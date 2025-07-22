читать дальше

потому что он находится очень близко. Выбрали эту экскурсию, потому что хотелось послушать рассказ от гида, который живет в Харлеме.



Нам очень понравилась Настина экскурсия. Видно, что она хорошо знает материал и рассказывает его интересно. Чувствуется что все подготовлено, картиночки распечатаны и все такое. Все очень стройно и логично.



Пауза на пиво и закуски - топ. Прям очень хорошо зашло, особенно когда на улице холодно. Опять же плюс в организации - закуски принесли почти сразу, место было забронировано заранее. Короче чувствуется обстоятельный подход. Я очень такое ценю)



И понравилось, что у экскурсии была тема, а не просто сухие исторические факты вразнобой.



Оказывается, Настя помимо экскурсий ведет классный блог в инстаграм, где рассказывает про интересные факты про Харлем и про Нидерланды в целом. Чувствуется ее любовь к городу.