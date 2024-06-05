1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
4 часа
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
«Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€74 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
«Познакомитесь с историей старинного Королевского дворца»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Амстердам с нуля: индивидуальная экскурсия по главным местам города
Покорите Амстердам за пару часов! Пройдите по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», и попробуйте лучшую голландскую селедку
Начало: Центральный вокзал Амстердама
«А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
157€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Я с большим удовольствием покажу вам эти места и расскажу не только об истории города и его главных достопримечательностях, но и о повседневной жизни жителей столицы, их обычаях и традициях»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214€193 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181€154 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
«Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 192€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
«Познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями средневекового города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам изнутри: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Прогулка по Амстердаму, где вы узнаете необычные факты, попробуете голландский сыр и абсент, посетите квартал Красных фонарей и купите черные тюльпаны
«А главное – поймете, что делает Амстердам не похожим ни на один другой город»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €390 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
«Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
172€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Во время пробежки вы увидите главные достопримечательности Амстердама, заглянете в зелёный парк Вондела и на уютные улочки с тихими каналами и «пряничными» домиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«Обзорная экскурсия по Амстердаму»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
Индивидуальная
2 часа
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Велотур начнется на Центральном вокзале, с которого вы отправитесь вдоль каналов к красивому мосту, а затем выедете на обзорную площадку с потрясающими видами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам
Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня
Начало: Museumplein Музейная площадь
«Вы обязательно ощутите это во время насыщенной обзорной прогулки»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«В дополнение к обзорной прогулке по центру Амстердама предлагаю вам более углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие
Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Начало: По договоренности
«За три с половиной часа прогулки по старому городу вы познакомитесь с королями и кучерами, корсарами и монашками, инквизиторами, ведьмами, художниками и даже с Санта-Клаусом:)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
«Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе»
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Начало: По желанию, отель
«Вы сами убедитесь в этом на большой обзорной экскурсии по столице Нидерландов»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Прежде всего, это та же обзорная экскурсия, но только стоимость ее в полтора раза меньше нашей обыкновенной цены»
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму
«Во время экскурсии наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Амстердам»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
«А самое главное - это еще один безоблачно счастливый день, который надолго останется в памяти»
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Начало: Dam Square
«Эта обзорная экскурсия подходит для людей с ограниченными физическими возможностями»
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Главное — не падать с велосипеда:)»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
«Но какой бы вариант вы ни выбрали, главное — этот день останется в вашей памяти одним из самый прекрасных и счастливых»
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Вы узнаете о современной жизни и истории города, познакомитесь со знаковыми местами, получите прекрасные профессиональные снимки, советы местного жителя и, конечно, массу положительных эмоций»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€500 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
- ТТатьяна4 июня 2024Очень понравилась экскурсия Полины! Большое спасибо! 🌼
- ООлег4 июня 2024Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
- ААлина3 июня 2024Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
- EElena30 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
- ММаша29 мая 2024Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
- IIgnateva28 мая 2024Отличная, интересная экскурсия.
- ААнтон24 мая 2024Полина провела для нас отличную экскурсию по Амстердаму. Было здорово узнать много интересного о городе, жизни в Голландии, да и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
- ААлександр21 мая 2024Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!
- ИИван20 мая 2024Экскурсия очень понравилась, все объяснили и показали понятным и доступным языком. Зара провела экскурсию на сплошном позитиве, мы с семьей очень довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Обзорные»
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