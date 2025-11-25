В аэропорту вас встретят в соответствии с местными традициями: с приветственными шарфами хада. После этого мы отвезём вас в отель, где будет немного времени на отдых.

Затем отправимся на экскурсию в храмовый комплекс Буданилкантха. Он был построен народом неваров и посвящён Нараяне — богу Вишну. Его обнаружили в 7 веке, и с тех пор он остаётся местом паломничества для верующих.

Вечером у вас будет свободное время для ужина и отдыха.