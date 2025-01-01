Описание тура
Трек вокруг Аннапурны, по праву считается одним из самых красивых пеших маршрутов мира.
А мы пройдем по не классическому маршруту по часовой стрелке. Мало кто так делает, увидим уникальные и не туристические места!
Он начинается с тропических джунглей и заканчивается вечными ледниками, по пути можно увидеть все климатические зоны планеты. За время путешествия нас ожидает насыщенная и нестандартная программа! Мы посетим множество объектов Юнеско загадочного Катманду, прогуляемся по живописному национальному парку Аннапурна с его удивительной природой. Увидим одни из самых высоких гор в мире, пройдем перевал Торонг Ла 5416 м, наполнимся энергией в местах силы, искупаемся в горячих и холодных священных источниках, погрузимся в атмосферу буддизма, посетим уникальные традиционные деревни, насладимся ясным звездным небом, и, самое главное, а также нас ждет невероятно красивый перелет на самолете из Катманду в город Покхара.
Гималаи еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Вас ждут самые невероятные две недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!
Программа тура по дням
Катманду
Встречаем вас в аэропорту Катманду. Далее трансфер до нашего отеля. Обзорная экскурсия по самым интересным достопримечательностям, все из них объекты культурного наследия Юнеско.
Вечером - последние приготовления и закупка всего недостающего.
Ужин в кафе и обсуждение деталей нашего путешествия.
Ночуем в Катманду на высоте 1400 метров
Катманду - Покхара - Татопани
Рано утром вылетаем на самолете в Покхара. Из иллюминатора увидим панораму Гималаев.
Сразу из аэропорта заброска в горы на внедорожниках. Заедем на самый длинный подвесной мост в мире (длина его целых 560 м).
Вечером купаемся в горячих источниках.
Ночуем в Татопани на высоте 1500 метров
Покхара
Рано утром поднимаемся на канатной дороге на гору Саранкот на высоту 1600 метров, там мы встретим рассвет над великолепным хребтом Аннапурна, вокруг которого успешно прошли.
Днем свободное время, по желанию, можно заняться активностями: полет на параплане, прыжок банжи и тд.
Ночуем в Покхаре на высоте 900 метров.
Татопани - Марфа
Утром отправимся в треккинг к одному из самых красивых водопадов региона.
После продолжаем двигаться на внедорожниках вглубь Гималаев. Природа стремительно сменяется с тропиков на хвойные леса прямо на глазах. По обоим краям долины вырастают Гималайские восьмитысячные исполины: Даулагири и Аннапурна.
Вечером гуляем в самой аутентичной деревне Гималаев Марфа, которая славиться традиционной архитектурой и вкуснейшими яблоками.
Ночуем в Марфе на высоте 2700 м.
Переезд 45 км,
перепад высот +1200 м.
Марфа - Муктинат
Выезжаем в священную долину Муктинатх, по пути заезжаем в несколько интереснейших деревень региона Нижний Мустанг Джомсом, Кагбени и Жаркот.
В Джомсоме мы попьем наутральный местный кофе в знаменитой кофейне Himalaya Java. В Кагбени и Жаркоте мы увидим аутентичные буддистские деревни, время в которых будто застыло уже пару сотен лет.
Ночуем в культовом отеле Bob Marley в Муктинате на высоте 3700 м.
Переезд 30 км,
перепад высот +1000 м.
Муктинат
В этот день мы отдыхаем и акклиматизируемся на высоте.
Гуляем по округе, посетим священный храмовый комплекс Муктинат, в котором находятся знаменитые 105 источников, по индуистским повериям, способные смыть плохую карму.
Вечером готовимся к предстоящему треккингу.
Ночуем также в культовом отеле
Bob Marley в Муктинате на высоте 3700 м.
Переход 3 км,
перепад высот +100 м.
Муктинат - Чамбер Бу
Этот день будет простым, мы вплотную подойдем к перевалу Торонгла и остановимся в так называемом базовом лагере.
Рано утром выходим на штурм.
Ночуем в Чамбер Бу на высоте 4200 м.
Переход 5 км,
перепад высот +500 м.
Чамбер Бу - перевал Торонг Ла - Торонг Педи
Рано утром начинается наш кульминационный день штурм перевала Торонг Ла 5416 м!
Подьем будет крутоват и не прост, но грандиозные виды и радость взятия перевала более чем окупят усилия!
После идем на спуск нижний базовый лагерь Торонг Педи.
Ночуем в Торонг Педи на высоте 4500 м.
