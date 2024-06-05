Обзорные и познавательные экскурсии Амстердама

Найдено 31 экскурсия в категории «Обзорные» в Амстердаме на русском языке, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная экскурсия по Амстердаму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
415 отзывов
Пешая экскурсия по Амстердаму: два маршрута для знакомства с городом
Пеший тур по Амстердаму - лучший способ познакомиться с городом. Узнайте его тайны, интересные истории и наслаждайтесь атмосферой
Начало: Возле Центрального Вокзала
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Истории Амстердама: путешествие от Больших каналов до Йордаана
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Дам (Dam)
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 280 за всё до 5 чел.
И это все - Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
И это все - Амстердам: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Амстердама, прогуляйтесь вдоль живописных каналов и откройте для себя удивительные достопримечательности этого города
Начало: Площадь центрального вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Амстердам пешком и на кораблике
Мини-группа
4 часа
108 отзывов
Амстердам: исторические каналы и плавучий цветочный рынок
Исследуйте Амстердам с новой стороны: прогулка по каналам и пешеходная экскурсия раскроют город иначе
Начало: Dam square
«Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
74 за человека
Первые шаги в Амстердаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Первые шаги в Амстердаме: эксклюзивное путешествие по столице
Ваш личный гид по Амстердаму: от площади Дам до самых высоких качелей Европы. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: На Amsterdam Central Station
«Познакомитесь с историей старинного Королевского дворца»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам с нуля
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Амстердам с нуля: индивидуальная экскурсия по главным местам города
Покорите Амстердам за пару часов! Пройдите по местам, впечатлившим ведущих «Орла и решки», и попробуйте лучшую голландскую селедку
Начало: Центральный вокзал Амстердама
«А главное, убедитесь, что Амстердам — не только столица Красных фонарей и легальных наркотиков, но и по-настоящему уютный город, который влюбляет в себя с первых минут»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:30
157134 за всё до 3 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
185 за всё до 8 чел.
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
🚲 На велосипеде
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Велопрогулка по Амстердаму: влюбиться в город за три часа
Погрузитесь в атмосферу Амстердама, катаясь на велосипеде по его живописным улицам и каналам, наслаждаясь красотой и историей
Начало: площадь Dam Square
«Я с большим удовольствием покажу вам эти места и расскажу не только об истории города и его главных достопримечательностях, но и о повседневной жизни жителей столицы, их обычаях и традициях»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 214193 за всё до 5 чел.
Амстердам - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
253 отзыва
Амстердам - первое знакомство: история, культура, дегустации
Приглашаем на увлекательную прогулку по Амстердаму, где вы познакомитесь с его историей, увидите знаковые места и отведаете местные деликатесы
Начало: На площади Дам (Dam Square) или Центральный вокзал
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 181154 за всё до 6 чел.
Амстердам: инструкция по применению
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Амстердам: секреты и советы для путешественников
Познакомьтесь с Амстердамом через его знаковые места и скрытые уголки, узнайте городские истории и получите полезные советы для путешествия
Начало: В районе центрального вокзала
«Вы увидите культовые памятники Амстердама, соберете коллекцию городских историй, окажетесь на секретных обзорных площадках и получите ценные лайфхаки, которые пригодятся во время голландских каникул»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 192154 за всё до 5 чел.
Понять Ван Гога
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Экскурсия в Амстердаме: глубокое погружение в мир Ван Гога
Исследуйте жизнь и творчество Ван Гога в Амстердаме, открывая неизведанные грани его гения
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
250 за всё до 10 чел.
Необычные истории Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Необычные истории Старого города Амстердама: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Амстердама, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Вокзал Centraal Station
«Познакомитесь с самыми интересными достопримечательностями средневекового города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220 за всё до 5 чел.
Главное в Амстердаме за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Амстердам изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Амстердам изнутри: индивидуальная экскурсия по необычным местам
Прогулка по Амстердаму, где вы узнаете необычные факты, попробуете голландский сыр и абсент, посетите квартал Красных фонарей и купите черные тюльпаны
«А главное – поймете, что делает Амстердам не похожим ни на один другой город»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 390 за всё до 6 чел.
С Амстердамом на «ты»
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная экскурсия С Амстердамом на «ты»: глубокое погружение в город
Познакомьтесь с Амстердамом как никогда близко: от знаменитых достопримечательностей до тайных уголков
Начало: На мосту, напротив Центрального вокзала (Damrak br...
«Я помогу раскрыть разные грани этого прекрасного города, покажу его главные достопримечательности и тайные уголки и поделюсь особенностями местных традиций и менталитета»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
172129 за всё до 4 чел.
Беговая прогулка по Амстердаму
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальная беговая экскурсия по живописному Амстердаму
Присоединяйтесь к утренней или вечерней пробежке по Амстердаму, чтобы увидеть город под новым углом и почувствовать себя настоящим амстердамцем
«Во время пробежки вы увидите главные достопримечательности Амстердама, заглянете в зелёный парк Вондела и на уютные улочки с тихими каналами и «пряничными» домиками»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
«Обзорная экскурсия по Амстердаму»
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Дружеская велопрогулка по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дружеская велопрогулка по атмосферным местам Амстердама
Забудьте о туристических автобусах и прокатитесь по Амстердаму на велосипеде, ощутив дух свободы и приключений
Начало: На Центральном вокзале
«Велотур начнется на Центральном вокзале, с которого вы отправитесь вдоль каналов к красивому мосту, а затем выедете на обзорную площадку с потрясающими видами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Амстердам сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Амстердам сквозь века: путешествие по каналам, площадям и дворикам
Погрузитесь в историю Амстердама, исследуя его средневековые дворики, каналы и величественные здания. Узнайте о жизни города сегодня
Начало: Museumplein Музейная площадь
«Вы обязательно ощутите это во время насыщенной обзорной прогулки»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
195 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Амстердам и еврейский квартал
Познакомьтесь с уникальным наследием Амстердама и историей еврейского квартала в увлекательной прогулке
«В дополнение к обзорной прогулке по центру Амстердама предлагаю вам более углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.
История, легенды и мифы Старого Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие
Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Начало: По договоренности
«За три с половиной часа прогулки по старому городу вы познакомитесь с королями и кучерами, корсарами и монашками, инквизиторами, ведьмами, художниками и даже с Санта-Клаусом:)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Амстердам пешком и на кораблике
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
8 отзывов
Амстердам пешком и на кораблике: погружение в атмосферу города
Познакомьтесь с Амстердамом: исторический центр, цветочный рынок и романтическая прогулка по каналам
Начало: Dam square, главная площадь города
«Вы пройдёте по узким улицам и ярким площадям — и познакомитесь с главными символами Амстердама под наши увлекательные рассказы о городе»
Расписание: ежедневно 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
75 за человека
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная прогулка по Амстердаму: город под маской
Начало: По желанию, отель
«Вы сами убедитесь в этом на большой обзорной экскурсии по столице Нидерландов»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Амстердам для своих: обзорная экскурсия со стажером
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Прежде всего, это та же обзорная экскурсия, но только стоимость ее в полтора раза меньше нашей обыкновенной цены»
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму
Групповая
2 часа
15 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Амстердаму
«Во время экскурсии наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Амстердам»
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
«А самое главное - это еще один безоблачно счастливый день, который надолго останется в памяти»
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Амстердам для своих (для людей с ограниченными физическими возможностями)
Начало: Dam Square
«Эта обзорная экскурсия подходит для людей с ограниченными физическими возможностями»
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
«Главное — не падать с велосипеда:)»
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 650 за всё до 4 чел.
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
«Но какой бы вариант вы ни выбрали, главное — этот день останется в вашей памяти одним из самый прекрасных и счастливых»
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия по Амстердаму с фотографом, художником и гидом в одном лице
Поймать вайб атмосферного города и поговорить о прошлом, настоящем, творческом и прекрасном
Начало: У центрального вокзала
«Вы узнаете о современной жизни и истории города, познакомитесь со знаковыми местами, получите прекрасные профессиональные снимки, советы местного жителя и, конечно, массу положительных эмоций»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Очень всё понравилось. Спасибо большое. Хочется пройти по другим маршрутам. Обязательно буду иметь ввиду в следующий свой приезд в Нидерланды. Экскурсовод Катерина супер!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Амстердам с нуля
    Очень понравилась экскурсия Полины! Большое спасибо! 🌼
  • О
    Олег
    4 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Очень благодарен Евгению за экскурсию, для первых дней пребывания самое то. С одной стороны, после рассказов гида начинаешь по-другому воспринимать
    читать дальше

