Описание тура
Насыщенная экскурсионная программа, которая даст Вам возможность познакомиться как можно ближе с культурой и природой Непала. Мы полюбуемся золотыми рассветами, посетим живописный непальский курорт, познакомимся с древними храмами и богами Крыши Мира и заберемся на юг страны, чтобы искупаться со слонами и посмотреть на носорогов. Специальная физическая подготовка не требуется. В тур можно взять ребёнка от 12 лет.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, заселение в отель
Ваше непальское приключение начинается с момента приземления. В аэропорту Трибхуван вас встретит гид с табличкой — ищите знакомое имя и улыбайтесь, вы долетели!
На комфортабельном трансфере вы отправитесь в отель, расположенный в самом сердце туристического района Катманду. Разместитесь, переведите дух после перелета — и вперед, знакомиться с городом, который не оставляет равнодушным ни одного путешественника.
Катманду — это не просто столица. Это живой музей под открытым небом, где на каждом шагу вас ждут открытия:
Древние буддийские ступы, устремленные в небо
Резные статуи и деревянные украшения, над которыми веками трудятся мастера Невары
Бесконечный поток азиатских улочек, где в едином ритме движутся люди, велосипеды, цветастые рикши
Вы окунетесь в настоящую жизнь Непала — шумную, яркую, самобытную. А если прилетели в первой половине дня, успеем прогуляться по Тамелю — туристическому центру, где перемешались сувенирные лавки, уютные кафе и древние храмы.
Вечером готовьте вкусовые рецепторы к новым открытиям. Вас ждет традиционный непальский ужин, где вы попробуете блюда, радикально отличающиеся от привычной русской кухни. Будет остро, будет необычно, будет невероятно вкусно.
Первый день в Непале — знакомство, которое запоминается навсегда.
Экскурсии по Катманду
Сегодняшний день станет настоящим путешествием в самое сердце непальской духовности. Мы не просто осмотрим достопримечательности — мы прикоснемся к живой вере, которой сотни и тысячи лет.
Начнем с легендарной площади Дурбар — места, где вершилась история Непала. Здесь возвышается Старый Королевский Дворец с его бесчисленными храмами и пагодами. Именно здесь проводились коронации непальских монархов и пышные празднества. Вы увидите храм Кумари, где по сей день почитают живую богиню — девочку, которую выбирают воплощением божественной энергии. А также храм Кастамандап, давший имя всей столице.
Далее нас ждет Пашупатинатх — величайшее святилище Шивы на планете. Это место, куда ежедневно стекаются тысячи паломников со всего мира. Пашупати, повелитель всех живых существ, встречает здесь каждого, кто ищет благословения и очищения. Атмосфера этого комплекса проникает в самое сердце — вы никогда не забудете это ощущение.
Следующая остановка — величественная ступа Боднатх. Представьте: одна из самых объемных ступ в мире, датируемая Iii веком до нашей эры и перестроенная в Viiiix веках. Десять километров от центра Катманду — и вы попадаете в центр тибетского буддизма. Ступа окружена тибетскими монастырями, словно защитными стенами. Именно через Боднатх веками проходил торговый путь из Тибета к непальской столице. Сегодня это сердце тибетской культуры в Непале. Обойдите ступу по кругу, вращая молитвенные барабаны, — говорят, желания здесь сбываются.
Во второй половине дня отправимся к Сваямбунатху, известному как Храм обезьян. Святыня на краю Катманду, окруженная множеством тибетских монастырей и почитаемая одновременно буддистами и индусами. Здесь, рядом с буддийской ступой, соседствует индуистское святилище — редкое воплощение религиозной гармонии. А забавные обитатели храма — обезьяны — добавят вашему визиту долю улыбок и живого тепла.
Вечером после этой насыщенной экскурсии мы вернемся в отель. Ваш второй день в Непале будет наполнен таким количеством впечатлений, что их хватило бы на целое путешествие.
Важно: Завтра нас ждет дорога в Читван. Сегодня лучше лечь пораньше — набирайтесь сил, самое красивое еще впереди!
Переезд в Национальный Парк Читван
Сегодня мы оставляем городскую суету позади и отправляемся в настоящие джунгли. С утра собираем вещи и садимся в туристический автобус — нас ждет путь к Читванскому Королевскому национальному парку.
Дорога пролетит незаметно: шоссе Притви, названное в честь первого короля Непала, петляет через удивительной красоты места. За окном будут сменять друг друга холмы, леса и традиционные непальские деревни.
