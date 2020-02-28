Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

5
14 отзывов
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму
Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму

Что вас ожидает 🤩

  • Эрмитаж
  • Большие каналы
  • Площадь Дам
  • Красный квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем Вас в увлекательную двухчасовую пешую прогулку по городу, чья слава одного из самых красивых, необычных и свободолюбивых городов Европы, давно привлекает к себе миллионы путешественников со всего мира.

Во время экскурсии наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Амстердам. Мы пройдем по главным каналам города: Сингел, Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт; побываем в любимых жителями Амстердама районах Йордан и «9 улочек» и, безусловно, посетим квартал Красных Фонарей. Площадь Дам, музей Анны Франк, Королевский дворец, Вестеркерк, музей Ван Гога — этот список можно продолжать бесконечно. Мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, обсудим королевскую семью Нидерландов и знаменитую голландскую селедку, «танцующие дома» и велосипеды, жилые лодки, тюльпаны и кофешопы. Вы увидите основное, а узнаете обо всем!

Так как показать все самое важное в Амстердаме за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно -"Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Синий — основной туристический маршрут, который проходит через центр города. Он включает в себя главные городские достопримечательности, туристические ценности и захватывающие факты. Достопримечательности "Синего" маршрута: Церковь св. Николая, квартал Красных Фонарей, Весовая, река Амстел, площадь Рембрандта, Эрмитаж, Музейная площадь, Райксмузеум, музей Ван Гога.

"Красный" маршрут — это прогулка по нетуристическому, западному, Амстердаму. Там предпочитают жить сами Голландцы, там царит спокойствие и размеренность, но при этом полно необычных и даже потайных мест. Достопримечательности "Красного" маршрута: канал Пивоваров, Большие каналы, район Йордан, Западная церковь, район "9 улочек", площадь Дам, Королевский дворец.

На каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок, где знакомим вас со знаменитыми и секретными местами Амстердама, их необычной историей и нравами.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
E
28 фев 2020
Был ужасный ливень, мы пришли единственные на экскурсию, нам провели индивидуальный тур, послушали, пообщались с гидом, очень даже интересно, но явно не в такую погоду.
Г
2 ноя 2019
Экскурсия была по синему маршруту … интересно и познавательно сами мы туда бы не дошли…))) очень профессиональный гид Ольга грамотная и приятная девушка … Очень довольны спасибо …
е
10 окт 2019
Замечательная экскурсия! Повезло что попали на синий маршрут- не туристические места города, в которых чувствуется дух настоящей жизни этого замечательного города! Отдельное спасибо гиду Павлу! Хороший рассказчик, давал много советов по посещениям интересных и вкусных мест!)
Замечательная экскурсия! Повезло что попали на синий маршрут- не туристические места города, в которых чувствуется дух
И
4 сен 2019
Отличная экскурсия на очень высоком уровне. Экскурсовод Павел рассказал очень много интересного, ответил на все вопросы.
И
4 сен 2019
Замечательная экскурсия, интересный маршрут, узнали много нового. Экскурсовод Екатерина большая умница, экскурсия на очень высоком уровне.
Д
27 июня 2019
Мне понравилось. Экскурсия интересная.
С
8 апр 2019
Были на экскурсии 24 марта на синем маршруте. На экскурсию попали сразу, как только прилетели. Сразу же удалось познакомиться с городом. Увидели самые главные достопремичательности. Все понравилось. Спасибо!
К
23 ноя 2018
Все очень понравилось! Экскурсия началась минута-в-минуту, пунктуальность это очень важно. Гид была вежлива, внимательна к экскурсантам, отвечала на все вопросы.
С
13 сен 2018
Амстердам оставил неизгладимые впечатления не смотря на дождик во время экскурсии. Спасибо Насте!
Р
1 авг 2018
Полина очень хороший и увлечённый гид, спасибо ей. Молодец. После посещения первой пешеходной экскурсии по синему маршруту, решили пройтись с Полиной и по красному маршруту. Спасибо ей.
А
12 июля 2018
Все супер
Н
28 июня 2018
Очень хорошая экскурсия. Без напряжения гид рассказала обо всех основных достопримечательностях. Проверено на кораблике после пешеходной экскурсии, уже имела представление о том, мимо чего плыву. Спасибо!
И
16 мар 2018
Экскурсия понравилась. Посетили оба маршрута. Красный и синий.
H
20 авг 2017
Очень понравилось!!!

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