Переход 11 км,
перепад высот + 1216/-916 м.
Торонг Педи - Мананг
Нас ждет только спуск, в более теплые и снова зеленые пейзажи. По пути нас ждут умопомрачительная панорама хребта Аннапурна.
Спускаемся в цветущую долину реки Марсьяди и остановимся в столице региона Мананг.
Ночевать будем уже на комфортной
высоте 3500 м.
Переход 16 км,
перепад высот 1000 м.
Мананг Навал
Самая живописная и фотографируемая часть нашего маршрута.
По пути следования нас будет сопровождать потрясающая зеленая панорама хребта Аннапурна. Остановимся в средневековом поселке Навал.
.
Ночуем в Навале на высоте 3700 м.
Переход 9 км,
перепад высот +300 м.
Навал - Верхний Писанг
Самая живописная и фотографируемая часть нашего маршрута продолжается!
Обычно эти дни проходят за один,
но я решил разделить его, чтобы каждый мог насладиться фантастическими пейзажами по пути.
Идется очень легко, много кислорода, большая часть проходит по горном карнизу с плавными спусками и конечно же с невероятными видами хребта Аннапурна.
Ночуем в еще одном средневековом поселке Верхний Писанг на высоте 3300 м.
Переход 10 км,
перепад высот -400 м.
Верхний Писанг - Чаме
Сегодня мы спускаемся в нашу последнюю ночевку в высоких горах, в Гималаях, в нац парке Аннапурна, но сколько всего мы увидели? Этот день также будет великолепным и легким.
По пути зайдем в другую яблочную ферму, где растут другие яблоки Мананг и оценим продукты этого сорта.
Ночуем в Чаме на уже очень комфортной высоте 2600 м.
Переход 14 км,
перепад высот -700 м.
Чаме - Покхара
Рано утром на внедорожнике выезжаем в Покхару. Обратная дорога будет потрясающе красивой, скучать не придется, увидим оставшуюся часть трека вокруг Аннапурны.
Наслаждаемся и гуляем по городу, вечером заплыв на катамаране по озеру Фева.
Ночуем в Покхаре на высоте 900 метров.
Переезд 150 км.
Катманду
Путешествие вокруг Аннапурны окончено.
Путешественники летят домой, наполненные неповторимой атмосферой Гималаев.
Покхара - Катманду
Утром вылетаем обратно в Катманду.
Заселяемся в гостиницу, после вы сможете купить сувениры и отдохнуть перед вылетом.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах Катманду и Покхары, и в гест-хаусах на протяжении всего треккинга (двух-местное иногда трех-местное проживание)
- Трансферы и перемещения. Заброска в/из гор осуществляется на внедорожниках
- Внутренние перелеты Катманду - Покхара - Катманду
- Экскурсионная программа в Катманду
- Завтраки в городах
- Работа двух русскоязычных гидов и местного гида-непальца
- Все билеты, разрешения на вход в заповедные зоны, треккинг и достопримечательности
- Встреча вас в аэропорту и обратное такси
- Любые консультации и инструктаж по поводу путешествия
- Помощь в подборе оптимального авиабилета в Непал и оформлении страховки
- Фото/видео съемка в самых топовых локациях
- Аптечка первой помощи
- Подарок-квест от нашей команды
- Авторская зарядка каждое утро
- Сертификат о прохождении маршрута
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Непала
- Виза в Непал (оформляется по прилету 30)
- Питание
- Возможные экскурсии в Покхаре
- Услуги портера для переноски вещей
- Аренда дополнительного оборудования, снаряжения, страховки
О чём нужно знать до поездки
Список нужные вещей и снаряжения:
- Треккинговые ботинки
- Кроссовки
- Куртка (ветро-влаго устойчивая)
- Теплая кофта (шерстяная или флиска)
- Тонкая кофта
- Штаны ходовые
- Термобелье
- Рюкзак (на 20-30 л)
- Шапка и перчатки
- Носки треккинговые и теплые
- Бандана
- Комплект маек и нижнего белья
- Термос
- Фонарь налобный
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Тур. Аптечка с общими препаратами
- Туалетные принадлежности
- Треккинговые палки
- Тапочки
- Power bank
- Полотенце
- Наколенники
Пожелания к путешественнику
Гражданам Рф Непальская виза выдается по прибытию за 30
Данное приключение подразумевает достаточную активность и надо быть к этому готовым
Плюсом будет опыт в горах, но и без него все может отлично получиться
Желание поехать в реально уникальный тур
Любить природу и горы