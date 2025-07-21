Магический Непал: 8 дней

Восьмидневный экскурсионный тур в очаровательный Непал
Описание тура

Насыщенная экскурсионная программа, которая даст Вам возможность познакомиться как можно ближе с культурой и природой Непала. Мы полюбуемся золотыми рассветами, посетим живописный непальский курорт, познакомимся с древними храмами и богами Крыши Мира и заберемся на юг страны, чтобы искупаться со слонами и посмотреть на носорогов. Специальная физическая подготовка не требуется. В тур можно взять ребёнка от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, заселение в отель

Ваше непальское приключение начинается с момента приземления. В аэропорту Трибхуван вас встретит гид с табличкой — ищите знакомое имя и улыбайтесь, вы долетели!

На комфортабельном трансфере вы отправитесь в отель, расположенный в самом сердце туристического района Катманду. Разместитесь, переведите дух после перелета — и вперед, знакомиться с городом, который не оставляет равнодушным ни одного путешественника.

Катманду — это не просто столица. Это живой музей под открытым небом, где на каждом шагу вас ждут открытия:

  • Древние буддийские ступы, устремленные в небо

  • Резные статуи и деревянные украшения, над которыми веками трудятся мастера Невары

  • Бесконечный поток азиатских улочек, где в едином ритме движутся люди, велосипеды, цветастые рикши

Вы окунетесь в настоящую жизнь Непала — шумную, яркую, самобытную. А если прилетели в первой половине дня, успеем прогуляться по Тамелю — туристическому центру, где перемешались сувенирные лавки, уютные кафе и древние храмы.

Вечером готовьте вкусовые рецепторы к новым открытиям. Вас ждет традиционный непальский ужин, где вы попробуете блюда, радикально отличающиеся от привычной русской кухни. Будет остро, будет необычно, будет невероятно вкусно.

Первый день в Непале — знакомство, которое запоминается навсегда.

2 день

Экскурсии по Катманду

Сегодняшний день станет настоящим путешествием в самое сердце непальской духовности. Мы не просто осмотрим достопримечательности — мы прикоснемся к живой вере, которой сотни и тысячи лет.

Начнем с легендарной площади Дурбар — места, где вершилась история Непала. Здесь возвышается Старый Королевский Дворец с его бесчисленными храмами и пагодами. Именно здесь проводились коронации непальских монархов и пышные празднества. Вы увидите храм Кумари, где по сей день почитают живую богиню — девочку, которую выбирают воплощением божественной энергии. А также храм Кастамандап, давший имя всей столице.

Далее нас ждет Пашупатинатх — величайшее святилище Шивы на планете. Это место, куда ежедневно стекаются тысячи паломников со всего мира. Пашупати, повелитель всех живых существ, встречает здесь каждого, кто ищет благословения и очищения. Атмосфера этого комплекса проникает в самое сердце — вы никогда не забудете это ощущение.

Следующая остановка — величественная ступа Боднатх. Представьте: одна из самых объемных ступ в мире, датируемая Iii веком до нашей эры и перестроенная в Viiiix веках. Десять километров от центра Катманду — и вы попадаете в центр тибетского буддизма. Ступа окружена тибетскими монастырями, словно защитными стенами. Именно через Боднатх веками проходил торговый путь из Тибета к непальской столице. Сегодня это сердце тибетской культуры в Непале. Обойдите ступу по кругу, вращая молитвенные барабаны, — говорят, желания здесь сбываются.

Во второй половине дня отправимся к Сваямбунатху, известному как Храм обезьян. Святыня на краю Катманду, окруженная множеством тибетских монастырей и почитаемая одновременно буддистами и индусами. Здесь, рядом с буддийской ступой, соседствует индуистское святилище — редкое воплощение религиозной гармонии. А забавные обитатели храма — обезьяны — добавят вашему визиту долю улыбок и живого тепла.

Вечером после этой насыщенной экскурсии мы вернемся в отель. Ваш второй день в Непале будет наполнен таким количеством впечатлений, что их хватило бы на целое путешествие.

Важно: Завтра нас ждет дорога в Читван. Сегодня лучше лечь пораньше — набирайтесь сил, самое красивое еще впереди!

3 день

Переезд в Национальный Парк Читван

Сегодня мы оставляем городскую суету позади и отправляемся в настоящие джунгли. С утра собираем вещи и садимся в туристический автобус — нас ждет путь к Читванскому Королевскому национальному парку.

Дорога пролетит незаметно: шоссе Притви, названное в честь первого короля Непала, петляет через удивительной красоты места. За окном будут сменять друг друга холмы, леса и традиционные непальские деревни.

Читван встречает нас величием. Представьте: более 400 квадратных километров холмов, поросших густым лесом. Это не просто парк — это один из последних уголков дикой природы Азии, где до сих пор можно встретить бенгальского тигра и индийского носорога в их естественной среде. Именно за этими обитателями мы сюда и едем.

