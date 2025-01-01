Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Трек вокруг Аннапурны, по праву считается одним из самых красивых пеших маршрутов мира.

А мы пройдем по не классическому маршруту по часовой стрелке. Мало кто так делает, увидим уникальные и не туристические места!

Он начинается с тропических джунглей и заканчивается вечными ледниками, по пути можно увидеть все климатические зоны планеты. За время путешествия нас ожидает насыщенная и нестандартная программа! Мы посетим множество объектов Юнеско загадочного Катманду, прогуляемся по живописному национальному парку Аннапурна с его удивительной природой. Увидим одни из самых высоких гор в мире, пройдем перевал Торонг Ла 5416 м, наполнимся энергией в местах силы, искупаемся в горячих и холодных священных источниках, погрузимся в атмосферу буддизма, посетим уникальные традиционные деревни, насладимся ясным звездным небом, и, самое главное, а также нас ждет невероятно красивый перелет на самолете из Катманду в город Покхара.

Гималаи еще никого не оставляли равнодушным, и обратно прежним уже никто не возвращается. Вас ждут самые невероятные две недели в вашей жизни, полные приключений, ярких эмоций и грандиозных видов. Здесь вы станете настоящим путешественником, а не просто туристом!