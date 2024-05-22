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пути говорит об эрудированности, опыте и профессионализме. Прогулка с Еленой по Мадурадам стала гораздо более объемной, многогранной и насыщенной, чем была бы без неё. 2) В начале августа были на экскурсии с детьми и внуками, которую проводит Елена в парке Мадюродам. Это живой памятник голландскому герою. Даже дети ощущают себя Гулливерами, рассматривая в миниатюре шедевры зодчества. Что уж говорить о взрослых! Как здорово, что на родном языке можно было узнать много подробностей о практически любом экспонате этого замечательного места! Спасибо Елене за увлекательную экскурсию, не перегруженную излишней информацией!!! Рекомендуем. Мои попутчики опубликовали совершенно правдивые, типовые отзывы! НО! Если у вас большие планы путешествия по Голландии - начните с общения с Еленой в Мадюродаме! Вы сами составите свой ShortList где и что посмотреть. Не рассчитывайте что у вас хватит времени:)