3 отзыва оставили туристы

Индивидуальная экскурсия по парку Мадюродам - увлекательное путешествие по миниатюрной Голландии для всей семьи
Мадюродам - это парк миниатюрных копий самых знаменитых голландских достопримечательностей.
Если у вас нет времени посетить несколько городов Голландии, приезжайте в Гаагу в парк Мадюродам и узнайте, чем славится Голландия, чем читать дальшеуменьшить
она гордится.
Рассказ о ее героях, монархах, основных брендах, об обычаях и традициях пойдет легко, сам собой, если вы будете ходить по дорожкам парка между мини-дворцами, церквями, кораблями и самолетами.
Парк привлекателен для детей, ведь они почувствуют себя настоящими Гулливерами! Ваши дети с удовольствием погрузят мини-контейнеры в порту Роттердама, потушат пожар на корабле, проследят за погрузкой конфет на мини-фабрике и «полетают» на самолете.
Даже без детей поход в Мадюродам будет незабываемым: где еще можно увидеть всю Голландию за полтора часа?
Лучшее время для посещения Мадюродама - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а парк открыт дольше, что позволяет насладиться всеми его достопримечательностями. В мае и сентябре также приятно гулять по парку, но возможны небольшие дожди. В остальные месяцы, несмотря на более короткий световой день и возможные осадки, парк всё равно открыт, и вы сможете насладиться его атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворцы
Храмы
Мини-каналы
Порт Роттердама
Мини-фабрика
Описание экскурсии
Надо ли говорить, что парк очень привлекателен для детей? Ведь они почуствуют себя здесь настоящими Гулливерами!
Программа
Когда меня в первый раз попросили провести экскурсию по парку Мадюродам, я удивилась: там же все ясно, что же рассказывать? Ходи между макетами дворцов, храмов и мини-каналов, любуйся голландской жизнью в миниатюре. Но после той экскурсии мне стало понятно, что гостям Нидерландов рассказ гида откроет новые грани. Ведь если знать, кто жил в этом конкретном дворце, как строился храм или чему посвящено то или иное событие, изображаемое мини-фигурками, то рассматривать макеты будет гораздо интереснее. Можно не ходить в голландские музеи, но наверняка интересно узнать, где находятся и как выглядят голландский «Лувр» и «Третьяковка». Свой рассказ я всегда дополняю принесенными иллюстрациями интерьеров, «действующих лиц», документальными кадрами.
Ваши дети с удовольствием погрузят мини-контейнеры в порту Роттердама, потушат пожар на корабле, проследят за погрузкой конфет на мини-фабрике и «полетают» на самолете. Подключайтесь к ним, это весело! Малышам там тоже раздолье — детская площадка в форме огромного корабля не оставляет их равнодушными.
Но даже без детей поход в Мадюродам будет наверняка незабываемым: где еще можно увидеть всю Голландию за полтора часа?
По окончании или в середине экскурсии предлагаю попить кофе или другие напитки в кафе «Панорама». На территории парка работает сувенирный магазин.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии — полтора часа, с перерывом на кафе — два часа
В стоимость прогулки не входит стоимость билета: 15.50 евро (взрослый), 07.50 евро (детский)
До 30го июня парк открыт с 09.00 до 20.00 часов, с 01 июля до 31 августа — с 09.00 до 21.00
Рядом с парком — остановка трамвая номер 9, который идет прямо к вокзалу Гааги
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Гааге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1399 туристов
Мы — команда, а, точнее, дуэт искусствоведов. Ещё точнее — голландских искусствоведов, ведь наши дипломы получены здесь. Музеи и города Нидерландов с Еленой и Юлией откроют вам уникальность этой маленькой страны.
Приводите детей — Елена много работает со школьниками. Наслаждайтесь прекрасной речью Юлии — это эрмитажный гид из Петербурга. Открывайте Голландию с нами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
Константин
1) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по пути говорит об эрудированности, опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой читать дальшеуменьшить
по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых! Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места! Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией!!! Рекомендуем.
Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени:)
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О
Ольга
Спасибо за потрясающую познавательную прогулку! Семье все очень понравилось!
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Н
НАталья
Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
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О
Ольга
17 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не то, что просто бродить среди мини-городов))) Было очень интересно слушать про те экспонаты, историю которых Елена знает, что называется "с закрытыми глазами". Жалко только, что изредка встречались здания, о которых Елена не могла рассказать что-либо интересное, кроме общих сведений. Резюме: хорошая экскурсия!!!
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K
Konstantin
Very good
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