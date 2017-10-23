14 отзывов оставили туристы

Затем вы проедете по живописному
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴 Уникальный способ увидеть город
- 🧀 Дегустация местных деликатесов
- 🌸 Посещение Плавучего Цветочного рынка
- 🏛️ Визит в знаменитые музеи
- 🍺 Попробовать пиво в старинной пивоварне
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Центральная площадь Дам
- Район Йоардан
- Плавучий Цветочный рынок
- Музейная площадь
- Музей Ван Гога
- Рейксмюсеум
- Фудмаркет
- Старинная пивоварня
Описание экскурсии
🚴 Центральная Площадь Дам. Начнем путешествие с культурного центра Амстердама, где проходят городские праздники и расположены самые важные архитектурные объекты. Вы увидите знаменитый Королевский дворец, изящную Новую церковь и Национальный монумент. По пути я расскажу вам о строительстве города, которое началось именно в этом месте!
🚴 Живописный район Йоардан. Вы проедете по маленьким улочкам и каналам, увидите изнутри жизнь города и простых голландцев. Проезжая по Йоардану, вы узнаете, как устроены здешние дома и почему местные жители скрывают дворы, но распахивают шторы. Мы проедем музей Анны Франк, Гомомонумент, интересную церковь Вестеркерк, а еще заглянем в сырный музей и попробуем знаменитую Гауду!
🚴 Плавучий Цветочный рынок – одна из главных визитных карточек Амстердама, куда мы непременно отправимся. Вас ждет невероятное разнообразие цветов, буйство красок и море ароматов! Затем мы поднимемся на смотровую площадку с панорамным кафе, где остановимся на чашку мятного чая или бокал вина.
🚴 Амстердам для хипстеров. Крутим педали на Музейную площадь: рассмотрим знаменитый Музей Ван Гога, художественный Рейксмюсеум и Городской музей. Угадайте, к какому из них присоединили гигантскую ванну? Затем прокатимся по хипстерскому району Де Пайп, увидим, как ведется строительство парковки внутри канала, и сфотографируемся со знаменитыми буквами IAMSTERDAM.
🚴 Фудмаркет и старинная пивоварня. Сувениры куплены, must-see места пройдены – теперь будем разбираться с голландской едой! Стропфали, пофферчес, харинг, киббелинг, – все эти неведомые лакомства вы сможете попробовать на местном фудмаркете. Здесь жарят креветок, варят ракушки, открывают устриц, которые еще вчера были во Франции. А после можем заглянуть в пивоварню в ветряной мельнице, чтобы попробовать нефильтрованного пива, сваренного по стариной технологии.
🚴 Аутентичный Амстердам. А в завершение экскурсии мы проедем по району Красных фонарей, Китайскому Кварталу и Нью Маркту, чтобы увидеть настоящий Амстердам без купюр! Вы прогуляетесь по площади, где в Средневековье устраивали публичные казни. Узнаете об анатомическом театре и посмотрите на самый большой буддийский храм в Европе. Проедете по улице Красных фонарей и сможете посетить первый в мире антипохмельный бар.
Кому подойдет эта прогулка
Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят увидеть настоящий Амстердам без купюр.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входит аренда велосипеда: от 10 евро с человека.
- Для маленьких детей можно организовать специальное кресло на ваш велосипед.
- Сырная дегустация в музее бесплатна.
- Отдельно оплачиваются расходы на еду и сувениры. Обед обычно выходит не более 10 евро на человека. Пиво – 2,5-3 евро за бокал.
- Экскурсия доступна также в групповом варианте, но не в любой день (уточняйте заранее, пожалуйста).