Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Харлеме на русском языке, цены от €143, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 5% 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Харлем - город пивоваров и ткачей Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте Начало: У вокзала Haarlem Centraal «Покажу площадь Гроте-Маркт, собор Святого Бавона и набережную Спарны» €143 €150 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Харлем - кусочек настоящей Голландии Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты Начало: На центральном вокзале Амстердама «Церковь Святого Бавона — величественный готический собор, в котором играл юный Моцарт» €187 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Фотопрогулка до 4 чел. Фотоэкскурсия в Харлеме Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra... «В главном соборе средневекового Харлема вы оцените его величественный интерьер и увидите невероятных размеров орган, на котором играл сам Моцарт» €150 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Харлема Последние отзывы на экскурсии Т Татьяна Харлем - город пивоваров и ткачей Гане благодарнность огромная!!!

Человек она интересный, образованный, неординарный))))

Время пролетело …. было интересно, жизненно….

Получился формат "экскурсия-беседа"

Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Монастыри, церкви, храмы»

