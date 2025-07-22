Индивидуальная
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Путешествие по Харлему, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя старинные улицы, местные традиции и знаменитое пиво
Начало: На Grote Markt
«И обязательно зайдём в лучший бар города, где на кране представлено около 40 пивных позиций»
Завтра в 15:30
11 дек в 14:30
€180 за всё до 4 чел.
Харлем - город пивоваров и ткачей
Погрузитесь в атмосферу Харлема, узнайте о пивоварах и ткачах, прогуляйтесь по Гроте-Маркт и насладитесь крафтовым пивом в необычном месте
Начало: У вокзала Haarlem Centraal
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€143
€150 за всё до 6 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
«Пивоварня в церкви — уникальное место, где можно попробовать пиво, сваренное по старинным рецептам»
Завтра в 09:00
11 дек в 12:00
€187 за всё до 8 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
«В стоимость включено:— Дегустация сыров— Кормление гусей и уток— Совместные памятные фотографии»
Завтра в 13:00
11 дек в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.
