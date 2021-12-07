Невероятно красивая страна Норвегия 🇳🇴 которой гордятся сами норвежцы. Рассказываем в статье о стране, о том как живут местные жители, что из норвежской кухни 🥧 стоит попробовать, какие достопримечательности 🏛️ посмотреть, куда сходить, что привезти из страны в качестве сувениров и чем так гордятся жители

Деревня Гейрангер

Природные красоты Норвегии невозможно переоценить – отвесные ледники, ущелья с крутыми склонами и чистейшие фьорды. Первозданная природа арктического севера – то место, где в летнее время солнце светит в полночь, а потрясающее северное сияние освещает небосвод долгими зимними ночами.

На юге Норвегии вы найдёте впечатляющие Осло, Тронхейм и Берген, которые полны построек, демонстрирующих вековой талант Скандинавии в космополитической среде. Осло является ультрасовременной столицей, а также финансовым центром, второй город страны, Берген, представляет собой пейзажный бывший ганзейский торговый порт и ворота к фьордам страны. Центр норвежской нефтяной промышленности – Ставангер, а бывшая столица, Тронхейм, давно стала точкой христианского паломничества, а с недавних пор и технических исследований.

Несмотря на то, что погода в Бергене может быть чуточку мрачной, набережная, внесенная в список ЮНЕСКО, добавляет яркости своим деревянным складам и мерцающей гавани. Набережная в Осло также красива и здесь есть белоснежный оперный театр.

Потрясающие города, это конечно хорошо, но настоящие чудеса Норвегии можно найти на открытом воздухе. На крайнем севере покрытый ледниками субполярный полуостров Шпицберген – одна из немногих областей, где белых медведей можно увидеть в дикой природе, а километры арктической тундры Норвегии служат местом для катания на лыжах и наблюдения за северным сиянием.

А если отправиться в путешествие на пароме по Гейрангер-фьорду то можно увидеть, как скалы с сосновыми вершинами уступают место ледяной зелёной воде, регулярно пополняемой водопадами, которые спускаются вниз по трещиноватым ущельям склона. На самом деле, вам будет довольно трудно найти часть северного фьорда Норвегии, которая не является поразительно красивой, с заснеженными вершинами и нависающими лесами почти везде, куда бы вы ни посмотрели.

Общая информация о Норвегии

Численность населения , оценка ОНН на 2021 год – 5 480 412 человек. Катойконим жителей Норвегии – норвежцы. Мужчин называют – норвежец, а женщин – норвежка.

, оценка ОНН на 2021 год – 5 480 412 человек. Катойконим жителей Норвегии – норвежцы. Мужчин называют – норвежец, а женщин – норвежка. Норвежский (букмол и нюнорск) является официальным языком, но также признаются северные саами, луле саами, квен и южносами. По всей Норвегии говорят на английском, на шведском и датском языках.

является официальным языком, но также признаются северные саами, луле саами, квен и южносами. По всей Норвегии говорят на английском, на шведском и датском языках. Религия: По данным 2016 года, чуть меньше 78% норвежцев считают себя христианами. 71,5% норвежцев относятся к евангелическо-лютеранской конфессии. Еще 6% принадлежат к другим христианским конфессиям, таким как католицизм. Из нехристианских религий наибольшую группу составляют мусульмане, за ними следуют буддисты, индуисты, сикхи, бахаи и евреи, которые составляют 3,5% населения. 16% норвежцев считают себя атеистами.

Номера важных и экстренных служб

Телефонный код страны: +47

Пожарная слуба: тел. 110.

Полиция (неотложная помощь): тел. 112.

Скорая помощь, медицинская помощь: тел. 113;

Посольство России в Норвегии: тел. +47 22 55 32 78.

Операторы говорят на норвежском и в большинстве случаев на английском языке. Если кто-то вас не поймет, вы будете перенаправлены к следующему человеку, что займет всего пару секунд.

Культура чаевых

В Норвегии отсутствует культура чаевых. Тем не менее, за хорошее обслуживание чаевые приветствуются. Если вы оставите 5-10% после хорошего обслуживания в ресторане, это будет оценено. Или округлите до ближайших десяти в такси или в баре. Но вы не должны чувствовать себя обязанным оставлять чаевые. Это не требуется и не ожидается.

Где находится Норвегия

Норвегия расположена на Севере Европы, в западной и северной частях Скандинавского полуострова. Основная часть страны граничит с водой, включительно с заливом Скагеррак на юге, Северное море на юго-западе, Северную часть Атлантического океана на западе и Баренцево море на севере. Она имеет сухопутную границу со Швецией на востоке, небольшую границу с Финляндией и ещё меньшую границу с Россией на северо-востоке.

Береговая линия составляет более 25 000 км, её самой выдающейся особенностью являются многочисленные фьорды. Большинство из них имеют длину от 80 до 160 км и обычно окружены высокими горами. Большая часть северной Норвегии находится за Полярным кругом и, следовательно, в основном представляет собой суровую тундру. Юг покрыт сосновыми и лиственничными лесами, а также озёрами, реками и горами.

Соседние страны

Топ достопримечательностей

Ледник Йостедалсбреен Церковь в Урнесе Собор Нидарос Прекестулен Городок Рёрус Хардангер-фьорд

Норвегия, страна полуночного солнца, – очаровательное место, которое только и ждёт, чтобы его исследовали. Это страна, где идеальные фьорды прорезают землю вокруг с захватывающими природными пейзажами и интересным сочетанием истории и культуры. Земля, где жили легендарные викинги, Норвегия с её поразительными деревянными церквями и прекрасная сельская местность с восхитительными людьми – это незабываемые впечатления для туристов. Если вы планируете поездку в Норвегию, следующие туристические достопримечательности Норвегии обязательно должны быть в вашем списке желаний:

Йостедалсбреен – большой ледник в Норвегии, расположенный в графстве Согног-Фьордане. Это самый большой ледник во всей Европе. В нём находится один из великих национальных парков Норвегии, Юстедалсбреэн. Пешие прогулки и горный каякинг являются популярными развлечениями в этом районе. Это, безусловно, одна из самых интересных туристических достопримечательностей Норвегии.

