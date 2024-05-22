Пешие экскурсии-прогулки в Гааге с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Гааге на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
Достопримечательности старого города и истории, которые они хранят
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 267 за всё до 7 чел.
Королевская Гаага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Королевская Гаага
История и «визитные карточки» города на обзорной экскурсии
Начало: 2511 CS Den Haag, Plien
Завтра в 11:00
10 июня в 11:30
230 за всё до 8 чел.
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
Экскурсия в парк миниатюр самых знаменитых голландских достопримечательностей для детей и взрослых
14 июня в 11:30
17 июня в 11:30
125 за всё до 10 чел.
Экскурсия по королевской Гааге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия по королевской Гааге
Начало: Plein Den Haag
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
250 за всё до 8 чел.
Гаага. За кулисами королевского города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Гаага. За кулисами королевского города
Начало: Обсуждается индивидуально
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 350 за всё до 4 чел.
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Два королевских города за один день Гаага и Делфт
Начало: Stationsplein 50, 2515 BW Den Haag
Расписание: 10.00-18.00 каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
375 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandras
    22 мая 2024
    Экскурсия по королевской Гааге
    Прекрасно провели время. Многое увидели. Громко, четко, ясно, интересно.
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Королевская Гаага
    Добрый вечер. Опыт экскурсий-10 Провели один день в Гааге с Татьяной. Красивый город и много интересного показала нам наш Гид. Смогли понять устройство голландской системы правления Амстердам - Гаага. Экскурсию рекомендую.
  • А
    Андрей
    15 марта 2024
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Прекрасный старый очень богатый город, с чудесным сплетением старой и новой архитектуры. Елена прекрасна в роли гида - любит и знает
    читать дальше

    этот город и с удовольствием показывает его лучшие стороны. Как бонус: оригиналы картины «Девушка с жемчужной сережкой» и еще несколько картин Яна Вермеера, а также Рембранда и др. В местном художественном музее! (В тур не входит) А также неожиданные сюрпризы;)

  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2023
    Королевская Гаага
    Отличная экскурсия, содержательная. Много информации. Приятный человек, учитывает интересы, идет на встречу пожеланиям. Мы довольны и всем рекомендуем
  • D
    D
    2 октября 2023
    Королевская Гаага
    Было замечательно.
  • O
    Olga
    26 марта 2023
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия: Елена гибко меняла программу в зависимости от погоды, так что успели и культурно, и гастрономически просветиться. Очень насыщенно и интересно. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    27 июня 2022
    Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
    Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не забили голову лишними цифрами)))
    читать дальше

    Рекомендую вас всем своим друзьям! Мы с мужем провели отличный день в вашей компании!! Вы замечательно подаёте информацию, не отягощая ее лишними данными! Желаю вам много позитивных клиентов!

    Елена, большое спасибо вам за экскурсию! Очень интересно, познавательно и доступно! Узнали много нового и не
  • Н
    НАталья
    29 января 2020
    Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    Интересно, познавательно! Елена приятный собеседник. Рекомендую
  • К
    Константин
    10 ноября 2017
    Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    1) Интеллигентный, ненавязчивый стиль рассказа Елены сразу создаёт непринужденную атмосферу и располагает слушать. Ее готовность отвечать на вопросы, возникающие по
    читать дальше

    пути говорит об эрудированности, опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых! Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места! Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией!!! Рекомендуем. Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени:)

  • О
    Ольга
    27 июня 2017
    Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
    17 июня были на экскурсии, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Конечно же экскурсия на родном языке это совсем не
    читать дальше

    то, что просто бродить среди мини-городов))) Было очень интересно слушать про те экспонаты, историю которых Елена знает, что называется"с закрытыми глазами". Жалко только, что изредка встречались здания, о которых Елена не могла рассказать что-либо интересное, кроме общих сведений. Резюме: хорошая экскурсия!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гааге в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гааге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Гаага: от старины к современности. Обзорная экскурсия
  2. Королевская Гаага
  3. Вся Голландия за полтора часа: Мадюродам
  4. Экскурсия по королевской Гааге
  5. Гаага. За кулисами королевского города
Сколько стоит экскурсия по Гааге в июне 2024
Сейчас в Гааге в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 125 до 375. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Гааге (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 28 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам