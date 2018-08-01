14 отзывов оставили туристы

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Гастрономический велотур по Амстердаму!

Увидеть всё самое интересное и попробовать всё самое вкусное, проезжая весь город на велосипеде!

5
14 отзывов
Мария
Мария – Гид из Амстердама
Давайте за один день посетим самые интересные уголки Амстердама? Чтобы влиться в атмосферу города, мы будем покорять голландскую столицу на велосипедах – излюбленном транспорте местных жителей! Это будет захватывающее и невероятное вкусное приключение в легком темпе и без нудных рассказов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚲На велосипеде
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От €300 за экскурсию

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Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!

Что вас ожидает

🚴 Центральная Площадь Дам. Начнем путешествие с культурного центра Амстердама, где проходят городские праздники и расположены самые важные архитектурные объекты. Вы увидите знаменитый Королевский дворец, изящную Новую церковь ⛪ и Национальный монумент. По пути я расскажу вам о строительстве города, которое началось именно в этом месте!

🚴 Живописный район Йоардан. Вы проедете по маленьким улочкам и каналам, увидите изнутри жизнь города и простых голландцев. Проезжая по Йоардану, вы узнаете, как устроены здешние дома и почему местные жители скрывают дворы, но распахивают шторы. Мы проедем музей 🖼 Анны Франк, Гомомонумент, интересную церковь Вестеркерк, а еще заглянем в сырный музей и попробуем знаменитую Гауду!

🚴 Плавучий Цветочный рынок – одна из главных визитных карточек Амстердама, куда мы непременно отправимся. Вас ждет невероятное разнообразие цветов, буйство красок и море 🌊 ароматов! Затем мы проедем по гей-кварталу и поднимемся на смотровую площадку с панорамным кафе, где остановимся на чашку мятного чая или бокал вина.

🚴 Амстердам для хипстеров. Крутим педали на Музейную площадь: рассмотрим знаменитый Музей Ван Гога, художественный Рейксмюсеум и Городской музей. Угадайте, к какому из них присоединили гигантскую ванну? Затем прокатимся по хипстерскому району Де Пайп, увидим, как ведется строительство парковки внутри канала, и сфотографируемся со знаменитыми буквами IAMSTERDAM.

🚴 Фудмаркет и старинная пивоварня. Сувениры 🎁 куплены, must-see места пройдены – теперь будем разбираться с голландской едой! Стропфали, пофферчес, харинг, киббелинг, – все эти неведомые лакомства вы сможете попробовать на местном фудмаркете. Здесь жарят креветок, варят ракушки, открывают устриц, которые еще вчера были во Франции. А после можем заглянуть в пивоварню в ветряной мельнице, чтобы попробовать нефильтрованного пива, сваренного по стариной технологии.

🚴 Аутентичный Амстердам. А в завершение экскурсии 🧭 мы проедем по району Красных фонарей, Китайскому Кварталу и Нью Маркту, чтобы увидеть настоящий Амстердам без купюр! Вы прогуляетесь 👣 по площади, где в Средневековье устраивали публичные казни. Узнаете об анатомическом театре и посмотрите на самый большой буддийский храм в Европе. Проедете по улице Красных фонарей и сможете посетить первый в мире антипохмельный бар 🍹.

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде 🚲 и хотят увидеть настоящий Амстердам без купюр.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит аренда велосипеда: от 10 евро с человека.
  • Для маленьких детей можно организовать специальное кресло на ваш велосипед.
  • Сырная дегустация в музее бесплатна.
  • Отдельно оплачиваются расходы на еду и сувениры. Обед обычно выходит не более 10 евро на человека. Пиво – 2, 5-3 евро за бокал.
  • Экскурсия доступна также в групповом варианте, но не в любой день (уточняйте заранее, пожалуйста).
Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!
Гастрономический велотур по Амстердаму!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Путешественница и авантюристка. Достигнув должности управляющей в ресторане, бросила работу и сделала хобби заработком. Начала судить соревнования по сноуборду и тренировать детей, а еще через пару лет уехала с рюкзаком путешествовать по миру, Америка, Азия, Европа.. Амстердам покорил меня своей красотой, свободой и предприимчивостью и вот я уже 5 лет исследую любимый город и показываю его путешествникам. Если в календаре день занят, но вы не против присоединиться к другим, напишите.
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14 отзывов оставили туристы