– большой ледник в Норвегии, расположенный в графстве Согног-Фьордане. Это самый большой ледник во всей Европе. В нём находится один из великих национальных парков Норвегии, Юстедалсбреэн. Пешие прогулки и горный каякинг являются популярными развлечениями в этом районе. Это, безусловно, одна из самых интересных туристических достопримечательностей Норвегии. Деревянная церковь в Урнесе – самая старая средневековая деревянная церковь, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, датируемая 1130 годом.

– самая старая средневековая деревянная церковь, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, датируемая 1130 годом. Собор Нидарос – одно из лучших произведений викингов, расположен в городе Тронхейм в графстве Сёр-Трёнделаг. Это официальное место освящения короля Норвегии. Возникновение собора восходит к 10 веку, он был построен в честь захоронения норвежца Олафа II, вождя викингов, погибшего в знаменитой битве при Стиклестаде.

– одно из лучших произведений викингов, расположен в городе Тронхейм в графстве Сёр-Трёнделаг. Это официальное место освящения короля Норвегии. Возникновение собора восходит к 10 веку, он был построен в честь захоронения норвежца Олафа II, вождя викингов, погибшего в знаменитой битве при Стиклестаде. Прекестулен – скала «Кафедра», также известная как «Кафедра проповедника», расположена в Форсанде региона Рюфилке. Это прекрасное место, чтобы понаблюдать за очаровательными фьордами и полюбоваться великолепными норвежскими пейзажами. Это большое каменное плато с крутым скалистым обрывом, возвышающееся над великолепным Люсе-фьордом. Является одной из самых живописных туристических достопримечательностей Норвегии.

– скала «Кафедра», также известная как «Кафедра проповедника», расположена в Форсанде региона Рюфилке. Это прекрасное место, чтобы понаблюдать за очаровательными фьордами и полюбоваться великолепными норвежскими пейзажами. Это большое каменное плато с крутым скалистым обрывом, возвышающееся над великолепным Люсе-фьордом. Является одной из самых живописных туристических достопримечательностей Норвегии. Рёрус – это небольшой, но живописный горный городок недалеко от границы со Швецией внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это был посёлок, где добывали и плавили медь с 17 века до 1977 года. Откройте для себя Старый город, деревянную церковь и Горный музей.

– это небольшой, но живописный горный городок недалеко от границы со Швецией внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это был посёлок, где добывали и плавили медь с 17 века до 1977 года. Откройте для себя Старый город, деревянную церковь и Горный музей. Хардангер-фьорд – является одним из самых популярных туристических направлений в Норвегии. Этот живописный район предлагает практически все виды природного ландшафта, доступные в стране, от живописных водных путей, яблоневых и вишневых садов и пешеходных маршрутов до горных плато. В этом районе также находится крупнейший национальный парк Норвегии Хардангервидда, два крупнейших ледника Норвегии, Фолгефонна и Хардангерйёкулен, и некоторые из самых популярных водопадов Норвегии, в том числе Верингфоссен, Стейнсдальсфоссен и Лотефоссен. В этом районе также есть различные музеи, в том числе Народный музей Хардангера и музей деревянных лодок.

Крупные города

Осло Берген Тромсё Тронхейм Ставангер

Норвегия – большая, разнообразная страна, наполненная разными впечатлениями, поэтому мы пробежимся по основным её направлениям, чтобы помочь вам решить, какие города лучше всего подходят для вас.

Осло

Один из самых интересных городов Европы, с развивающейся музыкальной сценой, современной архитектурой, широкими велосипедными дорожками, одними из лучших бариста в мире и самым северным рестораном, удостоенным трёх звезд Мишлен.

Берген

Средневековая пристань Бергена внесена в список Всемирный наследия ЮНЕСКО, а красивые старинные здания со сказочными домами и шумными художественными галереями делают этот город особенно очаровательным.

Тромсё

Самый большой город на крайнем севере и часто называемый столицей Арктики, из этого города вы можете полюбоваться фьордами, китами, полуночным солнцем и совершить экскурсию, чтобы увидеть северное сияние не уезжая слишком далеко от центра. В Тромсё вы можете попробовать поуправлять собачьими упряжками.

Тронхейм

В третьем по величине городе страны есть красочные деревянные здания с множеством крутых кафе, продуктовых рынков и фестивалей, часто оживляющих улицы.

Ставангер

Нефтяная столица Норвегии предлагает гостям относительно легкий доступ к Люсе-фьорду и его знаменитой Скале «Кафедра», но сам город тоже стоит исследовать. Он особенно актуален для поклонников уличного искусства. Склады, дома и даже фонарные столбы города – это холст, на котором проходит один из крупнейших в Европе фестивалей уличного искусства.

Особенности страны

Сенокос. Рингсакер, Хедмарк. Норвежская королевская семья празднует Национальный день в Осло

История Норвегии

Ранняя скандинавская цивилизация принесла культурные плоды в виде эпосов викингов, свирепость которых помнят до сих пор. Эпоха викингов подошла к концу с приходом христианства и смертью короля Харальда Хардрады в битве при Стэмфорд Бридж в 1066 году, но их наследие всё ещё живёт, а период викингов остаётся одним из самых известных в истории Норвегии.