По прибытии нас встретят биологи-исследователи, изучающие местную флору и фауну. Они помогут нам настроиться на встречу с миром, который живет по своим, древним законам.

Кого мы можем увидеть в Читване:

  • Бенгальские тигры — около 60 особей скрываются в этих лесах

  • Индийские носороги — главные звезды парка

  • Леопарды, медведи, обезьяны

  • Множество видов оленей и диких свиней

  • Более 400 видов птиц — рай для бердвотчеров

Неслучайно Читванский национальный парк внесен в список Всемирного наследия Юнеско. Его биоразнообразие уникально для всей планеты.

Но Читван — это не только животные. Это возможность прикоснуться к быту местных народностей, которые веками сохраняют свой уклад жизни среди джунглей. Вы увидите, как можно жить в гармонии с дикой природой, не нарушая ее законов.

Вечером мы разместимся в отеле для отдыха

4 день

Читван

Сегодня вы проснетесь не просто туристом, а настоящим первооткрывателем дикой природы. После завтрака нас ждет утро, которое запомнится на всю жизнь.

Мы спустим на воду настоящее каноэ, выдолбленное из цельного дерева, — именно на таких лодках веками передвигались по здешним рекам местные жители. Тихий сплав по реке, где к водопою приходят слоны, а по берегам кипит настоящая птичья жизнь. Приготовьте камеры: здесь обитают цапли, белошейные аисты, красные утки-мандаринки и величественные марабу. Мы погрузимся в бёрдвотчинг как заправские орнитологи. И да, крокодилы будут обязательно — они тут полноправные хозяева реки.

После речной прогулки отправимся в небольшой треккинг по джунглям. А затем — то, ради чего сюда приезжают путешественники со всего мира. Мы попадем на слоновью ферму, где сможем познакомиться с этими великанами поближе. Особый восторг вызывают малыши: новорожденные слонята трогательно путаются между ног своих массивных собратьев, играют и шалят. А если захотите, сможете искупать этих милых созданий — эмоции, которые невозможно передать словами.

После обеда в уютном гостевом доме нас ждет главное приключение дня — сафари. Вы сами выберете формат: верхом на слоне или на джипе. Отправимся на поиски редких обитателей Читвана — носорогов, тигров, гималайских медведей. Если повезет, дорогу вам перейдет настоящий носорог, на соседних деревьях затаятся обезьяны-лангуры, а над головой будут кружить марабу. Каждый миг здесь непредсказуем — и именно это делает сафари таким захватывающим.

Ночь в отеле

5 день

Переезд в Покхару

После насыщенных дней в джунглях нас ждёт переезд в уютную Покхару — долину спокойствия у подножия величественных гор.

По дороге:

  • Остановка в Девгат — сакральном месте силы, где сливаются две священные реки.

  • Первые волшебные виды на заснеженные пики Аннапурны, уже отсюда чувствуется дыхание Гималаев.

Прибытие и отдых:

  • Размещение в уютном отеле с атмосферой покоя и комфорта.

  • Неторопливая прогулка по набережной озера Фева, где:

Лодки покачиваются на бирюзовой глади

В кафе звучит живая музыка

Воздух наполнен ароматом цветов и гималайскими легендами

Вечерние впечатления:

  • Наслаждение закатом, когда последние лучи солнца окрашивают вершины в розовое золото.

  • Ужин с видом на озеро — идеальное завершение дня.

6 день

Покхара

Сегодня мы поднимемся затемно. И поверьте, это тот самый случай, когда жертва сном окупается сторицей.

Встречаем рассвет на Сарангкоте

Холм Сарангкот — это та самая открытка, ради которой путешественники приезжают в Непал. Мы поднимемся на смотровую площадку, когда ночь еще только начинает отступать. И в какой-то момент случится магия: первые лучи солнца коснутся гималайских вершин, и они вспыхнут золотом.

В ясную погоду перед вами предстанет величественная панорама:

  • Знаменитая вершина Мачапучаре, или Рыбий Хвост. 6998 метров чистого величия. Местные жители верят, что здесь обитает сам бог Шива, а снежные шапки на вершинах — это дым от его божественного присутствия. Гора священна, неприступна и прекрасна.

  • Весь массив Аннапурны во всем своем великолепии.

Этот рассвет вы не забудете никогда.

Путешествие к храму на воде

Спускаемся с небес на землю — к южному берегу озера Фева. Нас ждет лодочная экскурсия к храму Барахи. Представьте: маленький остров прямо посередине бирюзового озера, древний храм, окруженный водой, и горные вершины на горизонте. Индуистский храм, посвященный воплощению бога Вишну, встречает паломников и путешественников уже много веков.

Тайны подземного мира

После водной прогулки отправимся к пещере Шивы. Говорят, именно здесь великий бог медитировал, укрывшись от мирской суеты. Спуститесь в прохладный полумрак, пройдите по узким коридорам и почувствуйте дыхание древности.

