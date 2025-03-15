7 день

Навал - Мананг

Начинаются самые красивые дни трека. Сегодня мы направимся в Мананг крупнейшее поселение на всем маршруте. Эта деревня может порадовать вкусной едой, кондитерскими с выпечкой и хорошим кофе. У нас начинаются акклиматизационные дни в Мананге, и у вас будет несколько интересных способов, как их провести. Желающие могут пойти с гидом в акклиматизационный поход к пещере древнего мудреца и йога Миларепы (4200 м). На этом маршруте можно вплотную подойти к леднику одной из Аннапурн. Еще один вариант - радиальный выход к знаменитому Ледяному озеру, расположенному на высоте 4500 метров с потрясающими видами на окрестности. Также будет возможность отправиться с нами в менее продолжительный поход к возвышающейся высоко над поселением Мананг ступе. Там живет очень старая монахиня-аскетка, которая благословит нас на благополучный путь. Из ее жилища, где нас по старой непальской традиции угостят травяным чаем, открываются прекрасные виды на массивы Аннапурн. Вечер будет не менее запоминающимся: мы пойдем на просмотр фильма в устроенный местными прямо в пещере кинотеатр.