В период до 1905 года Норвегия потеряла свой суверенитет сначала Дании, а затем Швеции, когда она была передана Стокгольму в 1814 году датчанами, которые были вынуждены уступить её в результате того, что оказались на проигравшей стороне в наполеоновских войнах. После долгих споров Норвегия наконец обрела независимость в 1905 году после референдума. Её недавно завоеванная автономия не продлилась долго, и в 1940 году немцы вторглись, установив марионеточное правительство во главе с Видкуном Квислингом, чье имя стало синонимом предательства. Норвегия восстановила свою независимость как конституционная монархия после поражения нацистов в 1945 году.

Один из самых спорных вопросов в современной норвежской политике – это отношения страны с остальной Европой. Норвежцы яростно защищают свою независимость, и опасения по поводу влияния членства в Европейском союзе на основные отрасли промышленности страны означают, что электорат постоянно голосует за то, чтобы оставаться за пределами ЕС. Тем не менее, Норвегия присоединилась к Европейской зоне свободной торговли (EFTA), которая представляет большинство европейских стран, не являющихся членами ЕС.

Вы знали?

Кашалот – самый крупный хищник водящийся в норвежских водах, а бурый медведь – самый крупный на суше.

– самый крупный хищник водящийся в норвежских водах, а бурый медведь – самый крупный на суше. Ледник Хардангерйёкулен появляется как ледяная планета Хот в фильме « Звездные войны. Эпизод V – Империя наносит ответный удар».

Социальные нормы

Местные жители говорят по-английски или, по крайней мере, понимают его, и обычно рады помочь заблудившемуся посетителю. Однако проявлять чрезмерное внимание не будут, дабы не докучать. Поэтому если вам нужна помощь просто спросите.

Вам следует соблюдать обычные правила вежливости и следовать тем же правилам, что и в других странах, за некоторыми региональными исключениями, например, гости воздерживаются от питья до тех пор, пока хозяин не выпьет за своё здоровье. Хозяева и хозяйки часто ожидают, что приглашенный гость преподнесет по прибытии небольшие подарки к трапезе. Если вас приглашают на ужин, ожидается пунктуальность. Обед, обычно это легкая закуска из бутербродов, известная как матпакке подается с 11:30 до 12:00, а ужин очень ранний – около 17:00.

Экономика

В норвежской экономике доминирует нефтегазовая промышленность, на которую приходится почти 22% ВВП и 60% экспортных поступлений. В Норвегии мало пахотных земель, но многие фермеры разводят скот, совмещая это с лесным хозяйством, чтобы снабжать многочисленные лесопилки Норвегии. Следовательно, производство изделий из дерева и бумага – это процветающие отрасли.

В течение некоторого времени оффшорный рыбный промысел находится в упадке, хотя было создано большое количество рыбных хозяйств, что сделало Норвегию крупнейшим в мире поставщиком лосося.

Безопасность

В целом Норвегия – безопасная страна для посещения. Уровень преступности низкий, но есть риск мелких краж, особенно в аэропортах и на вокзалах в Осло и его окрестностях. Примите разумные меры предосторожности, чтобы защитить свои вещи, особенно паспорт, деньги и кредитные карты.

Сохраняйте бдительность, идя ночью домой в одиночестве, придерживайтесь главных дорог и хорошо освещенных мест. Избегайте переулков, на которых нет других пешеходов.

Климат, когда лучше ехать

Зима может быть достаточно суровой, но всё будет зависеть от того, в какой её части вы находитесь Летом достаточно тепло, что делает Норвегию идеальной для исследования

Из-за умеренных вод Гольфстрима в Норвегии гораздо более мягкий климат, чем в других частях света на той же широте, таких как Аляска, Гренландия и Сибирь. Самые холодные районы зимой часто находятся внутри страны или далеко на севере. Климат в Норвегии сильно различается в зависимости от района.

Когда лучше всего ехать в Норвегию? Всё будет зависеть от ваших пожеланий, в Норвегии в любое время года есть что посмотреть. Летом много солнечного света и нескончаемые дни, а в зимние месяцы местность преображается сверкающим снежным покровом. У весенних и осенних сезонов тоже есть свои плюсы. Ознакомьтесь с нашей разбивкой по каждому сезону ниже:

Весна . В марте, апреле и мае дни становятся длиннее, а погода становится теплее по всей стране. Тающий снег повсюду создает естественные водопады, которые вместе с цветущими цветами и людьми делают весну в Норвегии весьма примечательной.

. В марте, апреле и мае дни становятся длиннее, а погода становится теплее по всей стране. Тающий снег повсюду создает естественные водопады, которые вместе с цветущими цветами и людьми делают весну в Норвегии весьма примечательной. Лето . В июне, июле и августе дни длинные, а ночи короткие, даже не существующие к северу от полярного круга, где вы видите полуночное солнце. Летняя погода в Норвегии довольно стабильна, а температуры приятны как на суше, так и на море.

. В июне, июле и августе дни длинные, а ночи короткие, даже не существующие к северу от полярного круга, где вы видите полуночное солнце. Летняя погода в Норвегии довольно стабильна, а температуры приятны как на суше, так и на море. Осень . В сентябре, октябре и ноябре дни становятся короче, воздух становится чище, еда богаче, а цвета ослепительнее. Осень – идеальное время для времяпровождения за городом, которое в Норвегии может легко включать в себя как горные походы, так и горячие спа.

