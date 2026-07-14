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Экскурсии в Харлеме

Найдено 6 экскурсий в Харлеме на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Пешая
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Познакомьтесь с Харлемом, его историей и архитектурой. Уникальные кадры и профессиональная съёмка ждут вас на этой прогулке по живописным местам
Начало: Возле главной городской ж/д станции Haarlem Centra...
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
10 авг в 18:00
11 авг в 12:00
от €238 за всё до 8 чел.
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Пройти по улочкам, зайти в бар для гурманов и выяснить, что делает этот город особенным
Начало: На Grote Markt
3 сен в 10:30
4 сен в 10:30
от €225 за всё до 4 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Голландия для своих. Харлем
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Голландия для своих. Харлем
Погрузитесь в атмосферу Харлема, города с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Узнайте, что привлекает сюда искушенных путешественников
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€400 за всё до 10 чел.
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем, заповедные песчаные дюны и побережье Северного моря
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме
Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без спешки прошлись по мощеным
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улочкам, вдоль каналов, заглянули в скрытые от лишних глаз внутренние дворики. Павел показывал и рассказывал нам про город, который ему близок и поэтому сразу создалось ощущение, что мы здесь свои, что давно здесь живем и просто вышли на прогулку по любимым местам. Харлем очень красивый город, со своей увлекательной историей, цифрами и фактами. Это то место куда хочется возвращаться!

Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без
Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без
Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без
Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без+1
Харлем, после суетливого, шумного Амстердама, покорил своей аутентичностью и тишиной. Вместе с Павлом мы неторопливо, без
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Н
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
22 июля Анастасия провела замечательную экскурсию по городу Харлем. Анастасия просто потрясающий экскурсовод и рассказчик! Спасибо за интересный рассказ об
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истории Харлема и Северной Голландии. Я с удовольствием погрузилась в эту волшебную атмосферу. Рекомендую посетить этот чудесный город и прогуляться в компании Анастасии

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Александр
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Тихий и спокойный город, где можно насладиться прогулками мимо старых, но супер красивых домов и прогуляться вдоль каналов. Напоминает маленький Амстердам и без отсутствия туристов)
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А
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Отличная экскурсия. Анастасия рассказала много интересных фактов в очень легкой и доступной форме, чувствуется ее подготовка и вовлеченность. Экскурсия завершилась дегустацией пива (оплачивается отдельно), что было очень кстати после почти 2,5 часов прогулки)) рекомендую!
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О
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Мы были в Голландии впервые. Чтобы лучше понять страну, решили посетить не только Амстердам, но и города вокруг. Выбрали Харлем,
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потому что он находится очень близко. Выбрали эту экскурсию, потому что хотелось послушать рассказ от гида, который живет в Харлеме.

Нам очень понравилась Настина экскурсия. Видно, что она хорошо знает материал и рассказывает его интересно. Чувствуется что все подготовлено, картиночки распечатаны и все такое. Все очень стройно и логично.

Пауза на пиво и закуски - топ. Прям очень хорошо зашло, особенно когда на улице холодно. Опять же плюс в организации - закуски принесли почти сразу, место было забронировано заранее. Короче чувствуется обстоятельный подход. Я очень такое ценю)

И понравилось, что у экскурсии была тема, а не просто сухие исторические факты вразнобой.

Оказывается, Настя помимо экскурсий ведет классный блог в инстаграм, где рассказывает про интересные факты про Харлем и про Нидерланды в целом. Чувствуется ее любовь к городу.

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Valeriia
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то решили с друзьями сходить
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на экскурсию и узнать город поближе. И это было просто потрясающе!

Особенно запомнилась история про бегинок и бегинаж – место с удивительной архитектурой и невероятной атмосферой. Анастасия рассказала об этом настолько увлекательно, что теперь, проходя мимо, мы будем вспоминать экскурсию и, возможно, углубимся в изучение этой темы. Также нас поразила история о Мальтийском Ордене, особенно тот факт, что здание, в котором сейчас находится архив, имеет такую богатую историю.

Понравилась манера подачи информации – всё было доступно, без перегруженных сложными терминами объяснений, но при этом очень насыщенно. Анастасия держала баланс между информативностью и легкостью восприятия, так что время пролетело незаметно. Отдельно хочется отметить интерактивный формат – вопросы, обсуждения, неожиданные элементы вроде истории про самолет в пив-баре. Это сделало экскурсию еще более живой и запоминающейся.

Мы остались в восторге и благодарим Анастасию за увлекательное путешествие по Харлему. Точно придем еще и не раз!

Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то
Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то
Несмотря на то, что мы живем в Харлеме уже больше 2 лет, только сейчас мы наконец-то
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Всего 6 отзывов в Харлеме

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Ответы на вопросы от путешественников по Харлему

Самые популярные экскурсии в Харлеме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Фотоэкскурсия в столице Северной Голландии - живописном Харлеме;
  2. Харлем - кусочек настоящей Голландии;
  3. Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги;
  4. Харлем для своих: прогулка по необычным местам города;
  5. Голландия для своих. Харлем.
Сколько стоит экскурсия по Харлему в августе 2026
Сейчас в Харлеме можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 800. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте для себя удивительные достопримечательности Харлема в 2026 году. Наши экскурсии проводятся на русском языке и стоят от €160. Узнайте больше о поездке по Нидерландам с нами