Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 5 лет.
Питание. В стоимость входят завтраки и 1 ужин. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Лёгкий. Планируется много ходить и много ездить, рано вставать, но серьёзной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет. Есть долгие переезды, которые часто по разным причинам занимают больше времени, чем ожидается.
Виза. Нужна, оформляется по прилёте в аэропорту, оплачивается дополнительно.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия в храмовый комплекс Буданилкантха
В аэропорту вас встретят в соответствии с местными традициями: с приветственными шарфами хада. После этого мы отвезём вас в отель, где будет немного времени на отдых.
Затем отправимся на экскурсию в храмовый комплекс Буданилкантха. Он был построен народом неваров и посвящён Нараяне — богу Вишну. Его обнаружили в 7 веке, и с тех пор он остаётся местом паломничества для верующих.
Вечером у вас будет свободное время для ужина и отдыха.
Площадь Дарбар, ступа Сваямбуднатх, экскурсия по Патану
После завтрака посетим площадь Дарбар, где увидим храмы и дворцы в традиционном неварском стиле и заглянем в дом-храм Живой Богини Кумари — покровительницы королевских династий.
Отправимся к ступе Сваямбуднатх, построенной более 2000 лет назад. Она расположена на вершине холма, откуда в ясную погоду открываются виды на долину Катманду.
Во второй половине дня посетим древний город Патан (Лалитпур), расположенный на южном берегу реки Багмати. Основанный в 3 веке до н. э., он считается одним из старейших городов долины. Здесь мы увидим Дворцовую площадь, Королевский дворец, храмы Кришны, Вишну и Шивы, монастырь Рудра Варна Махавихар, храм Тысячи Будд (Махабудда), Золотой храм Будды и Мангал-базар.
Вечером вернёмся в отель.
Средневековый Бхактапур, храмовый комплекс Пашупатинатх, ступа Боуднатх и финальный ужин
Утром поедем в Бхактапур — средневековый город, основанный в 9 веке. Прогуляемся по Дворцу 55 окон, улицам и площадям с храмами Ньятопола и Байравнат, на площади Дьятатрея с индуистскими монастырями и знаменитым резным окном Павлина — символом Непала.
Вернёмся в Катманду и посетим храмовый комплекс Пашупатинатх. Увидим храмы 7-8 веков, святых садху и индуистские обряды, включая церемонию кремации.
После направимся к ступе Боуднатх, крупнейшей в Непале. Вокруг неё расположены молитвенные барабаны, каждый оборот которых считается чтением мантры.
Вечером прогуляемся по району Тамель с лавками, ремесленными изделиями и широким выбором кафе и ресторанов. Затем вас ждёт прощальный ужин с традиционными непальскими блюдами.
Отъезд
В зависимости от времени вылета можно будет отдохнуть в отеле или прогуляться по городу. Завтрак включён, выселение — до 12:00. Трансфер в аэропорт организуем согласно вашему рейсу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1035
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии с русскоговорящим гидом по всему маршруту
Что не входит в цену
- Билеты до Катманду и обратно
- Обеды и ужины - от $10 за 1 приём с человека
- Все входные билеты по маршруту - от $50 с человека
- Виза - $30 (на 15 дней)
- Международная мед. страховка (оформляется заранее в вашей стране)
- Чаевые: гиду, водителю, носильщикам и т. д
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- Для 1 человека - $1035 (отель 3*), $1320 (отель 4*)
- Для группы из 2 человек - $1320 (отель 3*), $1600 (отель 4*)
- Для группы из 3 человек - $1500 (отель 3*), $1800 (отель 4*)
- Для группы из 4 человек - $2000 (отель 3*), $2380 (отель 4*)