. В сентябре, октябре и ноябре дни становятся короче, воздух становится чище, еда богаче, а цвета ослепительнее. Осень – идеальное время для времяпровождения за городом, которое в Норвегии может легко включать в себя как горные походы, так и горячие спа. Зима – время веселья. Хотя дни короче, вы можете покататься на лыжах или попробовать другие развлечения на свежем воздухе. В Арктике вас ждут киты и северное сияние. «Сезон викингов» даёт вам возможность исследовать фьорды без толпы.

Чем заняться в Норвегии

Круиз по фьордам Отправляйтесь в путешествие по Фломской железной дороге Набережная Брюгген, Берген На вершине горы Флёйен Музей кораблей викингов, Осло

Природная красота, история и культура – это выигрышная тройка, благодаря которой в Норвегии есть бесчисленные достопримечательности, которые нельзя пропустить. Мы подготовили список рекомендации о том, чем заняться во время путешествия в Норвегию, от посещения захватывающих фьордов, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО до наследия викингов.

Круиз по фьордам. Круиз на лодке по фьордам Норвегии, несомненно, является одним из лучших занятий во время путешествия по стране. Когда вы стоите на палубе лодки и смотрите вверх на крутые скалы с обеих сторон, вы не можете не восхищаться способностью природы создавать такую ​потустороннюю красоту.

Круиз на лодке по фьордам Норвегии, несомненно, является одним из лучших занятий во время путешествия по стране. Когда вы стоите на палубе лодки и смотрите вверх на крутые скалы с обеих сторон, вы не можете не восхищаться способностью природы создавать такую ​потустороннюю красоту. Прокатитесь по Фломской железной дороге. Одно из лучших занятий в Норвегии – прокатиться по одной из самых крутых железных дорог в мире. Бонус? Многие считают её одной из самых живописных. Фломская железная дорога начинается на уровне моря от Согне-фьорда, самого длинного фьорда в Норвегии. Поезд поднимается на 20 километров до верхней станции Мюрдал. Держите камеру наготове, пока поезд движется по живописной Фломской долине, мимо каскадных водопадов и по крутым горным склонам через множество туннелей.

Одно из лучших занятий в Норвегии – прокатиться по одной из самых крутых железных дорог в мире. Бонус? Многие считают её одной из самых живописных. Фломская железная дорога начинается на уровне моря от Согне-фьорда, самого длинного фьорда в Норвегии. Поезд поднимается на 20 километров до верхней станции Мюрдал. Держите камеру наготове, пока поезд движется по живописной Фломской долине, мимо каскадных водопадов и по крутым горным склонам через множество туннелей. Полюбуйтесь красочной набережной Брюгген в Бергене. Яркие дома 17-го века, расположенные вдоль старой ганзейской пристани – когда-то самого успешного международного торгового порта в регионе – являются одной из главных вещей, которые стоит увидеть во время путешествия. Привлекательность и культурное значение этого района обеспечили ему статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Это отличное место, чтобы запастись предметами искусства, ювелирными изделиями и текстилем местного производства.

Яркие дома 17-го века, расположенные вдоль старой ганзейской пристани – когда-то самого успешного международного торгового порта в регионе – являются одной из главных вещей, которые стоит увидеть во время путешествия. Привлекательность и культурное значение этого района обеспечили ему статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Это отличное место, чтобы запастись предметами искусства, ювелирными изделиями и текстилем местного производства. Полюбуйтесь видом с вершины горы Бергена. Берген не зря называют городом семи гор! Группа из семи вершин окружает город и создает впечатляющий фон. Самая доступная из них – гора Флёйен, а вершина находится всего в 8 минутах езды от центра города на фуникулере Флёйбанен. Оказавшись на вершине, полюбуйтесь великолепными панорамами Бергена и исторической гаванью внизу.

Берген не зря называют городом семи гор! Группа из семи вершин окружает город и создает впечатляющий фон. Самая доступная из них – гора Флёйен, а вершина находится всего в 8 минутах езды от центра города на фуникулере Флёйбанен. Оказавшись на вершине, полюбуйтесь великолепными панорамами Бергена и исторической гаванью внизу. Посетите музей кораблей викингов. Если вы посещаете Норвегию, вы обязательно должны отправиться в столицу страны, чтобы увидеть наиболее хорошо сохранившиеся в мире корабли викингов, размещенные в Музее кораблей викингов. Гокстад, Тьюн и Осеберг – когда-то действующие длинные корабли – позже использовались в качестве гробниц в погребальных ритуалах для их владельцев. Археологи раскопали корабли и обнаружили останки скелетов, резьбу по дереву, ткани и инструменты (все они представлены в музее), которые помогают сформировать наши знания об истории викингов.

Если вы посещаете Норвегию, вы обязательно должны отправиться в столицу страны, чтобы увидеть наиболее хорошо сохранившиеся в мире корабли викингов, размещенные в Музее кораблей викингов. Гокстад, Тьюн и Осеберг – когда-то действующие длинные корабли – позже использовались в качестве гробниц в погребальных ритуалах для их владельцев. Археологи раскопали корабли и обнаружили останки скелетов, резьбу по дереву, ткани и инструменты (все они представлены в музее), которые помогают сформировать наши знания об истории викингов. Северное состояние. Немногие достопримечательности более захватывающе красивы, чем северное сияние – природное явление, вызванное намагниченными частицами, испускаемыми солнцем. Вам придется выдержать зимние холода арктического региона Норвегии (с октября по март), чтобы увидеть их, но оно того стоит.

