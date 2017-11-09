3 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Мадюродама - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а парк открыт дольше, что позволяет насладиться всеми его достопримечательностями. В мае и сентябре также приятно гулять по парку, но возможны небольшие дожди. В остальные месяцы, несмотря на более короткий световой день и возможные осадки, парк всё равно открыт, и вы сможете насладиться его атмосферой.

Мадюродам - это парк миниатюрных копий самых знаменитых голландских достопримечательностей.Если у вас нет времени посетить несколько городов Голландии, приезжайте в Гаагу в парк Мадюродам и узнайте, чем славится Голландия, чем

она гордится. Рассказ о ее героях, монархах, основных брендах, об обычаях и традициях пойдет легко, сам собой, если вы будете ходить по дорожкам парка между мини-дворцами, церквями, кораблями и самолетами. Парк привлекателен для детей, ведь они почувствуют себя настоящими Гулливерами! Ваши дети с удовольствием погрузят мини-контейнеры в порту Роттердама, потушат пожар на корабле, проследят за погрузкой конфет на мини-фабрике и «полетают» на самолете. Даже без детей поход в Мадюродам будет незабываемым: где еще можно увидеть всю Голландию за полтора часа?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Надо ли говорить, что парк очень привлекателен для детей? Ведь они почуствуют себя здесь настоящими Гулливерами!

Программа

Когда меня в первый раз попросили провести экскурсию по парку Мадюродам, я удивилась: там же все ясно, что же рассказывать? Ходи между макетами дворцов, храмов и мини-каналов, любуйся голландской жизнью в миниатюре. Но после той экскурсии мне стало понятно, что гостям Нидерландов рассказ гида откроет новые грани. Ведь если знать, кто жил в этом конкретном дворце, как строился храм или чему посвящено то или иное событие, изображаемое мини-фигурками, то рассматривать макеты будет гораздо интереснее. Можно не ходить в голландские музеи, но наверняка интересно узнать, где находятся и как выглядят голландский «Лувр» и «Третьяковка». Свой рассказ я всегда дополняю принесенными иллюстрациями интерьеров, «действующих лиц», документальными кадрами.

Ваши дети с удовольствием погрузят мини-контейнеры в порту Роттердама, потушат пожар на корабле, проследят за погрузкой конфет на мини-фабрике и «полетают» на самолете. Подключайтесь к ним, это весело! Малышам там тоже раздолье — детская площадка в форме огромного корабля не оставляет их равнодушными.

Но даже без детей поход в Мадюродам будет наверняка незабываемым: где еще можно увидеть всю Голландию за полтора часа?

По окончании или в середине экскурсии предлагаю попить кофе или другие напитки в кафе «Панорама». На территории парка работает сувенирный магазин.

Организационные детали