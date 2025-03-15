Мои заказы

Непал. Трек вокруг Аннапурны

Приглашаем тебя с нами в поход по кольцу Аннапурны
Описание тура

Приглашаем тебя с нами в поход по кольцу Аннапурны - одному из самых известных, насыщенных и захватывающих маршрутов в Непале, который не требует специальной подготовки. Этот трек входит в тройку самых красивых в мире по версии путеводителя Lonely Planet. Виды, которыми ты будешь любоваться во время этого похода, вряд ли могут сравниться по красоте с чем-то еще на планете. Эти 2 недели ты точно запомнишь на всю жизнь.

Программа тура по дням

1 день

Катманду

Прилет в Катманду, знакомство, заселение в отель. У вас будет возможность отдохнуть после дороги, затем мы закупаемся недостающим снаряжением, проверяем рюкзаки и проводим общий орг сбор.

2 день

Катманду - Бесисахар - Сьянж

Ранний выезд в Бесисахар, начальную точку маршрута кольца Аннапурны. Многие начинают путь именно оттуда, но в таком случае маршрут может растянуться до трех недель и более, к тому же на промежутке от Бесисахара до Писанга ездит достаточно большое количество транспорта, прерывающего безмятежную горную идиллию. Из этих соображений в Бесисахаре мы пересаживаемся на высокопроходимый транспорт и совершаем еще один переезд до деревни Сьянж, откуда и начинаются самые головокружительные и незабываемые панорамы заповедника Аннапурны.

3 день

Сьянж - Дарапани

Трек начинается! Идем вдоль бурного течения реки Марсьянди, переходя то на правую, то на левую ее сторону (через реку перекинуты подвесные мосты). Нас ждут широко раскинувшиеся на склонах холмов рисовые террасы и бесподобно красивые скальные пейзажи. Этот день мы полностью проведем в тропической зоне заповедника: путь будет проходить через густые зеленые заросли, несчетное количество водопадов, ущелий и каньонов. Уже в этот день вы не поверите своим глазам!

4 день

Дарапани - Чаме

Сегодня вы почувствуете, как резко в Гималаях меняются климатические зоны. Утром начав наш путь в тропических джунглях среди пальм, уже к полудню мы окажемся в окружении вечнозеленых лесов, среди лиственниц и пихт. Вдали начнут показываться первые громады снежных вершин: мы увидим Ламджунг Химал, Аннапурну 2 и Манаслу. Во второй половине дня приходим в деревню Чаме, которая знаменита своими горячими источниками. Вода в двух построенных здесь бассейнах достигает 40 градусов, и это отличный способ отдохнуть после двух дней интенсивного треккинга.

5 день

Чаме - Верхний Писанг

После акклиматизационной ночевки в горах, отправляемся в путь. В этот день нам предстоит идти по узкой тропе через густой хвойный лес, вдоль пихт, сосен и гималайского кедра. Через некоторое время мы выйдем к яблочной ферме, которую местные жители построили в стиле старого ковбойского ранчо. Здесь можно отведать свежеиспеченный яблочный пирог и попить сока. После небольшого отдыха продожаем путь вдоль живописного участка реки Марсьянди. Через некоторое время перед нами нами предстанет, пожалуй, самая необычная по форме скала на всем маршруте, возвышающаяся из речного потока на высоту 1500 метров. Она носит название Врата в рай. Идем по тропе, окруженной гималайскими пиками на всем протяжении до поселения Писанг. На самом верху этой деревни находится старый отреставрированный буддийских монастырь, куда мы обязательно сходим на закате.

6 день

Писанг - Навал

Писанг разделён рекой Марсъянди на две части — Нижний Писанг (на правом берегу) и Верхний Писанг (на возвышенности на левом берегу). Мы будем ночевать в более живописном Верхнем Писанге. Насладившись во время завтрака бесподобным (в дальнейшем перед нами будут представать только такие) видом на Аннапурну 2, отправляемся в путь. Дальше вы только и будете успевать оглядываться по сторонам и фотографировать с каждым километром панорамы будут становиться все более и более завораживающими. Осуществляем короткий переход до очень живописной деревни Навал. Там нас ждет обзорная прогулка, во время которой мы посетим самый древний буддистский монастырь в округе. Далее отправляемся к финальной точке на сегодня. Это Мананг крупнейшее поселение на всем маршруте. Эта деревня может порадовать вкусной едой, кондитерскими с выпечкой и хорошим кофе.