    город, с другой стороны, Евгений помогает рекомендациями, что еще можно посетить, к примеру, какие интересные места есть рядом с отелем. Гид очень увлекательно рассказывает про город, от самого начала до сегодняшнего дня, видно, что он сам очень интересуется этим, рассказывал о новых книгах, которые сейчас читает про известных людей города. После экскурсию очень захотелось в следующий раз взять отдельную экскурсию на велосипедах, чтобы совсем по другому прочувствовать город. Отдельно отмечу, что если нужно, Евгений сделает отличные фотографии)

  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Амстердам - первое знакомство
    Интересная экскурсия, приятный марштрут, гид, предоставляющий информацию по любому запросу. Все, что надо для того, чтобы хорошо провести время в Амстердаме.
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Экскурсия очень понравилась! Мы ходили по красному маршруту и это маршрут без толп туристов и при этом очень интересный. Было
    читать дальше

    бы время - сходили бы и на синий. Марина отличный гид - рассказала много про страну и город, отвечала развернуто на все вопросы.

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Ежедневная экскурсия по Амстердаму
    Отличная, интересная экскурсия.
  • А
    Антон
    24 мая 2024
    Амстердам с нуля
    Полина провела для нас отличную экскурсию по Амстердаму. Было здорово узнать много интересного о городе, жизни в Голландии, да и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Отличная экскурсия! Спасибо Заре за познавательную прогулку, понравилось всем, включая ребенка!
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    Первые шаги в Амстердаме
    Экскурсия очень понравилась, все объяснили и показали понятным и доступным языком. Зара провела экскурсию на сплошном позитиве, мы с семьей очень довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Ежедневная экскурсия по Амстердаму
  2. Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
  3. И это все - Амстердам
  4. Амстердам пешком и на кораблике
  5. Первые шаги в Амстердаме
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Обзорные" можно забронировать 31 экскурсию от 25 до 650 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1371 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Амстердама нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Амстердаме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке
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