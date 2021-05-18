Полезная информация об Эйндховене
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Местное время в Эйндховене
20:2536
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Эйндховен
|По-английски
|Eindhoven
|Население города
|209 620 чел.
|Аэропорт
|Эйндховен EIN
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Эйндховен на карте
Эйндховен
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