Праздники и фестивали Норвегии

Празднование Дня конституции Норвегии Бергенфест Фестиваль северного сияния Фестиваль Ракфиск Празднование рождества на улицах городка Рёрус

Естественно, что в каждой стране мира есть свои особые традиции и праздники, и Норвегия не исключение. Страна великолепна, может похвастаться невероятными природными ландшафтами, всемирно известными достопримечательностями и богатой историей, но участие в одном из знаменитых норвежских праздников – одно из самых ярких впечатлений, которые вы можете получить во время путешествия по этой чудесной стране. Вот список национальных праздников и фестивалей Норвегии, которые вы определенно должны посетить.

День конституции Норвегии – национальный праздник, отмечаемый 17 мая, и один из крупнейших фестивалей в стране. Народ устраивает различные праздничные мероприятия и массовые гулянья на улицах норвежских городов. Также это день, когда вы можете увидеть норвежскую королевскую семью, поскольку королевская семья всегда выходит, чтобы поприветствовать сотни ликующих граждан и присоединиться к празднованию.

– национальный праздник, отмечаемый 17 мая, и один из крупнейших фестивалей в стране. Народ устраивает различные праздничные мероприятия и массовые гулянья на улицах норвежских городов. Также это день, когда вы можете увидеть норвежскую королевскую семью, поскольку королевская семья всегда выходит, чтобы поприветствовать сотни ликующих граждан и присоединиться к празднованию. День святого Олафа – отмечается 29 июля в честь покровителя Норвегии. Этот праздничный день, имеющий более чем 900-летнюю историю, до сих пор любим в народе. Отмечается по всей стране, люди чествуют Олафа пением, танцами и организацией костюмированных представлений.

– отмечается 29 июля в честь покровителя Норвегии. Этот праздничный день, имеющий более чем 900-летнюю историю, до сих пор любим в народе. Отмечается по всей стране, люди чествуют Олафа пением, танцами и организацией костюмированных представлений. Бергенфест – крупнейший музыкальный фестиваль проходит в середине июня и дает возможность услышать лучшее из международной и норвежской музыки. Только представьте, что вы сможете насладиться музыкальными хитами на территории средневековой крепости, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в самом центре Бергена.

– крупнейший музыкальный фестиваль проходит в середине июня и дает возможность услышать лучшее из международной и норвежской музыки. Только представьте, что вы сможете насладиться музыкальными хитами на территории средневековой крепости, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в самом центре Бергена. Фестиваль северного сияния – проводится с 26 января по 2 февраля в городе Тромсё. Это лучшие дни, чтобы стать свидетелями естественного светового шоу и получить незабываемые воспоминания на всю жизнь. Кроме того, фестиваль сопровождается симфоническими концертами и выставками камерной музыки.

– проводится с 26 января по 2 февраля в городе Тромсё. Это лучшие дни, чтобы стать свидетелями естественного светового шоу и получить незабываемые воспоминания на всю жизнь. Кроме того, фестиваль сопровождается симфоническими концертами и выставками камерной музыки. Фестиваль Ракфиск в Фагернесе – проходит в ноябре, во время фестиваля любители рыбы со всего мира могут попробовать вкуснейшую форель и голец, а также полюбоваться живописными окрестностями Фагернеса.

– проходит в ноябре, во время фестиваля любители рыбы со всего мира могут попробовать вкуснейшую форель и голец, а также полюбоваться живописными окрестностями Фагернеса. Рождество – главный семейный праздник в стране. Отпуск в Норвегии перед Рождеством – это волшебное приключение, ведь всю страну объединяет веселое настроение и сказочная атмосфера. Рождественские ярмарки, различные концерты и веселые люди.

Традиционная кухня Норвегии

Сморброд Норвежский хот-дог Ракфиск Распеболлер Мясо дичи Лефсе

Поездка в Норвегию – это возможность насладиться прекрасной едой и напитками. Изучите список традиционных норвежских блюд, и станет ясно одно – это кухня, которая была сформирована доступностью и необходимостью.

Конечно, как и любая другая страна, на норвежскую кухню повлияли глобализация и модернизация. Пицца и суши, возможно, стали такими же популярными в стране, как сушёная треска, но, как покажет вам список ниже, традиции в норвежской кухне всё ещё живы и процветают.

Сморброд . Открытый сэндвич известен по всей Скандинавии, а норвежский вариант особенно прост. Норвежский сморброд обычно состоит из куска хлеба в качестве начинок: сыр, копченый лосось, рыба или ростбиф.

. Открытый сэндвич известен по всей Скандинавии, а норвежский вариант особенно прост. Норвежский сморброд обычно состоит из куска хлеба в качестве начинок: сыр, копченый лосось, рыба или ростбиф. Хот-доги. Польсе (норвежский хот-дог) – одна из самых вкусных и дешевых закусок, которые вы можете попробовать в Норвегии, но он немного отличается от хот-догов, которые вы едите обычно. Полсе завернуты в лепешки, а кетчуп и горчица по-прежнему являются стандартом, но есть и альтернативные варианты начинки. Некоторые варианты включают хрустящий лук, салат из картофеля или креветок и сыр.

Польсе (норвежский хот-дог) – одна из самых вкусных и дешевых закусок, которые вы можете попробовать в Норвегии, но он немного отличается от хот-догов, которые вы едите обычно. Полсе завернуты в лепешки, а кетчуп и горчица по-прежнему являются стандартом, но есть и альтернативные варианты начинки. Некоторые варианты включают хрустящий лук, салат из картофеля или креветок и сыр. Ракфиск. Традиционное и культурное блюдо, являющиеся результатом процесса сохранения, открытого много веков назад в Норвегии. Ферментированный в течение недели или месяцев (иногда до года!), Ракфиск (обычно форель) является местным фаворитом и его обязательно нужно попробовать. Поначалу вас может отпугнуть сильный запах, но когда его подают с лепешками, сметаной, картофелем и луком, ферментированная рыба превращается в пикантную еду.

