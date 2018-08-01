14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

🚴 Центральная Площадь Дам. Начнем путешествие с культурного центра Амстердама, где проходят городские праздники и расположены самые важные архитектурные объекты. Вы увидите знаменитый Королевский дворец, изящную Новую церковь ⛪ и Национальный монумент. По пути я расскажу вам о строительстве города, которое началось именно в этом месте!

🚴 Живописный район Йоардан. Вы проедете по маленьким улочкам и каналам, увидите изнутри жизнь города и простых голландцев. Проезжая по Йоардану, вы узнаете, как устроены здешние дома и почему местные жители скрывают дворы, но распахивают шторы. Мы проедем музей 🖼 Анны Франк, Гомомонумент, интересную церковь Вестеркерк, а еще заглянем в сырный музей и попробуем знаменитую Гауду!

🚴 Плавучий Цветочный рынок – одна из главных визитных карточек Амстердама, куда мы непременно отправимся. Вас ждет невероятное разнообразие цветов, буйство красок и море 🌊 ароматов! Затем мы проедем по гей-кварталу и поднимемся на смотровую площадку с панорамным кафе, где остановимся на чашку мятного чая или бокал вина.

🚴 Амстердам для хипстеров. Крутим педали на Музейную площадь: рассмотрим знаменитый Музей Ван Гога, художественный Рейксмюсеум и Городской музей. Угадайте, к какому из них присоединили гигантскую ванну? Затем прокатимся по хипстерскому району Де Пайп, увидим, как ведется строительство парковки внутри канала, и сфотографируемся со знаменитыми буквами IAMSTERDAM.

🚴 Фудмаркет и старинная пивоварня. Сувениры 🎁 куплены, must-see места пройдены – теперь будем разбираться с голландской едой! Стропфали, пофферчес, харинг, киббелинг, – все эти неведомые лакомства вы сможете попробовать на местном фудмаркете. Здесь жарят креветок, варят ракушки, открывают устриц, которые еще вчера были во Франции. А после можем заглянуть в пивоварню в ветряной мельнице, чтобы попробовать нефильтрованного пива, сваренного по стариной технологии.

🚴 Аутентичный Амстердам. А в завершение экскурсии 🧭 мы проедем по району Красных фонарей, Китайскому Кварталу и Нью Маркту, чтобы увидеть настоящий Амстердам без купюр! Вы прогуляетесь 👣 по площади, где в Средневековье устраивали публичные казни. Узнаете об анатомическом театре и посмотрите на самый большой буддийский храм в Европе. Проедете по улице Красных фонарей и сможете посетить первый в мире антипохмельный бар 🍹.

Кому подойдет эта прогулка

Путешественникам любого возраста, которые умеют кататься на велосипеде 🚲 и хотят увидеть настоящий Амстердам без купюр.

Организационные детали