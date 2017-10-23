14 отзывов оставили туристы

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Гастрономический велотур по Амстердаму

Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
За один день вы посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипедах, излюбленном транспорте местных жителей. Путешествие начнется с Центральной площади Дам, где расположены важные архитектурные объекты.

Затем вы проедете по живописному
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району Йоардан, увидите музей Анны Франк и попробуете знаменитую Гауду. На Плавучем Цветочном рынке вас ждет буйство красок и ароматов. На Музейной площади осмотрите знаменитые музеи и сфотографируетесь с буквами IAMSTERDAM.

В завершение экскурсии вас ждут местные фудмаркеты и старинная пивоварня, а также аутентичный район Красных фонарей

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴 Уникальный способ увидеть город
  • 🧀 Дегустация местных деликатесов
  • 🌸 Посещение Плавучего Цветочного рынка
  • 🏛️ Визит в знаменитые музеи
  • 🍺 Попробовать пиво в старинной пивоварне

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для гастрономического велотура по Амстердаму - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для велосипедных прогулок, а город наполнен жизнью и событиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться туром, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за низких температур и короткого светового дня впечатления могут быть менее яркими.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастрономический велотур по Амстердаму
Гастрономический велотур по Амстердаму
Гастрономический велотур по Амстердаму

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Дам
  • Район Йоардан
  • Плавучий Цветочный рынок
  • Музейная площадь
  • Музей Ван Гога
  • Рейксмюсеум
  • Фудмаркет
  • Старинная пивоварня

Описание экскурсии

🚴 Центральная Площадь Дам. Начнем путешествие с культурного центра Амстердама, где проходят городские праздники и расположены самые важные архитектурные объекты. Вы увидите знаменитый Королевский дворец, изящную Новую церковь и Национальный монумент. По пути я расскажу вам о строительстве города, которое началось именно в этом месте!

🚴 Живописный район Йоардан. Вы проедете по маленьким улочкам и каналам, увидите изнутри жизнь города и простых голландцев. Проезжая по Йоардану, вы узнаете, как устроены здешние дома и почему местные жители скрывают дворы, но распахивают шторы. Мы проедем музей Анны Франк, Гомомонумент, интересную церковь Вестеркерк, а еще заглянем в сырный музей и попробуем знаменитую Гауду!

🚴 Плавучий Цветочный рынок – одна из главных визитных карточек Амстердама, куда мы непременно отправимся. Вас ждет невероятное разнообразие цветов, буйство красок и море ароматов! Затем мы поднимемся на смотровую площадку с панорамным кафе, где остановимся на чашку мятного чая или бокал вина.

🚴 Амстердам для хипстеров. Крутим педали на Музейную площадь: рассмотрим знаменитый Музей Ван Гога, художественный Рейксмюсеум и Городской музей. Угадайте, к какому из них присоединили гигантскую ванну? Затем прокатимся по хипстерскому району Де Пайп, увидим, как ведется строительство парковки внутри канала, и сфотографируемся со знаменитыми буквами IAMSTERDAM.

🚴 Фудмаркет и старинная пивоварня. Сувениры куплены, must-see места пройдены – теперь будем разбираться с голландской едой! Стропфали, пофферчес, харинг, киббелинг, – все эти неведомые лакомства вы сможете попробовать на местном фудмаркете. Здесь жарят креветок, варят ракушки, открывают устриц, которые еще вчера были во Франции. А после можем заглянуть в пивоварню в ветряной мельнице, чтобы попробовать нефильтрованного пива, сваренного по стариной технологии.

🚴 Аутентичный Амстердам. А в завершение экскурсии мы проедем по району Красных фонарей, Китайскому Кварталу и Нью Маркту, чтобы увидеть настоящий Амстердам без купюр! Вы прогуляетесь по площади, где в Средневековье устраивали публичные казни. Узнаете об анатомическом театре и посмотрите на самый большой буддийский храм в Европе. Проедете по улице Красных фонарей и сможете посетить первый в мире антипохмельный бар.