Традиционное и культурное блюдо, являющиеся результатом процесса сохранения, открытого много веков назад в Норвегии. Ферментированный в течение недели или месяцев (иногда до года!), Ракфиск (обычно форель) является местным фаворитом и его обязательно нужно попробовать. Поначалу вас может отпугнуть сильный запах, но когда его подают с лепешками, сметаной, картофелем и луком, ферментированная рыба превращается в пикантную еду. Распеболлер . Картофель, который лучше всего описать как клецки, отваривают в свинине или овечьем бульоне, затем натирают на терке и смешивают с мукой, чтобы сформировать плотные, тестообразные шарики. Закажите с «dotte», если хотите, чтобы там были кусочки бекона.

. Картофель, который лучше всего описать как клецки, отваривают в свинине или овечьем бульоне, затем натирают на терке и смешивают с мукой, чтобы сформировать плотные, тестообразные шарики. Закажите с «dotte», если хотите, чтобы там были кусочки бекона. Олень. Будь то тушеное мясо (финнбифф) или стейк, оленина – популярное мясо, которое вы встретите по всей Норвегии. Мясо оленины насыщенное, вкусное и похоже на говядину. Оленину часто подают с брусничным вареньем.

Будь то тушеное мясо (финнбифф) или стейк, оленина – популярное мясо, которое вы встретите по всей Норвегии. Мясо оленины насыщенное, вкусное и похоже на говядину. Оленину часто подают с брусничным вареньем. Лефсе. Это традиционное норвежское угощение на вынос, сладкие лепёшки, намазанные маслом, сахаром и корицей. Lefse складывают и скручивают для облегчения транспортировки. Его часто можно найти в продуктовых магазинах и ресторанах.

Два самых популярных норвежских напитка для взрослых, которые стоит попробовать:

Аквавит. Ликер, также известный как аквавит, веками согревал норвежцев, и его обязательно нужно попробовать, когда вы путешествуете по Норвегии. В этот спиртной напиток добавляют различные травы, такие как тмин, фенхель, кориандр и анис, а затем выдерживают в дубовых ящиках.

Ликер, также известный как аквавит, веками согревал норвежцев, и его обязательно нужно попробовать, когда вы путешествуете по Норвегии. В этот спиртной напиток добавляют различные травы, такие как тмин, фенхель, кориандр и анис, а затем выдерживают в дубовых ящиках. Глогг. В Норвегии есть ещё один способ согреться. Тёплый и пряный глогг сравним с глинтвейном. Это идеальный компаньон, с которым можно свернуться калачиком в конце холодного дня.

Где остановиться в Норвегии

Отель Røisheim в Ломе Традиционное Rorbu Вестрефьорд в Ватне Гостевой Kvamsdal в Эйдфьёрде Отель Radisson Blu Plaza, Осло Кемпинг в Росендале Хостел Montana в Бергене

Отели

Норвегия изобилует первоклассными отелями, многие из которых являются семейными. Все крупные сети – Кемпински, Рэдиссон и другие – присутствуют в крупных городах. Бизнес-отели часто снижают стоимость по выходным и в низкий сезон во многих регионах.

Кровать и завтрак

Pensjonat (гостевые дома), как правило, меньше по размеру и предлагают менее продуманные удобства, чем отели. Информация о комнатах в частных домах есть в местных туристических офисах, но следите за дорожными знаками с надписью «rom» или «husrom».

Кемпинг

Кемпинг разрешен в ненаселенных районах (не в местах скопления людей), но с 15 апреля по 15 сентября в полевых или лесных районах запрещено разжигание костров. Вы должны спросить разрешения у фермеров, прежде чем разбивать лагерь на их земле.

Другое размещение

В Норвегии более 100 молодежных хостелов, некоторые из которых открыты круглый год. Другие находятся в многоквартирных домах при школах или университетах и открыты только летом.

Rorbu – коттедж традиционно используется северными рыбаками во время зимнего промыслового сезона. Оборудованные всем необходимым, летом они сдаются в аренду отдыхающим. Цены сильно различаются в зависимости от комфорта и местоположения. Лофотенские острова – самое популярное место для них.

Вездесущие хиты (коттеджи или шале) и апартаменты для отдыха – очень популярные типы жилья, которые можно найти по всей Норвегии, будь то в организованных парках для отдыха или в уединенных местах, часто в отдаленных горных, прибрежных или озерных местах. Местные туристические офисы могут предоставить подробную информацию.

Как добраться до Норвегии

Аэропорт Осло (Гардермуэн) Российско-норвежская граница

Добраться из Москвы в Норвегию можно следующими способами: самолётом, поездом или автомобилем.

Самолётом

Аэрофлот (прямой рейс), Finnair, Norra, и ещё несколько авиакомпании летают из Москвы в Осло. В среднем в неделю выполняется 8 рейсов.

Самый быстрый способ добраться из Москвы в Норвегию (Осло) – лететь прямым рейсом компании Аэрофлот, время в пути – 2 часа 50 минут.

Из Санкт-Петербурга самый быстрый рейс осуществляет авиакомпания Finnair с пересадкой в Хельсинки – 3 часа 20 минут.

На поезде

Из Москвы вы можете сесть на поезд до Хельсинки, затем на паром до Стокгольма, а далее необходимо пересесть на поезд до Осло. Из Стокгольма прямые поезда отправляются в столицу Норвегии несколько раз в день, ежедневно. В общем такое путешествие займёт у вас около 2 суток.

