Всё об Эйндховене

Полезная информация об Эйндховене

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Местное время в Эйндховене
20:2536
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаЭйндховен
По-английскиEindhoven
Население города209 620 чел.
АэропортЭйндховен EIN
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Эйндховен на карте

Эйндховен фото города
Эйндховен

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