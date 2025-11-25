Участие возможно с 5 лет.

Питание. В стоимость входят завтраки, 1 ужин и в 4-й и 5-й дни — трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный легковой автомобиль с кондиционером.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Лёгкий. Планируется много ходить и много ездить, рано вставать, но серьёзной физической нагрузки, требующей специальной подготовки, не будет. Есть долгие переезды, которые часто по разным причинам занимают больше времени, чем ожидается.

Виза. Нужна, оформляется по прилёте в аэропорту, оплачивается дополнительно.

Тур доступен для бронирования в любой день.