На автомобиле

Основная часть путешественников въезжающая в Норвегию на машине, проделывают путь из Москвы через Санкт-Петербург и Выборг, следуя через финские города Хельсинки или Турку, затем вам необходимо сесть на паром до Стокгольма (Швеция).

Существует ещё один путь на север Норвегии в такие города, как Альта, Киркенес, Хоннисваг, или в отдалённый регион на севере Финнмарк, данный пусть следует через Великий Новгород или Ярославль, и далее на север, до российско-норвежской границы, которая находится в 230 км от города Мурманска.

Нужна ли виза для посещения Норвегии

Для граждан России оформление визы в Норвегию необходимо, так как эта страна входит в Шенгенскую зону.

Срок действия 90 дней в любой 180-дневный период,

Стоимость визы для граждан РФ – 35 € (срочная виза обойдётся вам в 70 €),

оформление шенгенской визы в среднем занимает 10 дней, в редких случаях может затянуться до 30 дней.

Передвижение по стране

Специальные стойки аренды автомобилей в аэропорту Осло Автобус на улицах Осло Национальная норвежская железнодорожная компания, предлагает услуги поездов на большей части территории Норвегии Паромы стали неотъемлемой частью души норвежской прибрежной культуры Авиакомпании Widerøe

Аренда автомобиля

Аренда машины – вероятно, лучший вариант, чтобы познакомиться с Норвегией, причем в том темпе, который вы сами себе зададите. Двигаясь по дорогам, будьте внимательны: здесь достаточно много велосипедистов, а иногда и пешеходов.

На автобусе

Автобусное сообщение достаточно хорошо налажено во всех городах Норвегии. Экспресс-автобусы обслуживают множество маршрутов по всей стране.

На поезде

В Норвегии очень развита железнодорожная система, здесь самый южный вокзал находится в Кристиансанде, а самый северный за Полярным кругом в Будё.

На водном транспорте

Паромы и катера в Норвегии – одни из наиболее важных транспортных средств. Выбрав данный вид транспорта у вас будет возможность прогуляться по залитой солнцем палубе и насладиться восхитительными видами.

На самолёте

В стране находится больше 50 аэропортов. И даже до самых отдаленных уголков Крайнего Севера можно улететь на самолете. Самые крупные авиакомпании Норвегии: Widerøe, Norwegian и SAS.

Другие виды транспорта

Электровелосипеды и электромобили очень популярны в Норвегии и этот интерес постоянно растёт. Кстати даже есть электропаромы.

Что привезти из Норвегии в качестве сувенира?

Сыр Бруност Фигурки троллей Норвежские свитера Шоколад Freia Деревянные кофейные кружки

Путешествие в Норвегию, безусловно, одно из самых потрясающих и удивительных авантюр, которое только можно совершить в своей жизни. Однако что привезти из страны полуночного солнца – не самый лёгкий вопрос для размышлений, особенно когда необходимо захватить кусочек скандинавской страны, дабы доставить радость родственникам и друзьям. Список подарков лучше составлять заранее, ведь Норвегия богата на интересные, оригинальные вещи и не поддаться соблазну довольно трудно. ХорошоТАМ составили список сувениров, которые необходимо привезти из путешествия:

Норвежский коричневый сыр – носит название Бруност. Сделанный из сваренной комбинации молока, сливок и сыворотки, это восхитительно контрастный сладко-пикантный, кремово-острый коктейль, непохожий на всё, что вы когда-либо ели.

– носит название Бруност. Сделанный из сваренной комбинации молока, сливок и сыворотки, это восхитительно контрастный сладко-пикантный, кремово-острый коктейль, непохожий на всё, что вы когда-либо ели. Фигурки троллей – продают почти все магазины Норвегии, они бывают различных форм и размеров, тролли неотъемлемая часть норвежской культуры.

– продают почти все магазины Норвегии, они бывают различных форм и размеров, тролли неотъемлемая часть норвежской культуры. Норвежские свитера – станут отличным подарком для того, кто вам дорог. Удобные и теплые свитера бывают самых разных стилей и размеров. Для них характерны яркие, живые цвета и традиционные норвежские узоры.

– станут отличным подарком для того, кто вам дорог. Удобные и теплые свитера бывают самых разных стилей и размеров. Для них характерны яркие, живые цвета и традиционные норвежские узоры. Шоколад Freia – вкусный высококачественный норвежский шоколад, который часто называют «кусочком Норвегии», производят уже более 100 лет. Самые популярные разновидности этого бренда – Freia Melkesjokolade, Freia Kokesjokolade, Kvikk Lunsj и Firkløver. Также компания производит конфеты, десерты и другие продукты питания.

– вкусный высококачественный норвежский шоколад, который часто называют «кусочком Норвегии», производят уже более 100 лет. Самые популярные разновидности этого бренда – Freia Melkesjokolade, Freia Kokesjokolade, Kvikk Lunsj и Firkløver. Также компания производит конфеты, десерты и другие продукты питания. Linier-Aquavit – традиционный алкогольный напиток в Скандинавских странах.

– традиционный алкогольный напиток в Скандинавских странах. Деревянные кофейные кружки – довольно распространены по всей Норвегии, Швеции и Финляндии, кружки обычно делают из берёзы, хотя саамы иногда используют оленьи рога. Тем не менее, это прекрасные образцы традиционного мастерства.

Плюсы и минусы отдыха в Норвегии

Лердальский тоннель Горнолыжный курорт Sogn Норвежские морепродукты изумительны Архипелаг Шпицберген - одно из немногих мест в мире, где можно увидеть белых медведей в дикой природе Маяк Линдеснес

Норвегия – невероятная страна, и она должна быть в списке желаний каждого путешественника. Некоторые из причин для поездки сюда включают стандартные вещи, такие как безопасность и общей индекс счастья населения, и, конечно же, северное сияние.

