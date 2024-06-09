Индивидуальная
3 часа
Голландия для своих. Харлем
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €460 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Открыть один из самых красивых и аутентичных городов страны - и так считают даже многие амстердамцы
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
14 июня в 19:00
15 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Индивидуальные»
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