобные рейсы находятся в районе 20-30 тыс.

Из Москвы перелёт до Пекина занимает 7 часов, до Шанхая — 8, до Гонконга — 10.

из Санкт-Петербурга — 7 ч. 20 мин.

из Новосибирска перелётов до Пекина нет, добраться до Саньи — 6 ч. 30 мин., до Харбин — 4 ч. 25 мин.

из Екатеринбурга — 5 ч. 50 мин.

из Владивостока — 2 ч. 40 мин.

из Хабаровска — 1 ч. 40 мин.

В китайских городах хорошо развита транспортная сеть. К вашим услугам метро, автобусы, такси. Для поездок на метро нужно купить специальную пополняемую карту на несколько поездок — это самое выгодное решение — или на одну. При выборе такси всегда предварительно спрашивайте сумму поездки и не бойтесь торговаться.

При передвижении внутри страны лучшим решением являются высокосортные поезда, движущиеся со скоростью до 300 км/ч. Есть сидячие, плацкартные и купейные вагоны. При выборе поезда обращайте внимание на комфортабельность. Так, есть сидячие вагоны с вай-фаем, мягкими креслами и розетками, а есть по типу электричек. И если вам предстоит дальнее расстояние, задумайтесь: сможете ли вы провести много времени в окружении непосредственных китайцев?

Что привезти из Китая

Что привезти в качестве сувенира из Китая?

Натуральный шёлк;

Фарфор;

Ремесленные изделия;

Кашемир;

Живопись;

Изделия с росписью.

Список может дополниться в зависимости от региона посещения. Так, в Шанхае и Гонконге хорошо проводить шоппинг, а в Пекине представлены большие коллекции чая.

Запрещено вывозить предметы искусства без чека о покупке.

Так стоит ли ехать?

Итого, Китай для туристов — это:

+ Древняя архитектура и развитая инфраструктура;

+ Интересная природа;

+ Низкие цены на жильё и питание в заведениях;

+ Интересная гастрономия;

- Большая стоимость передвижения;

- Непосредственность китайцев.

При посещении страны вы обязаны увидеть исторические достопримечательности: хотя бы Великую Китайскую стену, терракотовую армию и Запретный город. Проехаться вместе с китайцами на общественном транспорте, чтобы подсмотреть, как живёт нация. Попробовать знаменитый китайский чай и пару острых блюд. Зайти в супермаркет, чтобы найти привычные продукты, но с интересными вкусами.

В первый день обязательно стоит выйти на улицу, даже если вы устали после перелёта. Не нужно терять время в этой удивительной стране. В последний же день стоит отклониться от намеченного маршрута, чтобы найти для себя что-нибудь неожиданное и удивительное.

Заключение

Китай — удивительная и прекрасная страна, которая сможет очаровать даже самого искушённого туриста. Вы не можете уехать, не увидев знаменитую Великую Китайскую стену, не загадав желание рядом с Храмом неба, не попробовав настоящий китайский чай и не согласившись на просьбу китайца о совместном фото – они всегда так рады европейцам, так будьте и вы рады Китаю и его жителям.

P.S. Рекомендуем посмотреть видео об интересных фактах КНР, как раз сможете взвесить хорошие и плохие стороны Китая

Видео – Интересные факты о Китае