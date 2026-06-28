52 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Осло - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и сделать отличные фотографии.

Погрузитесь в историю Осло на индивидуальной экскурсии "Город четырёх королей".Узнайте, почему Осло называют городом тигра и откуда у королевских гвардейцев фуражки с "конским" хвостом.Прогулка начнется у тигра на привокзальной площади

и пройдет через центральную улицу Карл Йохан, район Квадратурен, крепость Акерсхус и ратушу. Завершится экскурсия у памятника Карлу Йохану. В стоимость включены 10 авторских фотографий, которые будут отправлены вам на электронную почту

Описание экскурсии

Экскурсия неспроста названа «Городом четырёх королей». В истории Осло и его развитии четыре короля сыграли важную роль. Почему Осло называют городом тигра, откуда у королевских гвардейцев фуражки с «конским» хвостом и многое другое — я отвечу на все ваши вопросы!

Мы начнём экскурсию у тигра на привокзальной площади, пройдём вверх по центральной улице Карл Йохан, зайдём в главную городскую церковь, если будет открыто. Тут же в минуте ходьбы, в церковном дворе, находится оазис тишины и спокойствия. Далее, минуя район Квадратурен, мы попадём в неприступную крепость Акерсхус. С помощью старых фотографий и иллюстраций я покажу и расскажу, что изменилось за последние десятилетия. Из крепости мы вернёмся на Карл Йохан и пройдём через единственное место, где одновременно видно железнодорожный вокзал в начале улицы и королевский дворец в конце. Еще мы зайдём в ратушу, известную в наше время как место проведения Нобелевской церемонии. Экскурсия закончится у памятника первому шведско-норвежскому королю Карл Йохану.

Мои экскурсии — это прогулки с гидом-фотографом. Поэтому в дополнение к увлекательной информации об Осло, вы получите отличные фотографии (включено в стоимость если прогулку проводит Рами).

Во время экскурсии вы увидите:

Железнодорожный вокзал

центральную улицу Карла Йохана

городская церковь (зайдём во внутрь, если открыто)

район Квадратурен

крепость Акерсхус

королевский сад и дворец

ратуша (зайдём во внутрь, если открыто и нет длинной очереди)

и другие менее известные, но не менее интересные места

Организационные детали