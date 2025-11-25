Мои заказы

Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции

Понаблюдать за индуистскими обрядами, посетить храмы, увидеть буддийские ступы, монахов и садху
Непал — это не только захватывающие дух горные пейзажи и треккинговые маршруты, но и богатая культура, впечатляющие древние сооружения, колоритные улочки старинных городов и интересные люди.

Мы предлагаем короткое путешествие только
для вашей компании всего на 4 дня без сложных прогулок и с комфортабельным проживанием в отеле 3* или 4*.

Вы посетите Катманду и Патан, увидите уникальные святыни — ступу Сваямбунатх, храм Живой Богини Кумари и резное окно Павлина.

Познакомитесь с культурой неваров, побываете в священном Бхактапуре и индуистском комплексе Пашупатинатх. Подниметесь на холм к ступе Боуднатх, узнаете о местных традициях и обрядах. А ещё попробуете блюда непальской кухни за ужином.

Индивидуальный экспресс-тур в Непал с комфортом: Катманду, Патан, древние святыни и традиции

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 5 лет.

Питание. В стоимость входят завтраки и 1 ужин. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий. Планируется много ходить и много ездить, рано вставать, но серьёзной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет. Есть долгие переезды, которые часто по разным причинам занимают больше времени, чем ожидается.

Виза. Нужна, оформляется по прилёте в аэропорту, оплачивается дополнительно.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия в храмовый комплекс Буданилкантха

В аэропорту вас встретят в соответствии с местными традициями: с приветственными шарфами хада. После этого мы отвезём вас в отель, где будет немного времени на отдых.

Затем отправимся на экскурсию в храмовый комплекс Буданилкантха. Он был построен народом неваров и посвящён Нараяне — богу Вишну. Его обнаружили в 7 веке, и с тех пор он остаётся местом паломничества для верующих.

Вечером у вас будет свободное время для ужина и отдыха.

2 день

Площадь Дарбар, ступа Сваямбуднатх, экскурсия по Патану

После завтрака посетим площадь Дарбар, где увидим храмы и дворцы в традиционном неварском стиле и заглянем в дом-храм Живой Богини Кумари — покровительницы королевских династий.

Отправимся к ступе Сваямбуднатх, построенной более 2000 лет назад. Она расположена на вершине холма, откуда в ясную погоду открываются виды на долину Катманду.

Во второй половине дня посетим древний город Патан (Лалитпур), расположенный на южном берегу реки Багмати. Основанный в 3 веке до н. э., он считается одним из старейших городов долины. Здесь мы увидим Дворцовую площадь, Королевский дворец, храмы Кришны, Вишну и Шивы, монастырь Рудра Варна Махавихар, храм Тысячи Будд (Махабудда), Золотой храм Будды и Мангал-базар.

Вечером вернёмся в отель.

3 день

Средневековый Бхактапур, храмовый комплекс Пашупатинатх, ступа Боуднатх и финальный ужин

Утром поедем в Бхактапур — средневековый город, основанный в 9 веке. Прогуляемся по Дворцу 55 окон, улицам и площадям с храмами Ньятопола и Байравнат, на площади Дьятатрея с индуистскими монастырями и знаменитым резным окном Павлина — символом Непала.

Вернёмся в Катманду и посетим храмовый комплекс Пашупатинатх. Увидим храмы 7-8 веков, святых садху и индуистские обряды, включая церемонию кремации.

После направимся к ступе Боуднатх, крупнейшей в Непале. Вокруг неё расположены молитвенные барабаны, каждый оборот которых считается чтением мантры.

Вечером прогуляемся по району Тамель с лавками, ремесленными изделиями и широким выбором кафе и ресторанов. Затем вас ждёт прощальный ужин с традиционными непальскими блюдами.

4 день

Отъезд

В зависимости от времени вылета можно будет отдохнуть в отеле или прогуляться по городу. Завтрак включён, выселение — до 12:00. Трансфер в аэропорт организуем согласно вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1035
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии с русскоговорящим гидом по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Билеты до Катманду и обратно
  • Обеды и ужины - от $10 за 1 приём с человека
  • Все входные билеты по маршруту - от $50 с человека
  • Виза - $30 (на 15 дней)
  • Международная мед. страховка (оформляется заранее в вашей стране)
  • Чаевые: гиду, водителю, носильщикам и т. д
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • Для 1 человека - $1035 (отель 3*), $1320 (отель 4*)
  • Для группы из 2 человек - $1320 (отель 3*), $1600 (отель 4*)
  • Для группы из 3 человек - $1500 (отель 3*), $1800 (отель 4*)
  • Для группы из 4 человек - $2000 (отель 3*), $2380 (отель 4*)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Катманду, время встречи зависит от прибытия вашего рейса (мы поможем подобрать подходящий)
Завершение: Аэропорт Катманду, доставим к вашему рейсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Катманду
Провела экскурсии для 239 туристов
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство.
Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.