Читван встречает нас величием. Представьте: более 400 квадратных километров холмов, поросших густым лесом. Это не просто парк — это один из последних уголков дикой природы Азии, где до сих пор можно встретить бенгальского тигра и индийского носорога в их естественной среде. Именно за этими обитателями мы сюда и едем.
По прибытии нас встретят биологи-исследователи, изучающие местную флору и фауну. Они помогут нам настроиться на встречу с миром, который живет по своим, древним законам.
Кого мы можем увидеть в Читване:
Бенгальские тигры — около 60 особей скрываются в этих лесах
Индийские носороги — главные звезды парка
Леопарды, медведи, обезьяны
Множество видов оленей и диких свиней
Более 400 видов птиц — рай для бердвотчеров
Неслучайно Читванский национальный парк внесен в список Всемирного наследия Юнеско. Его биоразнообразие уникально для всей планеты.
Но Читван — это не только животные. Это возможность прикоснуться к быту местных народностей, которые веками сохраняют свой уклад жизни среди джунглей. Вы увидите, как можно жить в гармонии с дикой природой, не нарушая ее законов.
Вечером мы разместимся в отеле для отдыха
Читван
Сегодня вы проснетесь не просто туристом, а настоящим первооткрывателем дикой природы. После завтрака нас ждет утро, которое запомнится на всю жизнь.
Мы спустим на воду настоящее каноэ, выдолбленное из цельного дерева, — именно на таких лодках веками передвигались по здешним рекам местные жители. Тихий сплав по реке, где к водопою приходят слоны, а по берегам кипит настоящая птичья жизнь. Приготовьте камеры: здесь обитают цапли, белошейные аисты, красные утки-мандаринки и величественные марабу. Мы погрузимся в бёрдвотчинг как заправские орнитологи. И да, крокодилы будут обязательно — они тут полноправные хозяева реки.
После речной прогулки отправимся в небольшой треккинг по джунглям. А затем — то, ради чего сюда приезжают путешественники со всего мира. Мы попадем на слоновью ферму, где сможем познакомиться с этими великанами поближе. Особый восторг вызывают малыши: новорожденные слонята трогательно путаются между ног своих массивных собратьев, играют и шалят. А если захотите, сможете искупать этих милых созданий — эмоции, которые невозможно передать словами.
После обеда в уютном гостевом доме нас ждет главное приключение дня — сафари. Вы сами выберете формат: верхом на слоне или на джипе. Отправимся на поиски редких обитателей Читвана — носорогов, тигров, гималайских медведей. Если повезет, дорогу вам перейдет настоящий носорог, на соседних деревьях затаятся обезьяны-лангуры, а над головой будут кружить марабу. Каждый миг здесь непредсказуем — и именно это делает сафари таким захватывающим.
Ночь в отеле
Переезд в Покхару
После насыщенных дней в джунглях нас ждёт переезд в уютную Покхару — долину спокойствия у подножия величественных гор.
По дороге:
Остановка в Девгат — сакральном месте силы, где сливаются две священные реки.
Первые волшебные виды на заснеженные пики Аннапурны, уже отсюда чувствуется дыхание Гималаев.
Прибытие и отдых:
Размещение в уютном отеле с атмосферой покоя и комфорта.
Неторопливая прогулка по набережной озера Фева, где:
Лодки покачиваются на бирюзовой глади
В кафе звучит живая музыка
Воздух наполнен ароматом цветов и гималайскими легендами
Вечерние впечатления:
Наслаждение закатом, когда последние лучи солнца окрашивают вершины в розовое золото.
Ужин с видом на озеро — идеальное завершение дня.
Покхара
Сегодня мы поднимемся затемно. И поверьте, это тот самый случай, когда жертва сном окупается сторицей.
Встречаем рассвет на Сарангкоте
Холм Сарангкот — это та самая открытка, ради которой путешественники приезжают в Непал. Мы поднимемся на смотровую площадку, когда ночь еще только начинает отступать. И в какой-то момент случится магия: первые лучи солнца коснутся гималайских вершин, и они вспыхнут золотом.
В ясную погоду перед вами предстанет величественная панорама:
Знаменитая вершина Мачапучаре, или Рыбий Хвост. 6998 метров чистого величия. Местные жители верят, что здесь обитает сам бог Шива, а снежные шапки на вершинах — это дым от его божественного присутствия. Гора священна, неприступна и прекрасна.
Весь массив Аннапурны во всем своем великолепии.
Этот рассвет вы не забудете никогда.
