14 отзывов оставили туристы

Лучшее время для гастрономического велотура по Амстердаму - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для велосипедных прогулок, а город наполнен жизнью и событиями. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться туром, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным дням. Зимой, с ноября по март, экскурсия возможна, но из-за низких температур и короткого светового дня впечатления могут быть менее яркими.

За один день вы посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипедах, излюбленном транспорте местных жителей. Путешествие начнется с Центральной площади Дам, где расположены важные архитектурные объекты.Затем вы проедете по живописному

району Йоардан, увидите музей Анны Франк и попробуете знаменитую Гауду. На Плавучем Цветочном рынке вас ждет буйство красок и ароматов. На Музейной площади осмотрите знаменитые музеи и сфотографируетесь с буквами IAMSTERDAM. В завершение экскурсии вас ждут местные фудмаркеты и старинная пивоварня, а также аутентичный район Красных фонарей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🚴 Центральная Площадь Дам. Начнем путешествие с культурного центра Амстердама, где проходят городские праздники и расположены самые важные архитектурные объекты. Вы увидите знаменитый Королевский дворец, изящную Новую церковь и Национальный монумент. По пути я расскажу вам о строительстве города, которое началось именно в этом месте!

🚴 Живописный район Йоардан. Вы проедете по маленьким улочкам и каналам, увидите изнутри жизнь города и простых голландцев. Проезжая по Йоардану, вы узнаете, как устроены здешние дома и почему местные жители скрывают дворы, но распахивают шторы. Мы проедем музей Анны Франк, Гомомонумент, интересную церковь Вестеркерк, а еще заглянем в сырный музей и попробуем знаменитую Гауду!

🚴 Плавучий Цветочный рынок – одна из главных визитных карточек Амстердама, куда мы непременно отправимся. Вас ждет невероятное разнообразие цветов, буйство красок и море ароматов! Затем мы поднимемся на смотровую площадку с панорамным кафе, где остановимся на чашку мятного чая или бокал вина.

🚴 Амстердам для хипстеров. Крутим педали на Музейную площадь: рассмотрим знаменитый Музей Ван Гога, художественный Рейксмюсеум и Городской музей. Угадайте, к какому из них присоединили гигантскую ванну? Затем прокатимся по хипстерскому району Де Пайп, увидим, как ведется строительство парковки внутри канала, и сфотографируемся со знаменитыми буквами IAMSTERDAM.

🚴 Фудмаркет и старинная пивоварня. Сувениры куплены, must-see места пройдены – теперь будем разбираться с голландской едой! Стропфали, пофферчес, харинг, киббелинг, – все эти неведомые лакомства вы сможете попробовать на местном фудмаркете. Здесь жарят креветок, варят ракушки, открывают устриц, которые еще вчера были во Франции. А после можем заглянуть в пивоварню в ветряной мельнице, чтобы попробовать нефильтрованного пива, сваренного по стариной технологии.

🚴 Аутентичный Амстердам. А в завершение экскурсии мы проедем по району Красных фонарей, Китайскому Кварталу и Нью Маркту, чтобы увидеть настоящий Амстердам без купюр! Вы прогуляетесь по площади, где в Средневековье устраивали публичные казни. Узнаете об анатомическом театре и посмотрите на самый большой буддийский храм в Европе. Проедете по улице Красных фонарей и сможете посетить первый в мире антипохмельный бар.

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде и хотят увидеть настоящий Амстердам без купюр.

Организационные детали