1 день

Встреча в аэропорту, заселение в отель

Ваше непальское приключение начинается с момента приземления. В аэропорту Трибхуван вас встретит гид с табличкой — ищите знакомое имя и улыбайтесь, вы долетели!

На комфортабельном трансфере вы отправитесь в отель, расположенный в самом сердце туристического района Катманду. Разместитесь, переведите дух после перелета — и вперед, знакомиться с городом, который не оставляет равнодушным ни одного путешественника.

Катманду — это не просто столица. Это живой музей под открытым небом, где на каждом шагу вас ждут открытия:

Древние буддийские ступы, устремленные в небо

Резные статуи и деревянные украшения, над которыми веками трудятся мастера Невары

Бесконечный поток азиатских улочек, где в едином ритме движутся люди, велосипеды, цветастые рикши

Вы окунетесь в настоящую жизнь Непала — шумную, яркую, самобытную. А если прилетели в первой половине дня, успеем прогуляться по Тамелю — туристическому центру, где перемешались сувенирные лавки, уютные кафе и древние храмы.

Вечером готовьте вкусовые рецепторы к новым открытиям. Вас ждет традиционный непальский ужин, где вы попробуете блюда, радикально отличающиеся от привычной русской кухни. Будет остро, будет необычно, будет невероятно вкусно.

Первый день в Непале — знакомство, которое запоминается навсегда.