Ступа Мира — взгляд с высоты

Завершим день подъемом к Ступе Мира. Она стоит на высоком холме, откуда открываются захватывающие виды на Покхару, озеро Фева и гималайские вершины. Буддийская ступа, белоснежная и умиротворенная, словно парит над городом. Здесь хочется замереть, помолчать и просто дышать.

Вечером возвращаемся в отель. Ваш фотоальбом сегодня пополнится кадрами, которые будут собирать сотни лайков.

7 день

Возвращение в Катманду

Сегодня мы покидаем гостеприимную Покхару, но путешествие продолжается.

Как возвращаемся в столицу:

Основной вариант — комфортабельный туристический автобус с живописной дорогой через непальские холмы и деревни. Еще один шанс насмотреться на эту удивительную страну из окна.

Для тех, кто ценит каждую минуту и хочет сэкономить время, есть опция — перелет местными авиалиниями до Катманду. Всего 20 минут в небе — и вы уже в столице. Билеты оплачиваются отдельно (около 110$ на человека), но впечатления от полета над Гималаями того стоят.

Вечер в Тамеле:

Прибываем в Катманду и селимся в отеле в самом сердце туристического района — Тамеле. Здесь каждый найдет что-то свое.

Этот вечер полностью в вашем распоряжении. Хотите просто бродить по узким улочкам, впитывая последние нотки непальской атмосферы? Хотите нырнуть в шумный мир местных рынков? Выбирать вам.

Но если спросите нас, лучшее занятие на сегодня — охота за сокровищами. Тамель — это рай для шопоголиков с душой путешественника.

Чего здесь только нет:

  • Национальная одежда — яркая, необычная, чтобы увозить кусочек Непала с собой

  • Знаменитые непальские поющие чаши — звук, который лечит душу

  • Теплые изделия из шерсти яка — мягче и уютнее вы ничего не пробовали

  • Кожаные аксессуары ручной работы

  • И сотни других вещиц, которые будут напоминать вам об этом путешествии долгие годы

Торгуйтесь, улыбайтесь, пробуйте — здесь это часть культуры. Вечер пролетит незаметно.

Ночь проведем в уютном отеле Тамеля. Завтра нас ждет последний аккорд этого невероятного путешествия.

8 день

Вылет из Катманду домой

Сегодня наш непальский эпос подходит к концу. Но это не грустное прощание — это обещание вернуться.

Утро посвящаем сборам. До полудня нужно освободить номера — времени достаточно, чтобы неспеша позавтракать, мысленно поблагодарить страну за всё, чем она с нами поделилась, и в последний раз вдохнуть ее удивительный воздух.

Важно: Если ваш рейс вечером и вы хотите комфортно провести последний день, есть возможность продлить номер за дополнительную плату (при наличии свободных номеров в отеле). Просто сообщите гиду — он поможет организовать.

Трансфер в аэропорт:

Вас доставят в международный аэропорт Трибхуван с запасом времени (не менее 3 часа до вылета) — никакой спешки, только плавное прощание.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги русскоговорящего организатора
  • Проживание в городах комфортных отелях 4 звезды с завтраками (2-х местные номера)
  • Проживание в отеле 4 звезды с завтраками в парке Читван
  • Все трансферы и переезды по программе на туристическом автобусе
  • Трансфер из аэропорта в отель по прибытию/обратный трансфер в аэропорт
  • Входные билеты на достопримечательности по программе
  • Лодочная прогулка по озеру Фева
  • Экскурсии в Читване: катание на слонах, ужин с национальными танцами, катание на каноэ по реке Рапти, сафари по джунглям
Что не входит в цену
  • Перелет в Катманду от 700$
  • Непальская виза на 15 дней - 30$
  • Питание 20-25$ в день в зависимости от предпочтений
  • Катание на параплане (от 65$)
  • Перелет из Покхары в Катманду от 120$
  • Доплата за одноместное размещение 300$
  • Страховой полис
  • Сувениры, личные расходы не по программе
  • Чаевые персоналу / гиду
Визы

Требуется виза в Непал, оформление по прибытию - 30$

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Надежда
Надежда — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Надежда. ‌Путешествия — это не просто мое увлечение, это настоящая страсть, которая ведет меня по всему миру, открывая новые горизонты и углубляя знания о культуре разных народов. На
протяжении многих лет я успешно организую путешествия, и в этом мне помогает команда профессионалов и экспертов в области туризма, с которыми мы вместе преодолели не один десяток километров по труднопроходимым тропам Непала и покорили величественные перевалы Индии. ‌ ‌Специализируясь на турах по Непалу, Тибету, Индии и Бутану, я готова предложить вам незабываемые маршруты, которые позволят погрузиться в богатейшую историю и культуру этих волшебных стран. Если в вашем сердце живет жажда приключений и открытия неизведанных земель, вы попали по адресу! Давайте путешествовать вместе!

