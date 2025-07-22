-
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
«Покажу площадь Гроте-Маркт, собор Святого Бавона и набережную Спарны»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€143
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
«Церковь Святого Бавона — величественный готический собор, в котором играл юный Моцарт»
Завтра в 09:00
11 дек в 12:00
€187 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в Харлеме
Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
«В главном соборе средневекового Харлема вы оцените его величественный интерьер и увидите невероятных размеров орган, на котором играл сам Моцарт»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
