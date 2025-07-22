Эта экскурсия предлагает вам открыть для себя удивительный Харлем.
Прогулка по центральной площади Гроте-Маркт, посещение собора Святого Бавона и уникальной пивоварни, расположенной в церкви, оставят незабываемые впечатления. Вы узнаете о голландских «хофье», истории тюльпановой лихорадки и многом другом. В завершение экскурсии попробуйте самую вкусную голландскую картошку и крафтовое пиво. Это путешествие обещает быть насыщенным и интересным
Прогулка по центральной площади Гроте-Маркт, посещение собора Святого Бавона и уникальной пивоварни, расположенной в церкви, оставят незабываемые впечатления. Вы узнаете о голландских «хофье», истории тюльпановой лихорадки и многом другом. В завершение экскурсии попробуйте самую вкусную голландскую картошку и крафтовое пиво. Это путешествие обещает быть насыщенным и интересным
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Уникальная пивоварня в церкви
- 🏛️ Собор Святого Бавона
- 🌷 История тюльпановой лихорадки
- 🏘️ Поселения-общины «хофье»
- 🎶 Место, где играл Моцарт
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Центральная площадь Гроте-Маркт
- Собор Святого Бавона
- Уникальная пивоварня
- Поселения-общины «хофье»
- Набережная реки Спарна
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центральную площадь Гроте-Маркт.
- Собор Святого Бавона.
- Уникальную пивоварню.
- Поселения-общины «хофье».
- Магазин с аутентичными сладостями.
- Набережную реки Спарна.
Вы узнаете:
- Где 10-летний Моцарт играл свои произведения.
- Как случился первый в мире финансовый пузырь.
- Почему закрылась Харлемская тюрьма.
- Что спрятано за выражением «жесток как харлемский палач».
- Что не так с харлемским пивом.
Организационные детали
- Если вас больше 6 человек, доплата за каждого участника составит €20.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Haarlem Centraal
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ганя — ваш гид в Харлеме
Провёл экскурсии для 527 туристов
Привет! Люблю Амстердам и его окрестности всем сердцем. Хочу делиться этой любовью с каждым, кто приезжает в этот город-исполнитель желаний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 июл 2025
Гане благодарнность огромная!!!
Человек она интересный, образованный, неординарный))))
Время пролетело …. было интересно, жизненно….
Получился формат "экскурсия-беседа"
Человек она интересный, образованный, неординарный))))
Время пролетело …. было интересно, жизненно….
Получился формат "экскурсия-беседа"
Входит в следующие категории Харлема
Похожие экскурсии из Харлема
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Харлем - кусочек настоящей Голландии
Путешествие в Харлем подарит уникальный опыт: готические соборы, средневековые улочки и знаменитые хофье. Всё это без толп туристов и суеты
Начало: На центральном вокзале Амстердама
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
€180
€199 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Столичный Харлем: пивные реки и поющие деньги
Путешествие по Харлему, где прошлое встречается с настоящим. Откройте для себя старинные улицы, местные традиции и знаменитое пиво
Начало: На Grote Markt
Завтра в 15:30
11 ноя в 15:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам города
Откройте для себя Харлем с новой стороны, исследуя его необычные места и наслаждаясь культурным наследием
Начало: Около вокзала Харлема
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €320 за всё до 10 чел.