Путешествие к храму на воде
Спускаемся с небес на землю — к южному берегу озера Фева. Нас ждет лодочная экскурсия к храму Барахи. Представьте: маленький остров прямо посередине бирюзового озера, древний храм, окруженный водой, и горные вершины на горизонте. Индуистский храм, посвященный воплощению бога Вишну, встречает паломников и путешественников уже много веков.
Тайны подземного мира
После водной прогулки отправимся к пещере Шивы. Говорят, именно здесь великий бог медитировал, укрывшись от мирской суеты. Спуститесь в прохладный полумрак, пройдите по узким коридорам и почувствуйте дыхание древности.
Ступа Мира — взгляд с высоты
Завершим день подъемом к Ступе Мира. Она стоит на высоком холме, откуда открываются захватывающие виды на Покхару, озеро Фева и гималайские вершины. Буддийская ступа, белоснежная и умиротворенная, словно парит над городом. Здесь хочется замереть, помолчать и просто дышать.
Вечером возвращаемся в отель. Ваш фотоальбом сегодня пополнится кадрами, которые будут собирать сотни лайков.
Возвращение в Катманду
Сегодня мы покидаем гостеприимную Покхару, но путешествие продолжается.
Как возвращаемся в столицу:
Основной вариант — комфортабельный туристический автобус с живописной дорогой через непальские холмы и деревни. Еще один шанс насмотреться на эту удивительную страну из окна.
Для тех, кто ценит каждую минуту и хочет сэкономить время, есть опция — перелет местными авиалиниями до Катманду. Всего 20 минут в небе — и вы уже в столице. Билеты оплачиваются отдельно (около 110$ на человека), но впечатления от полета над Гималаями того стоят.
Вечер в Тамеле:
Прибываем в Катманду и селимся в отеле в самом сердце туристического района — Тамеле. Здесь каждый найдет что-то свое.
Этот вечер полностью в вашем распоряжении. Хотите просто бродить по узким улочкам, впитывая последние нотки непальской атмосферы? Хотите нырнуть в шумный мир местных рынков? Выбирать вам.
Но если спросите нас, лучшее занятие на сегодня — охота за сокровищами. Тамель — это рай для шопоголиков с душой путешественника.
Чего здесь только нет:
Национальная одежда — яркая, необычная, чтобы увозить кусочек Непала с собой
Знаменитые непальские поющие чаши — звук, который лечит душу
Теплые изделия из шерсти яка — мягче и уютнее вы ничего не пробовали
Кожаные аксессуары ручной работы
И сотни других вещиц, которые будут напоминать вам об этом путешествии долгие годы
Торгуйтесь, улыбайтесь, пробуйте — здесь это часть культуры. Вечер пролетит незаметно.
Ночь проведем в уютном отеле Тамеля. Завтра нас ждет последний аккорд этого невероятного путешествия.
Вылет из Катманду домой
Сегодня наш непальский эпос подходит к концу. Но это не грустное прощание — это обещание вернуться.
Утро посвящаем сборам. До полудня нужно освободить номера — времени достаточно, чтобы неспеша позавтракать, мысленно поблагодарить страну за всё, чем она с нами поделилась, и в последний раз вдохнуть ее удивительный воздух.
Важно: Если ваш рейс вечером и вы хотите комфортно провести последний день, есть возможность продлить номер за дополнительную плату (при наличии свободных номеров в отеле). Просто сообщите гиду — он поможет организовать.
Трансфер в аэропорт:
Вас доставят в международный аэропорт Трибхуван с запасом времени (не менее 3 часа до вылета) — никакой спешки, только плавное прощание.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоговорящего организатора
- Проживание в городах комфортных отелях 4 звезды с завтраками (2-х местные номера)
- Проживание в отеле 4 звезды с завтраками в парке Читван
- Все трансферы и переезды по программе на туристическом автобусе
- Трансфер из аэропорта в отель по прибытию/обратный трансфер в аэропорт
- Входные билеты на достопримечательности по программе
- Лодочная прогулка по озеру Фева
- Экскурсии в Читване: катание на слонах, ужин с национальными танцами, катание на каноэ по реке Рапти, сафари по джунглям
Что не входит в цену
- Перелет в Катманду от 700$
- Непальская виза на 15 дней - 30$
- Питание 20-25$ в день в зависимости от предпочтений
- Катание на параплане (от 65$)
- Перелет из Покхары в Катманду от 120$
- Доплата за одноместное размещение 300$
- Страховой полис
- Сувениры, личные расходы не по программе
- Чаевые персоналу / гиду
Визы
Требуется виза в Непал, оформление по прибытию - 30$