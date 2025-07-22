Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия предлагает вам открыть для себя удивительный Харлем.



Прогулка по центральной площади Гроте-Маркт, посещение собора Святого Бавона и уникальной пивоварни, расположенной в церкви, оставят незабываемые впечатления. Вы узнаете о голландских «хофье», истории тюльпановой лихорадки и многом другом. В завершение экскурсии попробуйте самую вкусную голландскую картошку и крафтовое пиво. Это путешествие обещает быть насыщенным и интересным

5 1 отзыв