Но при всем хорошем, что есть в стране, есть несколько вещей, которые могут заставить вас засомневаться насчёт поездки сюда, и одним из самых больших недостатков является связанная с этим стоимость. Однако плюсы конечно же перевешивают минусы (а если серьёзно, минусы и не совсем минусы).

Минусы:

Одним из основных недостатков Норвегии является её дороговизна;

зимой здесь могут быть низкие температуры и может быть очень темно;

почти все магазины по воскресеньям закрыты;

в Норвегии около 900 туннелей и это проблема для тех, кто страдает клаустрофобией.

Плюсы:

невероятно красивая природа;

города Норвегии, пропитаны историей;

исключительные морепродукты, особенно лосось;

много хороших, горнолыжных курортов;

здесь безопасно;

это одно из тех мест, где можно увидеть белого медведя в природе;

северное сияние – это то, чем можно восхищаться. .

Что нужно сделать обязательно

Кафедральный собор Осло Музей Кон-Тики Остров Шпицберген, Норвегия Королевский дворец, Осло Нобелевский центр мира

Норвегия – это место, где прошлое и настоящее идеально дополняют друг друга, и где можно увидеть природные достопримечательности, тесно сплетенными с ультрасовременными культурными объектами. Здесь вы можете узнать всё об интересной культуре викингов, а также познакомиться с современными сторонами Норвегии. Но есть вещи которые вы просто обязаны сделать, будучи в стране полуночного солнца.

Совершите поездку на поезде . В Норвегии есть несколько отличных железнодорожных маршрутов. Некоторые из достопримечательностей включают Бергенскую железную дорогу, которая проходит мимо плато Хардангервидда, а также железную дорогу Довре, которая проходит из Осло в Тронхейм.

. В Норвегии есть несколько отличных железнодорожных маршрутов. Некоторые из достопримечательностей включают Бергенскую железную дорогу, которая проходит мимо плато Хардангервидда, а также железную дорогу Довре, которая проходит из Осло в Тронхейм. Исследуйте Кафедральный собор Осло . Собор – одна из главных достопримечательностей города. В своем первоначальном виде он был построен в 11 веке. Стиль церкви – барокко, и это была первая церковь, построенная в Норвегии.

. Собор – одна из главных достопримечательностей города. В своем первоначальном виде он был построен в 11 веке. Стиль церкви – барокко, и это была первая церковь, построенная в Норвегии. Отправьтесь за Полярный круг . Многие люди не осознают, что большая часть Норвегии расположена за Полярным кругом, а это означает, что это лучшее место для поиска полуночного солнца и северного сияния (все будет зависеть от времени посещения).

. Многие люди не осознают, что большая часть Норвегии расположена за Полярным кругом, а это означает, что это лучшее место для поиска полуночного солнца и северного сияния (все будет зависеть от времени посещения). Посетите музей Кон-Тики . В музее Кон-Тики в Осло хранится коллекция памятных вещей Тура Хейердала, известного норвежского исследователя. Есть ряд галерей, посвященных различным исследованиям, которые проводил Хейердал, а также экскурсия по пещере длиной 30 метров.

. В музее Кон-Тики в Осло хранится коллекция памятных вещей Тура Хейердала, известного норвежского исследователя. Есть ряд галерей, посвященных различным исследованиям, которые проводил Хейердал, а также экскурсия по пещере длиной 30 метров. Посетите деревню Гейрангер . Деревня Гейрангер расположена на крутых впечатляющих скалах и окружена лесами и водными путями. Также она известна своими разноцветными домами, раскрашенными в разные оттенки. А местные пейзажи здесь, как говорят, вдохновили создателей мультфильма «Холодное сердце».

. Деревня Гейрангер расположена на крутых впечатляющих скалах и окружена лесами и водными путями. Также она известна своими разноцветными домами, раскрашенными в разные оттенки. А местные пейзажи здесь, как говорят, вдохновили создателей мультфильма «Холодное сердце». Совершите экскурсию по Королевскому дворцу. Королевский дворец Осло был построен в начале 19 века и должен был стать резиденцией короля Карла III, умершего до завершения работ. В настоящее время это дом короля Харальда V и королевы Сони, а в летние месяцы вы можете посетить и осмотреть некоторые из залов здесь.

Первый день пребывания в Норвегии посвятите Осло, очаровательной столице и крупнейшем городе Норвегии. Если вы чувствуете себя достаточно активным после перелёта, можете исследовать центр города. Прогуляйтесь до ворот Карла Юхана, главной улицы Осло, и зайдите в Slottsplassen, чтобы полюбоваться Королевским дворцом. Вы можете осмотреть близлежащие здания мэрии Осло, Нобелевского центра мира и Национального театра.

В последний день в Норвегии, рекомендуем посетить Музей кораблей викингов, который является частью Музея истории культуры Осло. Посещение даст вам возможность взглянуть изнутри на первых поселенцев Северного региона. Внутри музея вы можете увидеть несколько больших старых кораблей викингов (и да, они выглядят даже круче, чем вы могли себе представить из фильмов).

Захватывающая, авантюрная, суровая, вдохновляющая, фотогеничная, экстраординарная ... все эти слова можно использовать для описания Норвегии. Трудно смотреть на фотографии Норвегии, не сказав "Вау!" снова и снова. Собираетесь ли вы сюда для расслабляющего круиза по фьордам, эпических пеших походов или поездки за Полярный круг, Норвегия вас точно не разочарует.

И как всегда мы желаем вам хорошего путешествия ✈️