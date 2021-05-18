Полезная информация о Бергене

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Местное время в Бергене
20:2745
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇳🇴 Норвегия
Название городаБерген
По-английскиBergen
Столица регионаБерген является столицей региона
Население города213 585 чел.
АэропортФлесланд BGO
Часовой поясEurope/Oslo
Средняя высота20 м. от уровня моря

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