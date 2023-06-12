Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену и Лиллехаммеру
Едем в страну живописных фьордов и невероятной северной природы и попробуем не сойти с ума от немыслимых красот. Будем передвигаться на комфортном авто и делать остановки там, где захочется. Прокатимся по головокружительным серпантинам, искупаемся в реках и покорим горы.
Вы постоите на известной всему миру скале и пощекочите нервы, забравшись на огромный камень, застрявший над пропастью.
А ещё исследуем культурную и спортивную столицы и полакомимся рыбой и морепродуктами, любимыми норвежцами.
Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей жизни! (Стартуем в Мурманске, завершим тур в Санкт-Петербурге).
Вы постоите на известной всему миру скале и пощекочите нервы, забравшись на огромный камень, застрявший над пропастью.
А ещё исследуем культурную и спортивную столицы и полакомимся рыбой и морепродуктами, любимыми норвежцами.
Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей жизни! (Стартуем в Мурманске, завершим тур в Санкт-Петербурге).
Ближайшие даты:
12
июн
июн
18
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 12 лет.
Для поездки в Норвегию необходима действующая шенгенская или норвежская визы. Если у вас нет визы, мы поможем её сделать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, гостиница «Азимут», 9:00Завершение: Санкт-Петербург, 23:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Осло
Провёл экскурсии для 11 туристов
Добрый день. Меня зовут Александр. Я социальный антрополог и люблю познавать новые места, людей, культуры. Я посетил 47 стран и получаю удовольствие от того, когда помогаю людям открывать для себя страны, города, регионы. Я считаю, что путешествие — это самая лучшая инвестиция в себя, поэтому отправляюсь в трип при любой возможности. Поездки со мной — это не сухие данные и исторические сведения, это интересные приключения с нескучной подачей информации, отличными историями и крутыми локациями.Задать вопрос
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