Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 5 лет.
Питание. В стоимость входят завтраки, 1 ужин и в 4-й и 5-й дни — трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером.
Уровень сложности. Лёгкий. Планируется много ходить и много ездить, рано вставать, но серьёзной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет. Есть долгие переезды, которые часто по разным причинам занимают больше времени, чем ожидается.
Виза. Нужна, оформляется по прилёте в аэропорту, оплачивается дополнительно.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Встреча, буддийская ступа Боуднатх, храмовый комплекс Пашупатинатх
Мы встретим вас в аэропорту с традиционными шарфами хада и отвезём в отель для отдыха.
Днём посетим буддийскую ступу Боуднатх — крупнейшее святилище страны, построенное в 5 веке. Местные верят, что вращение молитвенных барабанов у ступы приносит благословение.
Если время прибытия позволит, заедем в храмовый комплекс Пашупатинатх — одну из главных индуистских святынь, посвящённую Шиве. Увидим древние изваяния, садху и ритуалы кремации.
Вечером будет свободное время.
Экскурсия по Катманду, ступа Сваямбуднатх и прогулка по Патану
После завтрака отправимся на экскурсию по Катманду. Посетим площадь Дарбар — исторический центр столицы с храмами и дворцами. Зайдём к дому-храму Живой Богини Кумари — покровительницы королевских династий.
Далее направимся к ступе Сваямбунатх. Она стоит на холме с видом на долину и благодаря своей высоте открывает панораму окрестных гор.
Переедем в Патан — древний город, также известный как Лалитпур. Он расположен на берегу реки Багмати и считается старейшим из трёх королевских городов долины. Здесь осмотрим Дворцовую площадь, Королевский дворец, храмы Кришны, Вишну и Шивы, комплекс Рудра Варна Махавихар, храм Махабудда (Тысячи Будд), Золотой храм и Мангал базар.
Переезд в курортный Куринтар, прогулка через гималайский лес и релакс у бассейна
После завтрака покинем Катманду и отправимся в Куринтар — небольшой курортный город. Путь займёт около 4 часов. По прибытии разместимся в резорте и немного отдохнём. Затем прогуляемся через гималайский лес до местной деревни. Подышим горным воздухом, увидим местную флору, а при удаче — и диких лангуров.
После прогулки можно будет отдохнуть у бассейна с проточной горной водой — это не только приятно, но и полезно для здоровья.
Ночлег в резорте Куринтара.
Национальный парк «Читван»
После завтрака отправимся в национальный парк «Читван». Дорога займёт около 4 часов. Парк расположен на бывших королевских охотничьих угодьях и славится богатой фауной. В его лесах обитают однорогие носороги, бенгальские тигры, дикие буйволы, леопарды, различные виды оленей и множество экзотических птиц.
Разместимся в резорте на территории парка. Проживание — с полным пансионом.
Сафари на слонах по джунглям, прогулка на канон и наблюдение за птицами
Весь день проведём в национальном парке. Нас ждёт сафари на слонах по джунглям, пешая прогулка с наблюдением за птицами и сплав на каноэ по живописной реке. Все активности будут проходить в сопровождении опытных проводников-натуралистов.
Вечером увидим традиционные танцы народа Тару — местной этнической группы, живущей в этих краях.
Горный курорт Покхара, водопад Дэвида и подземный храм Шивы, лодочная прогулка
После завтрака покинем Читван и направимся в горный курорт Покхара. Переезд займёт около 4 часов. Город расположен на высоте 900 метров и славится своими живописными пейзажами: бирюзовыми озёрами на фоне заснеженных вершин Аннапурны и горы Маччапучре.
По прибытии посетим водопад Дэвида и священную пещеру Гуптешвар Гупха — подземный храм Шивы. Заглянем в лагерь тибетских беженцев, где можно будет приобрести этнические сувениры и амулеты.
В завершение дня совершим лодочную прогулку по озеру Фева к храму богини Шакти, расположенному на острове.
Возвращение в Катманду, прогулка по району Тамель и прощальный ужин
Позавтракаем и вернёмся в Катманду. Переезд займёт около 6 часов. По пути будем любоваться горными пейзажами, изумрудными террасами и цветущими орхидеями.
По прибытии разместимся в отеле и отдохнём. Затем прогуляемся по району Тамель — туристическому центру города с узкими улочками, магазинами с этническими товарами, кафе и ресторанами.
Вечером нас ждёт прощальный ужин с традиционной непальской кухней.
Отъезд
В зависимости от времени рейса у вас будет возможность прогуляться по городу или отдохнуть в отеле. Завтрак включён, выселение — до 12:00.
Трансфер в аэропорт организуем заранее, чтобы вы успели к вылету без спешки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2070
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин, трёхразовое питание в Читване (4-5 дни)
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии с русскоговорящим гидом по всему маршруту
- Катание на лодке по озеру (ок. 1 часа)
Что не входит в цену
- Билеты до Катманду и обратно
- Обеды и ужины - от $10 за 1 приём с человека
- Все входные билеты по маршруту - от $30 с человека
- Виза - $30 (на 15 дней)
- Международная мед. страховка (оформляется заранее в вашей стране)
- Чаевые: гиду, водителю, носильщикам и т. д
- Стоимость тура зависит от количества участников:
- Для 1 человека - $2070
- Для группы из 2 человек - $2990
- Для группы из 3 человек - $4140
- Для группы из 4 человек - $5175