Мои заказы

Гастрономические экскурсии Харлема

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Харлеме на русском языке, цены от €143, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Путешествие по Харлему, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя старинные улицы, местные традиции и знаменитое пиво
Начало: На Grote Markt
«И обязательно зайдём в лучший бар города, где на кране представлено около 40 пивных позиций»
Завтра в 15:30
11 дек в 14:30
€180 за всё до 4 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Пешая
1.5 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€143€150 за всё до 6 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
«Пивоварня в церкви — уникальное место, где можно попробовать пиво, сваренное по старинным рецептам»
Завтра в 09:00
11 дек в 12:00
€187 за всё до 8 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
«В стоимость включено:— Дегустация сыров— Кормление гусей и уток— Совместные памятные фотографии»
Завтра в 13:00
11 дек в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 июля 2025
    Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
    22 июля Анастасия провела замечательную экскурсию по городу Харлем. Анастасия просто потрясающий экскурсовод и рассказчик! Спасибо за интересный рассказ об
    читать дальше

    истории Харлема и Северной Голландии. Я с удовольствием погрузилась в эту волшебную атмосферу. Рекомендую посетить этот чудесный город и прогуляться в компании Анастасии

  • А
    Анна
    26 апреля 2025
    Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
    Отличная экскурсия. Анастасия рассказала много интересных фактов в очень легкой и доступной форме, чувствуется ее подготовка и вовлеченность. Экскурсия завершилась дегустацией пива (оплачивается отдельно), что было очень кстати после почти 2,5 часов прогулки)) рекомендую!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2025
    Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
    Мы были в Голландии впервые. Чтобы лучше понять страну, решили посетить не только Амстердам, но и города вокруг. Выбрали Харлем,
    читать дальше

    потому что он находится очень близко. Выбрали эту экскурсию, потому что хотелось послушать рассказ от гида, который живет в Харлеме.

    Нам очень понравилась Настина экскурсия. Видно, что она хорошо знает материал и рассказывает его интересно. Чувствуется что все подготовлено, картиночки распечатаны и все такое. Все очень стройно и логично.

    Пауза на пиво и закуски - топ. Прям очень хорошо зашло, особенно когда на улице холодно. Опять же плюс в организации - закуски принесли почти сразу, место было забронировано заранее. Короче чувствуется обстоятельный подход. Я очень такое ценю)

    И понравилось, что у экскурсии была тема, а не просто сухие исторические факты вразнобой.

    Оказывается, Настя помимо экскурсий ведет классный блог в инстаграм, где рассказывает про интересные факты про Харлем и про Нидерланды в целом. Чувствуется ее любовь к городу.

  • V
    Valeriia
    14 апреля 2025
    Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
    Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то решили с друзьями сходить
    читать дальше

    на экскурсию и узнать город поближе. И это было просто потрясающе!

    Особенно запомнилась история про бегинок и бегинаж – место с удивительной архитектурой и невероятной атмосферой. Анастасия рассказала об этом настолько увлекательно, что теперь, проходя мимо, мы будем вспоминать экскурсию и, возможно, углубимся в изучение этой темы. Также нас поразила история о Мальтийском Ордене, особенно тот факт, что здание, в котором сейчас находится архив, имеет такую богатую историю.

    Понравилась манера подачи информации – всё было доступно, без перегруженных сложными терминами объяснений, но при этом очень насыщенно. Анастасия держала баланс между информативностью и легкостью восприятия, так что время пролетело незаметно. Отдельно хочется отметить интерактивный формат – вопросы, обсуждения, неожиданные элементы вроде истории про самолет в пив-баре. Это сделало экскурсию еще более живой и запоминающейся.

    Мы остались в восторге и благодарим Анастасию за увлекательное путешествие по Харлему. Точно придем еще и не раз!

    Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-тоНесмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-тоНесмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то

Ответы на вопросы от путешественников по Харлему в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Харлеме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
  2. Харлем - город пивоваров и ткачей
  3. Харлем - кусочек настоящей Голландии
  4. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Какие места ещё посмотреть в Харлеме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Харлему в декабре 2025
Сейчас в Харлеме в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 143 до 320 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Харлема, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025