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Полезная информация о Маастрихте

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Местное время в Маастрихте
20:2548
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇱 Нидерланды
Название городаМаастрихт
По-английскиMaastricht
Столица регионаМаастрихт является столицей региона
Население города122 378 чел.
АэропортМаастрихт MST
Часовой поясEurope/Amsterdam
Средняя высота56 м. от уровня моря

Где находится Маастрихт на карте

Маастрихт фото города
Маастрихт

Популярные экскурсии в Маастрихте

Маастрихт. Нидерланды наоборот
Маастрихт. Нидерланды наоборот
350
за чел.

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