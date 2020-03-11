52 отзыва оставили туристы

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Город четырёх королей

Пройти по главным достопримечательностям города и услышать истории о ключевых монархах Норвегии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

180 за экскурсию

У этой экскурсии52 отзыва
4.94
Rami
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Rami – Гид в Осло
Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Приглашаю вас на прогулку по «моему» Осло, где есть место и главной улице Карл Йохан, и тихим площадям, куда обычно не ступает нога туриста.

Мы поговорим об истории города, о судьбах людей, которые по воле случая или по собственному желанию были связаны с Норвегией, а также о четырех правителях, сыгравших важнейшую роль в истории Осло.
Город четырёх королей
Город четырёх королей

Что вас ожидает

Экскурсия неспроста названа «Городом четырёх королей». В истории Осло и его развитии четыре короля сыграли важную роль. Почему Осло называют городом тигра, откуда у королевских гвардейцев фуражки с «конским» хвостом и многое другое — я отвечу на все ваши вопросы!

Мы начнём экскурсию у тигра на привокзальной площади, пройдём вверх по центральной улице Карл Йохан, зайдём в главную городскую церковь, если будет открыто. Тут же в минуте ходьбы, в церковном дворе, находится оазис тишины и спокойствия. Далее, минуя район Квадратурен, мы попадём в неприступную крепость Акерсхус. Со стен крепости открывается отличный вид на город, набережную и фьорд. С помощью старых фотографий и иллюстраций я покажу и расскажу, что изменилось за последние десятилетия. Из крепости мы вернёмся на Карл Йохан и пройдём через единственное место, где одновременно видно железнодорожный вокзал в начале улицы и королевский дворец в конце. Еще мы зайдём в ратушу, известную в наше время как место проведения Нобелевской церемонии. Экскурсия закончится у памятника первому шведско-норвежскому королю Карл Йохану.

Мои экскурсии — это прогулки с гидом-фотографом. Поэтому в дополнение к увлекательной информации об Осло, вы получите отличные фотографии (включено в стоимость).

Во время экскурсии вы увидите:

  • Железнодорожный вокзал;
  • центральную улицу Карла Йохана;
  • городская церковь (зайдём во внутрь, если открыто);
  • район Квадратурен;
  • крепость Акерсхус;
  • королевский сад и дворец;
  • ратуша (зайдём во внутрь, если открыто);
  • и другие менее известные, но не менее интересные места.

Организационные детали

  • В стоимость входит минирепортаж (10 фотографий), который я вышлю через пару дней на вашу электронную почту
  • Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено
  • Все фото к экскурсии авторские, из личного архива. Использование фотографий без письменного разрешения автора запрещено (с) 2014
Город четырёх королей
Город четырёх королей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Rami
Rami
Когда я был школьником в советской школе, меня манили истории полярных путешественников, особенно Амундсена и Нансена. Далёкая на тот момент Норвегия, казалось, находится на другой планете. Прошли годы, и теперь я хожу по улицам, где жили мои кумиры и прикасаюсь к штурвалу «Фрама», побывавшему на обоих полюсах планеты. Приезжайте — и я познакомлю вас не только с занимательной эпохой викингов, но и открою сокровенные тайны своего уникального и неповторимого города.
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52 отзыва оставили туристы

11 марта 2020
В Осло была впервые и всего один день. Экскурсия "Город четырех королей" очень понравилась. Гид Rami, учитывая неблагоприятные погодные условия, предложил вместо пешеходной экскурсии заменить ее на автомобильную. Информация, которую давал Rami, была доступна и легка к восприятию. Большое спасибо! Буду рекомендовать гида Rami всем своим друзьям и знакомым, которые будут посещать Осло.
4 марта 2020
Спасибо экскурсоводу Рами за проведенную экскурсию, наполненную очень интепесной информацией.
21 января 2020
Отличная экскурсия! Очень интересно и душевно.
11 декабря 2019
В начале августа были на индивидуальной экскурсии с мужем в Осло с Рами. Мы любим путешествовать и всегда берем гида в первый день. Так что есть с чем сравнить:) Рами отличный экскурсовод, ответил на все вопросы, маршрут построил точно в соотвествии с запросом. А запрос присутствовал)) Гибкий, душевный, с прекрасным чувством юмора, что очень украшает экскурсию) Очень комфортно в компании Рами. Не пожалел на нас лишнего времени, впридачу снабдил советами что делать в дальнейшие дни, которыми с удовольствием воспользовались и не прогадали.
Людмила
19 октября 2019
Были на экскурсии с Рами. Вовремя скорректировали программу. Постарался максимально показать интересные места. Особенно понравилась экскурсия по парку Вигеланда. Желаем Рами удачи и любознательных туристов
20 сентября 2019
При посещении Осло рекомендую вам воспользоваться возможностью походить (и поездить) по городу с Rami. Мне было приятно слушать человека, влюбленного в свое дело. Творческий подход - обеспечен, а значит, и удовольствие - тоже. Было приятно также обнаружить определенную гибкость к темпу и насыщенности экскурсии, это очень важно, чтобы экскурсия проходила комфортно для всех. Желаю всем счастливого Осло с Рами!
9 сентября 2019
Великолепная экскурсия, Рами - замечательный гид. За время экскурсии мы посмотрели город, причем были в таких местах, куда мы сами не догадались бы пойти, а там такие потрясающие виды на Осло, узнали не только историю города, но и то, как живут современные норвежцы. Было очень интересно, познавательно, даже наш непоседливый 6-летний сын с удовольствием провел эти 3 часа. Как бонус мы получили прекрасные фото всей нашей дружной компании.
29 августа 2019
Очень понравилось! Интересный маршрут, крайне познавательно. С Рами нам было легко и очень интересно, рекомендую
24 августа 2019
Всем добрый день! От лица команды из 8 автопутешественников выражаем огромную признательность Рами за потрясающую экскурсию. Рами - очень позитивный и интересный человек, профессионал своего дела и с заботой относящийся к своим гостям. Как Рами подготовился к экскурсии нас очень впечатлило: продуманный до мелочей маршрут, целая папка с историческими распечатками и много захватывающих историй. Рами! Вы - один из лучших гидов за всю нашу историю путешествий, а проехали мы не мало стран! Спасибо Вам за отзывчивость, за помощь с сюрпризом для нашего товарища в его День Рождения. В следующий приезд в Норвегию обязательно обратимся к Вам еще!
5 августа 2019
Экскурсия интересная по содержанию и по маршруту. Рами очень приятный и интересный рассказчик. Видно, что обладает обширными знаниями и делиться ими с любовью. По ходу экскурсии он показывал нам интересные места для фото съёмок и помогал нам сделать семейные фото. Отвечал на много наших вопросов вне темы экскурсии: где провести свободное время, где покушать и т п. Рекомендую экскурсии с Рами.
Ещё 42 отзыва

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Пройти по главной улице Осло и проследить историю города
Приехав в Осло, вы не пропустите улицу Карла Йохана: здесь, среди многочисленных магазинов, надёжно спрятана история города. На прогулке вы увидите Ратушу, Домский собор, Королевский дворец и другие, известные и не очень, объекты. Узнаете о развитии города, временах викингов, Второй мировой войне и королевской семье. Экскурсия затронет много аспектов истории, и в итоге у вас останется чёткое представление о прошлом и настоящем Осло.
По следам Второй мировой. Осло в годы войныПо следам Второй мировой. Осло в годы войныПо следам Второй мировой. Осло в годы войны
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