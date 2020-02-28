Приглашаем Вас в увлекательную двухчасовую пешую прогулку по городу, чья слава одного из самых красивых, необычных и свободолюбивых городов Европы, давно привлекает к себе миллионы путешественников со всего мира.

Во время экскурсии наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Амстердам. Мы пройдем по главным каналам города: Сингел, Херенграхт, Кейзерсграхт и Принсенграхт; побываем в любимых жителями Амстердама районах Йордан и «9 улочек» и, безусловно, посетим квартал Красных Фонарей. Площадь Дам, музей Анны Франк, Королевский дворец, Вестеркерк, музей Ван Гога — этот список можно продолжать бесконечно. Мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, обсудим королевскую семью Нидерландов и знаменитую голландскую селедку, «танцующие дома» и велосипеды, жилые лодки, тюльпаны и кофешопы. Вы увидите основное, а узнаете обо всем!

Так как показать все самое важное в Амстердаме за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно -"Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному". Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Синий — основной туристический маршрут, который проходит через центр города. Он включает в себя главные городские достопримечательности, туристические ценности и захватывающие факты. Достопримечательности "Синего" маршрута: Церковь св. Николая, квартал Красных Фонарей, Весовая, река Амстел, площадь Рембрандта, Эрмитаж, Музейная площадь, Райксмузеум, музей Ван Гога.

"Красный" маршрут — это прогулка по нетуристическому, западному, Амстердаму. Там предпочитают жить сами Голландцы, там царит спокойствие и размеренность, но при этом полно необычных и даже потайных мест. Достопримечательности "Красного" маршрута: канал Пивоваров, Большие каналы, район Йордан, Западная церковь, район "9 улочек", площадь Дам, Королевский дворец.

На каждом из маршрутов мы делаем около 20 остановок, где знакомим вас со знаменитыми и секретными местами Амстердама, их необычной историей и нравами.