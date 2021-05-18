Полезная информация о Маастрихте
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Местное время в Маастрихте
20:2548
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇱 Нидерланды
|Название города
|Маастрихт
|По-английски
|Maastricht
|Столица региона
|Маастрихт является столицей региона
|Население города
|122 378 чел.
|Аэропорт
|Маастрихт MST
|Часовой пояс
|Europe/Amsterdam
|Средняя высота
|56 м. от уровня моря
Где находится Маастрихт на карте
Маастрихт