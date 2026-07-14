Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
10 авг в 18:00
11 авг в 12:00
от €238 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Пройти по улочкам, зайти в бар для гурманов и выяснить, что делает этот город особенным
Начало: На Grote Markt
3 сен в 10:30
4 сен в 10:30
от €225 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Голландия для своих. Харлем
Погрузитесь в атмосферу Харлема, города с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Узнайте, что привлекает сюда искушенных путешественников
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€800 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без спешки прошлись по мощеным
+1
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Н
22 июля Анастасия провела замечательную экскурсию по городу Харлем. Анастасия просто потрясающий экскурсовод и рассказчик! Спасибо за интересный рассказ об
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Тихий и спокойный город, где можно насладиться прогулками мимо старых, но супер красивых домов и прогуляться вдоль каналов. Напоминает маленький Амстердам и без отсутствия туристов)
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А
Отличная экскурсия. Анастасия рассказала много интересных фактов в очень легкой и доступной форме, чувствуется ее подготовка и вовлеченность. Экскурсия завершилась дегустацией пива (оплачивается отдельно), что было очень кстати после почти 2,5 часов прогулки)) рекомендую!
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О
Мы были в Голландии впервые. Чтобы лучше понять страну, решили посетить не только Амстердам, но и города вокруг. Выбрали Харлем,
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Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то решили с друзьями сходить
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Всего 6 отзывов в Харлеме
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Ответы на вопросы от путешественников по Харлему
Самые популярные экскурсии в Харлеме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Харлему в августе 2026
Сейчас в Харлеме можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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