7 день

Навал - Мананг

Начинаются самые красивые дни трека. Сегодня мы направимся в Мананг крупнейшее поселение на всем маршруте. Эта деревня может порадовать вкусной едой, кондитерскими с выпечкой и хорошим кофе. У нас начинаются акклиматизационные дни в Мананге, и у вас будет несколько интересных способов, как их провести. Желающие могут пойти с гидом в акклиматизационный поход к пещере древнего мудреца и йога Миларепы (4200 м). На этом маршруте можно вплотную подойти к леднику одной из Аннапурн. Еще один вариант - радиальный выход к знаменитому Ледяному озеру, расположенному на высоте 4500 метров с потрясающими видами на окрестности. Также будет возможность отправиться с нами в менее продолжительный поход к возвышающейся высоко над поселением Мананг ступе. Там живет очень старая монахиня-аскетка, которая благословит нас на благополучный путь. Из ее жилища, где нас по старой непальской традиции угостят травяным чаем, открываются прекрасные виды на массивы Аннапурн. Вечер будет не менее запоминающимся: мы пойдем на просмотр фильма в устроенный местными прямо в пещере кинотеатр.

8 день

Ледяное озеро

Рано утром выходим на тропу к Ледяному озеру, долго и упорно поднимаясь вверх примерно на 800 метров. Ice lake - часто покрытое коркой льда озеро, которое находится в потрясающе красивом амфитеатре из горных вершин. Это одна из лучших панорам, которая откроется нам на всем маршруте.

9 день

Мананг - Як Кхарка

Дорога от Мананга до Як Кхарки запомнится вам умопомрачительными видами на большинство семитысячнкиов, а также удивительным по красоте плато с панорамным видом на 360 градусов. Это один из наших любимых эпизодов на всем маршруте. Добираемся до Як Кхарки, рядом с которой велика вероятность встретить и запечатлеть пасущихся яков. При желании в этой деревне также можно попробовать сыр, который делают из их молока.

10 день

Як Кхарка - Торонг Феди

Пейзаж становится все более безжалостным - зелени больше нет, вокруг предстает каменистая, в серых тонах, захватывающая своей спокойной безжизненностью пустыня. Набираем 400 м высоты и ночуем в крошечной деревеньке Торонг Феди (4450 м). Собственно, никакой деревни там нет- только две лоджи специально для трекеров. Зато наш лодж может порадовать свежей выпечкой - где еще вы сможете выпить кофе с круассаном на такой высоте! Греемся у печки в ресторане и готовимся к нашему главному дню.

11 день

Торонг Феди - Торонг Ла - Муктинат

Кульминация нашего путешествия - перевал Торонг Ла - это самый длинный день трека. Встаем еще до рассвета - нам предстоит подняться на 700 метров вверх и спуститься на 1700 метров вниз. В этот последний день нашего пешего треккинга мы проведем достаточно много времени в пути и преодолеем максимальную высоту на маршруте. Все желающие, кто устал за прошедшие дни трека, смогут заехать на перевал на лошади, чтобы сэкономить силы. А ночевка в Муктинате порадует возвращением разнообразных заведений и хорошим выбором непальской кухни.

12 день

Муктинат - Покхара

Утром, с первыми паломниками, мы отправимся в один из самых почитаемых индуистских храмовых комплексов в Непале - он носит одноименное с деревней название - Муктинат. У вас будет возможность почувствовать мощную энергетику этого священного места. После осмотра достопримечательностей садимся на автобус и едем до Покхары - места, где нас ждут все блага цивилизации и возможность как следует отдохнуть после скитаний. Большая часть поездки проходит также на территории заповедника Аннапурны, так что виды из окна будут восхитительные: начав от величественных снежных пиков и бескрайних пустынь района Мустанг, мы спустимся сначала в зеленеющие субтропики, а затем в густые тропические джунгли. В том числе, по пути мы увидим невероятный Кали Гандаки - самый высокий каньон в мире.

