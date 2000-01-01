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Хорошие фотографии Норвегии в высоком разрешении
Фотографии Норвегии — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Королевство Норвегия
Norway
Маяк Линдеснес
Архипелаг Шпицберген - одно из немногих мест в мире, где можно увидеть белых медведей в дикой природе
Норвежские морепродукты изумительны
Горнолыжный курорт Sogn
Лердальский тоннель
Нобелевский центр мира
Королевский дворец, Осло
Остров Шпицберген, Норвегия
Музей Кон-Тики
Кафедральный собор Осло
Деревянные кофейные кружки
Шоколад Freia
Норвежские свитера
Фигурки троллей
Сыр Бруност
Авиакомпании Widerøe
Паромы стали неотъемлемой частью души норвежской прибрежной культуры
Национальная норвежская железнодорожная компания, предлагает услуги поездов на большей части территории Норвегии
Автобус на улицах Осло
Специальные стойки аренды автомобилей в аэропорту Осло
Российско-норвежская граница
Аэропорт Осло (Гардермуэн)
Хостел Montana в Бергене
Кемпинг в Росендале
Отель Radisson Blu Plaza, Осло
Гостевой Kvamsdal в Эйдфьёрде
Традиционное Rorbu Вестрефьорд в Ватне
Отель Røisheim в Ломе
Лефсе
Мясо дичи
Распеболлер
Ракфиск
Норвежский хот-дог
Сморброд
Празднование рождества на улицах городка Рёрус
Фестиваль Ракфиск
Фестиваль северного сияния
Бергенфест
Празднование Дня конституции Норвегии
Музей кораблей викингов, Осло
На вершине горы Флёйен
Набережная Брюгген, Берген
Отправляйтесь в путешествие по Фломской железной дороге
Круиз по фьордам
Летом достаточно тепло, что делает Норвегию идеальной для исследования
Зима может быть достаточно суровой, но всё будет зависеть от того, в какой её части вы находитесь
Норвежская королевская семья празднует Национальный день в Осло
Сенокос. Рингсакер, Хедмарк.
Ставангер
Тронхейм
Тромсё
Берген
Осло
Хардангер-фьорд
Городок Рёрус
Прекестулен
Собор Нидарос
Церковь в Урнесе
Ледник Йостедалсбреен
Деревня Гейрангер
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