Полезная информация о Бергене
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Местное время в Бергене
20:2745
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇳🇴 Норвегия
|Название города
|Берген
|По-английски
|Bergen
|Столица региона
|Берген является столицей региона
|Население города
|213 585 чел.
|Аэропорт
|Флесланд BGO
|Часовой пояс
|Europe/Oslo
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
Где находится Берген на карте
Берген