13 день

Покхара

Весь день релаксуем в Покхаре у озера Фева, где можно покататься по воде на лодках, погулять по красивой набережной, или, при желании, просто сидеть на берегу и медитировать, восстанавливая потраченную с лихвой во время трека энергию. Кому не сидится на месте - есть другие интересные активности. В том числе, мы можем организовать для вас полет на параплане над озером и зеленеющими холмами Покхары (по желанию). Поверьте, вы запомните это приключение надолго! Вечером собираемся на праздничный ужин.

14 день

Покхара - Катманду

Переезд до Катманду. Мы прибудем в Катманду в 16:00, далее вы либо осуществляете перелет домой, либо, по желанию, можете остаться еще на один-два дня в городе.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Катманду, двухместное размещение (1 ночь до трека)
  • Проживание в лоджиях и гестхаусах на протяжении всего трека
  • Проживание в отеле в Покхаре, двухместное размещение (2 ночи после трека, с завтраком)
  • Оплаченный транспорт на всем маршруте
  • Оформление разрешений на вход в заповедную зону
  • Оформление индивидуальной карточки треккера
  • Билеты на все входящие в нашу программу платные достопримечательности
  • Услуги гидов
  • Консультации по покупке необходимой одежды
  • Инструктаж
  • Сопровождение и любая необходимая помощь на всем маршруте
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Ваш город - Катманду - Ваш город (от 500$)
  • Питание (рекомендуем закладывать не менее 40$ на питание в день)
  • Страховка для высокогорного треккинга (от 160$)
  • Портеры-носильщики (по желанию, от 250$ за весь трек)
  • Виза - 30$ на 2 недели
  • Чаевые гидам и портерам - 50 - 100$ с человека (по желанию)
  • Отель в дополнительные дни в Катманду
О чём нужно знать до поездки

Ни одна из фотографий не может передать и десятой доли того, что видишь в Непале во время трека. Гигантские махины высотой 7000 и 8000 метров, обсыпанные кристально чистым, небесным снегом, с клубящимися меж ними облаками и парящими в потоках порывистого ветра орлами с размахом крыльев больше полутора метров - от всего этого просто невозможно отвести глаз. И если ты любишь горы, ты просто обязан увидеть это в живую.

Визы

Виза требуется, но заранее ее делать не нужно. Вы оформите ее прямо в аэропорту по прилету в Непал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илья
Илья — Тревел-эксперт
Мы с командой уже более 10 лет организуем туры по всему миру. За это время нами было проведено огромное количество туров на различных континентах земного шара. Наша главная задача - забота о
читать дальше

клиентах, их позитивные эмоции и классные впечатления от поездки! Наш проект мы сделали с пониманием того, как сложно сделать для себя действительно интересное и насыщенное путешествие, уложившись в ограниченный срок отпуска и определенный бюджет. Среди наших маршрутов Патагония, Исландия, Фарерские острова, Непал, Тибет, Китай, ЮАР, Перу, Боливия, Чили, Монголия, Сокотра, Намибия, Зимбабве, Замбия, Танзания, Эквадор, Колумбия, Иордания и конечно же туры по России: Камчатка, Сахалин и Курилы, Байкал, Алтай. А еще, мы без ума от Непала и на регулярной основе организуем там треккинг, ведь на его территории находятся самые красивые горы в мире - Гималаи. Хотите отправиться в Непал с нами? Мы создаем наши туры, основываясь на личном опыте и полируя их до блеска - выкидываем лишнее и оптимально компонуем все самое лучшее, создавая для вас концентрированную смесь из невероятных мест и незабываемых впечатлений. Поехали с нами за невероятными эмоциями и приключениями, в места, о которых другие только читали в книгах!

