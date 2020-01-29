3 отзыва оставили туристы

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Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам

Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Elena
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Elena – Гид в Гааге
Мадюродам — это парк миниатюрных копий самых знаменитых голландских достопримечательностей.

Если у вас нет времени посетить несколько городов Голландии, приезжайте в Гаагу в парк Мадюродам и я расскажу вам, чем славится Голландия, чем она гордится.

Рассказ о ее героях, монархах, основных брэндах, об обычаях и традициях пойдет легко, сам собой, если мы будем ходить по дорожкам парка между мини-дворцами, церквями, кораблями и самолетами.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам

Надо ли говорить, что парк очень привлекателен для детей? Ведь они почуствуют себя здесь настоящими Гулливерами!

Программа

Когда меня в первый раз попросили провести экскурсию по парку Мадюродам, я удивилась: там же все ясно, что же рассказывать? Ходи между макетами дворцов, храмов и мини-каналов, любуйся голландской жизнью в миниатюре. Но после той экскурсии мне стало понятно, что гостям Нидерландов рассказ гида откроет новые грани. Ведь если знать, кто жил в этом конкретном дворце, как строился храм или чему посвящено то или иное событие, изображаемое мини-фигурками, то рассматривать макеты будет гораздо интереснее. Можно не ходить в голландские музеи, но наверняка интересно узнать, где находятся и как выглядят голландский «Лувр» и «Третьяковка». Свой рассказ я всегда дополняю принесенными иллюстрациями интерьеров, «действующих лиц», документальными кадрами.

Ваши дети с удовольствием погрузят мини-контейнеры в порту Роттердама, потушат пожар на корабле, проследят за погрузкой конфет на мини-фабрике и «полетают» на самолете. Подключайтесь к ним, это весело! Малышам там тоже раздолье — детская площадка в форме огромного корабля не оставляет их равнодушными.

Но даже без детей поход в Мадюродам будет наверняка незабываемым: где еще можно увидеть всю Голландию за полтора часа?

По окончании или в середине экскурсии предлагаю попить кофе или другие напитки в кафе «Панорама». На территории парка работает сувенирный магазин.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — полтора часа, с перерывом на кафе — два часа.
  • В стоимость прогулки не входит стоимость билета: 15.50 евро (взрослый), 07.50 евро (детский).
  • До 30го июня парк открыт с 09.00 до 20.00 часов, с 01 июля до 31 августа — с 09.00 до 21.00.
  • Рядом с парком — остановка трамвая номер 9, который идет прямо к вокзалу Гааги.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Elena
Elena
Я родом из России, полжизни прожила в Голландии, где получила диплом искусствоведа. Стараюсь рассказывать о Голландии и её художниках не только правильным и литературным, но прежде всего доступным языком. Работаю официальным гидом в Rijksmuseum и знаю музейную жизнь «изнутри». Замужем за голландцем более 20-ти лет, двое детей. Основала экскурсионный проект для русскоязычных туристов в Нидерландах. Задавайте любые вопросы, я знаю все аспекты жизни здесь. Читаю лекции в Москве и Петербурге.
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3 отзыва оставили туристы

29 января 2020
Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
10 ноября 2017
1) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по пути говорит об эрудированности , опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых! Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места! Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией!!! Рекомендуем. Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени :)
27 июня 2017
17 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не то, что просто бродить среди мини-городов))) Было очень интересно слушать про те экспонаты, историю которых Елена знает, что называется "с закрытыми глазами". Жалко только, что изредка встречались здания, о которых Елена не могла рассказать что-либо интересное, кроме общих сведений. Резюме: хорошая экскурсия!!!

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