1 августа 2018
Экскурсия прошла замечательно! Спасибо Марии, ее очень интересно слушать. Мы узнали много нового об Амстердаме и Нидерландах. Мы боялись, что за 6 часов очень устанем, но время пролетело незаметно, понравилось всем (и детям и взрослым). За один день мы посмотрели весь город. На велосипедах передвигаться по городу очень удобно, и совсем не устаешь. А в конце экскурсии Мария нам подарила каждому по брелку, с символикой Амстердама, было неожиданно и очень приятно! Ещё раз спасибо за отлично проведенный день! 🤗
Ян
30 июля 2018
Огромное спасибо за очень познавательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мария оказалась очень общительным человеком и приятно было провести время в общении с ней. Спасибо за познавательные беседы. Больше всего боялся как я выдержу нагрузку 6 часов на велосипеде (я не пользовался велосипедом более 20 лет). Опасения исчезли после первых минут общения с Марией. Время пролетело очень быстро. Еще раз спасибо огромное за очень познавательный тур. Рекомендую )))
12 июля 2018
Экскурсия балы просто супер классной! Очень содержательная, емкая и интересная. Маша прекрасный гид!!! Она сумела показать настоящий Амстердам и в очень интересной форме. Настоятельно рекомендую Марию как отличного гида, а также милую и веселую девушку! Огромное спасибо Маша!
9 мая 2018
Замечательная Мария и замечательная экскурсия!!! Маша очень коммуникабельный, открытый и легкий человек. Как только встретились, сразу нашли общий язык. Было такое чувство, что давно знаем друг друга. Все было весело и непринужденно. Маша так здорово рассказывала про Амстердам, про все места, где мы с ней были, про людей, про обычаи, .... У меня было полное ощущение, что я здесь живу. И все это благодаря той атмосфере, которую создала Маша. Это удивительное и редкое сочетание - познавательная экскурсия и искренний, доброжелательный человек. Спасибо Маша ❤️❤️❤️
6 апреля 2018
Прям с самолета к Маше, я советую делать так же, а потом думать над дальнейшими передвижениями, Маша на связи, подскажет, направит) супер) не сомневайтесь 👍
4 апреля 2018
Экскурсия с Марией была очень интересная и познавательная. Посмотрели много мест и много узнали о Амстердаме. Остались довольны. Мне понравился базар с вкусными морепродуктами.
20 марта 2018
Прекрасная экскурсия, спасибо Марии огромное! Море положительных эмоций!
27 февраля 2018
Доброе утро всем! Экскурсия заказывалась как подарок детям на 25-летие. Мы, родители, очень волновались за то, как все пройдет. И зря волновались!!! Машенька, огромное Вам родительское спасибо!!! Дети в восторге!!! Будем в Амстердаме, обязательно попросим Вас провести нам экскурсию. С уважением, Алла Фомина.
9 февраля 2018
Маша, спасибо большое за экскурсию от нашей четверки! И формат, и маршрут, и знания, и само общение с Машей - все отлично! Будем рекомендовать однозначно! До встречи в Голландии;)
14 января 2018
Спасибо Маше за экскурсию! Несмотря на холодный и ветреный день, мы отлично прокатились по всему городу, попробовали разную рыбу, устрицы и сладости, побывали на пивоварне. Маша очень коммуникабельный и симпатичный человек и через несколько часов мы общались с ней как со старой знакомой, которая показывает нам свой любимый город.
5 декабря 2017
Формат эскурсии был отличным для нас (мы хотели посмотреть Амстедам из нутри). Раньше я не брала индивидуальные экскурсии (к слову, все групповые нам попадались очень хорошие), но это просто классно. Мария харазматична, очень доброжелательна, внимательна к своим туристам и всегда идет навстречу их пожеланиям. По ходу экскурсии всегда можно что то поменять, остановиться на чашку кофе, причем в очень интересных местах + неформальное дружеское общение. Нам очень понравилось.
23 октября 2017
Очень необычная экскурсия. Решился на нее с маленьким ребенком (около 2-ух лет) и ни сколько не пожалел. Думаю, что для того, чтобы увидеть и почувствовать Амстердам так, как его воспринимают местные жители, нужно воспользоваться велосипедом. Хочется отметить Марию, как очень чуткого и душевного и понимающего человека, потому что несмотря на все сложности проведения экскурсии с маленьким ребенком, она отнеслась к таким сложностям с полным пониманием. Сама экскурсия, полностью оправдала свое название и те ожидания, которые были. В итоге, данная экскурсия, оказалась одним из самых ярких впечатлений от всего путешествия. Еще раз, спасибо Марии за это.
Юлия
23 октября 2017
Маша, СпасиБо большое за экскурсию! Нам очень всё понравилось! Жди нас через год)
16 октября 2017
О, чудесная Мария!!! Хочу поблагодарить тебя за самую удивительную прогулку в моей жизни!!! Знакомство с городом без тебя бы не состоялось❤Я до сих пор перематываю этот день в мыслях, это определённо точно одно из самых ярких впечатлений за поездку. Спасибо, что позволила почувствовать себя настоящим жителем города) Ездить на велосипеде и в дождь и солнце. Это чертовски круто, и это так по-амстердамски намокнуть, потом высохнуть, а потом снова намокнуть😍парковать велосипед, наслаждаться национальной "быстрой" едой😋Ещё не скоро забуду наш визит на рынок: рыба, сладкое, а потом снова рыба, ну и устрицы!! и вкуснейшие сорта пива на старинной мельнице. Бесконечные каналы, домики и приятные люди вокруг❤Это потрясающий город, он влюбляет с первого раза, захватывает все мысли и не отпускает🏤В общем делает все для того, чтобы захотелось вернуться вновь❤Маша, до самых скорых встреч, ! Надеюсь, что в следующий раз будем исследовать новые города. И вообще, слушая как рассказывает Маша, не создается впечатление что вы с гидом на экскурсии, вам кажется что это ваша подружка, с которой вы знакомы уже очень давно) До скорых встреч, мы приедем обязательно весной, покататься с тобой по цветочным полям и национальным паркам, а пока будем следить за тобой в инстаграмме :)

Мария проводит ещё 1 экскурсию

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