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят увидеть настоящий Амстердам без купюр.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит аренда велосипеда: от 10 евро с человека.
  • Для маленьких детей можно организовать специальное кресло на ваш велосипед.
  • Сырная дегустация в музее бесплатна.
  • Отдельно оплачиваются расходы на еду и сувениры. Обед обычно выходит не более 10 евро на человека. Пиво – 2,5-3 евро за бокал.
  • Экскурсия доступна также в групповом варианте, но не в любой день (уточняйте заранее, пожалуйста).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Амстердаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 13 часов
Провела экскурсии для 148 туристов
Мы — команда гидов и уже более 10 лет показываем путешественникам эту потрясающую страну мельниц и тюльпанов! Экскурсии с нами — это захватывающее приключение в лёгком темпе под интересные рассказы, после которых вы влюбитесь в Нидерланды так же, как когда-то это произошло с нами, и обязательно захотите вернуться сюда вновь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Виталий
Очень необычная экскурсия. Решился на нее с маленьким ребенком (около 2-ух лет) и ни сколько не пожалел. Думаю, что для того, чтобы увидеть и почувствовать Амстердам так, как его воспринимают
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местные жители, нужно воспользоваться велосипедом. Хочется отметить Марию, как очень чуткого и душевного и понимающего человека, потому что несмотря на все сложности проведения экскурсии с маленьким ребенком, она отнеслась к таким сложностям с полным пониманием. Сама экскурсия, полностью оправдала свое название и те ожидания, которые были. В итоге, данная экскурсия, оказалась одним из самых ярких впечатлений от всего путешествия. Еще раз, спасибо Марии за это.

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Н
О, чудесная Мария!!! Хочу поблагодарить тебя за самую удивительную прогулку в моей жизни!!! Знакомство с городом без тебя бы не состоялось❤Я до сих пор перематываю этот день в мыслях, это
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определённо точно одно из самых ярких впечатлений за поездку. Спасибо, что позволила почувствовать себя настоящим жителем города) Ездить на велосипеде и в дождь и солнце. Это чертовски круто, и это так по-амстердамски намокнуть, потом высохнуть, а потом снова намокнуть😍парковать велосипед, наслаждаться национальной "быстрой" едой😋Ещё не скоро забуду наш визит на рынок: рыба, сладкое, а потом снова рыба, ну и устрицы!! и вкуснейшие сорта пива на старинной мельнице. Бесконечные каналы, домики и приятные люди вокруг❤Это потрясающий город, он влюбляет с первого раза, захватывает все мысли и не отпускает🏤В общем делает все для того,чтобы захотелось вернуться вновь❤Маша, до самых скорых встреч,! Надеюсь, что в следующий раз будем исследовать новые города. И вообще, слушая как рассказывает Маша, не создается впечатление что вы с гидом на экскурсии, вам кажется что это ваша подружка, с которой вы знакомы уже очень давно) До скорых встреч, мы приедем обязательно весной, покататься с тобой по цветочным полям и национальным паркам, а пока будем следить за тобой в инстаграмме:)

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Е
Замечательная Мария и замечательная экскурсия!!! Маша очень коммуникабельный, открытый и легкий человек. Как только встретились, сразу нашли общий язык. Было такое чувство, что давно знаем друг друга. Все было весело
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и непринужденно. Маша так здорово рассказывала про Амстердам, про все места, где мы с ней были, про людей, про обычаи, …. У меня было полное ощущение, что я здесь живу. И все это благодаря той атмосфере, которую создала Маша. Это удивительное и редкое сочетание - познавательная экскурсия и искренний, доброжелательный человек. Спасибо Маша❤️❤️❤️

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С
Экскурсия прошла замечательно! Спасибо Марии, ее очень интересно слушать. Мы узнали много нового об Амстердаме и Нидерландах. Мы боялись, что за 6 часов очень устанем, но время пролетело незаметно, понравилось
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всем (и детям и взрослым). За один день мы посмотрели весь город. На велосипедах передвигаться по городу очень удобно, и совсем не устаешь. А в конце экскурсии Мария нам подарила каждому по брелку, с символикой Амстердама, было неожиданно и очень приятно! Ещё раз спасибо за отлично проведенный день! 🤗

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Ян
Огромное спасибо за очень познавательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мария оказалась очень общительным человеком и приятно было провести время в общении с ней. Спасибо за познавательные беседы. Больше
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всего боялся как я выдержу нагрузку 6 часов на велосипеде (я не пользовался велосипедом более 20 лет). Опасения исчезли после первых минут общения с Марией. Время пролетело очень быстро. Еще раз спасибо огромное за очень познавательный тур. Рекомендую)))

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Е
Формат эскурсии был отличным для нас (мы хотели посмотреть Амстедам из нутри). Раньше я не брала индивидуальные экскурсии (к слову, все групповые нам попадались очень хорошие), но это просто классно.
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Мария харазматична, очень доброжелательна, внимательна к своим туристам и всегда идет навстречу их пожеланиям. По ходу экскурсии всегда можно что то поменять, остановиться на чашку кофе, причем в очень интересных местах + неформальное дружеское общение. Нам очень понравилось.

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