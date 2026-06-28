52 отзыва оставили туристы

Добро пожаловать в старейшую столицу Скандинавии! Прогулка по Осло с гидом-фотографом, где вы узнаете историю города и получите отличные фотографии
Погрузитесь в историю Осло на индивидуальной экскурсии "Город четырёх королей".
Узнайте, почему Осло называют городом тигра и откуда у королевских гвардейцев фуражки с "конским" хвостом.
Прогулка начнется у тигра на привокзальной площади читать дальшеуменьшить
и пройдет через центральную улицу Карл Йохан, район Квадратурен, крепость Акерсхус и ратушу. Завершится экскурсия у памятника Карлу Йохану. В стоимость включены 10 авторских фотографий, которые будут отправлены вам на электронную почту
Лучшие месяцы для экскурсии по Осло - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе и сделать отличные фотографии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Железнодорожный вокзал
Центральная улица Карла Йохана
Городская церковь
Район Квадратурен
Крепость Акерсхус
Королевский сад и дворец
Ратуша
Описание экскурсии
Экскурсия неспроста названа «Городом четырёх королей». В истории Осло и его развитии четыре короля сыграли важную роль. Почему Осло называют городом тигра, откуда у королевских гвардейцев фуражки с «конским» хвостом и многое другое — я отвечу на все ваши вопросы!
Мы начнём экскурсию у тигра на привокзальной площади, пройдём вверх по центральной улице Карл Йохан, зайдём в главную городскую церковь, если будет открыто. Тут же в минуте ходьбы, в церковном дворе, находится оазис тишины и спокойствия. Далее, минуя район Квадратурен, мы попадём в неприступную крепость Акерсхус. С помощью старых фотографий и иллюстраций я покажу и расскажу, что изменилось за последние десятилетия. Из крепости мы вернёмся на Карл Йохан и пройдём через единственное место, где одновременно видно железнодорожный вокзал в начале улицы и королевский дворец в конце. Еще мы зайдём в ратушу, известную в наше время как место проведения Нобелевской церемонии. Экскурсия закончится у памятника первому шведско-норвежскому королю Карл Йохану.
Мои экскурсии — это прогулки с гидом-фотографом. Поэтому в дополнение к увлекательной информации об Осло, вы получите отличные фотографии (включено в стоимость если прогулку проводит Рами).
Во время экскурсии вы увидите:
Железнодорожный вокзал
центральную улицу Карла Йохана
городская церковь (зайдём во внутрь, если открыто)
район Квадратурен
крепость Акерсхус
королевский сад и дворец
ратуша (зайдём во внутрь, если открыто и нет длинной очереди)
и другие менее известные, но не менее интересные места
Организационные детали
В стоимость входит минирепортаж, который я вышлю через пару дней на вашу электронную почту
Дополнительных расходов во время экскурсии не предусмотрено
Некоторые фото к экскурсии авторские, из личного архива. Использование фотографий без письменного разрешения автора запрещено
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рами — ваша команда гидов в Осло
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 714 туристов
Когда я был школьником в советской школе, меня манили истории полярных путешественников, особенно Амундсена и Нансена. Далёкая на тот момент Норвегия, казалось, находится на другой планете. Прошли годы, и теперь читать дальшеуменьшить
я, став лицензированным гидом, вожу экскурсии по улицам, где жили мои кумиры и прикасаюсь к штурвалу «Фрама», побывавшему на обоих полюсах планеты. Приезжайте — и я познакомлю вас не только с занимательной эпохой викингов, но и открою сокровенные тайны своего уникального и неповторимого города.
В большинстве случаев я сам провожу экскурсии, но при необходимости у меня есть помощники - опытные гиды. Нас всех объединяет желание чтобы у вас осталось наилучшее впечатление об Осло.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Polina
Замечательная экскурсия. Плюс к интересной и познавательной экскурсии, Рами - кладезь полезной информации о городе, музеях, местах куда можно сходить, съездить на день, и где можно вкусно поесть.
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ANZHELA
Чудесная экскурсия с Рами! Осло - волшебный город! И начинать его познавать с Рами- это 100% правильный выбор. Иноересные исторические места, как крепость и далее через потайные ходы на набережную. читать дальшеуменьшить
2 дома с 1624 года, ратуша и зал, где вручается нобелевская премия мира! Закончили мы в новой опере! Всем рекомендуем провести 3 часа с Рами- Душевный, интеллигентный, любящий свой город! Всем добра!
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Ирина
Всем добрый день! От лица команды из 8 автопутешественников выражаем огромную признательность Рами за потрясающую экскурсию. Рами - очень позитивный и интересный человек, профессионал своего дела и с заботой относящийся к читать дальшеуменьшить
своим гостям. Как Рами подготовился к экскурсии нас очень впечатлило: продуманный до мелочей маршрут, целая папка с историческими распечатками и много захватывающих историй. Рами! Вы - один из лучших гидов за всю нашу историю путешествий, а проехали мы не мало стран! Спасибо Вам за отзывчивость, за помощь с сюрпризом для нашего товарища в его День Рождения. В следующий приезд в Норвегию обязательно обратимся к Вам еще!
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Елена
Хочется сказать большое спасибо Рами за увлекательную экскурсию! Всегда приятно узнать новые интересные факты не из путеводителей, а от человека влюбленного в город, в котором он живет. Рами, как раз такой читать дальшеуменьшить
человек! Он любит Осло, интересуется его историей. И щедро делится своими знаниями с туристами. Абсолютно неформальный подход гида к своей работе. Желание заинтересовать материалом и показать как можно больше за отведенное время. За два с половиной часа экскурсии мы открыли для себя неизвестные уголки города, прошли новыми для себя маршрутами, прониклись историей Осло, а главное захотели сюда приехать еще раз! Рекомендуем абсолютно всем выбрать эту экскурсию
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А
Александра
Огромное спасибо Рами за экскурсию. Осло - город, который не выпячивает свои достоинства, и чтобы его увидеть по-настоящему, чтобы оценить его - места надо знать. Рами показал нам прекрасный город с читать дальшеуменьшить
потаенными уголками и интересной историей, через которую можно понять, как жила Скандинавия в целом. Мы смотрели современный город и представляли каким он был много веков назад, Рами вел нас через всю историю до сегодняшних дней, показывал старые фотографии. Широкие знания о быте и обычной жизни норвежцев дополнили очарование Осло.
Было интересно и очень комфортно по-человечески! Я однозначно советую смотреть Осло с экскурсоводом и рекомендую Рами!
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С
Светлана
28 апреля были на экскурсии у Рами, отлично провели время! Сначала думала, что Осло мрачноватый и скучный город, а оказалось там столько интересного, что мы за 4 дня пребывания не читать дальшеуменьшить
успели посмотреть)) Жаль только, что 1 мая музеи не работали и в Национальную галерею мы не попали и знаменитый "Крик" Эдварда Мунка не увидели. Но вернемся к экскурсии, очень удачно брать обзорную экскурсию в первый день, Рами нас отлично сориентировал на местности и рассказал многое из того, что в путеводителях не найти. Рекомендую пойти на эту экскурсию! Рами увлеченный человек и много рассказывал и о второй мировой войне, некоторые факты были для меня просто открытием. Еще он фотограф, так приятно привезти несколько памятных фото от профи! Спасибо Рами и Трипстеру за Ваш проект! Уже четвертый город мы смотрим с Трипстером и надеюсь еще не один десяток посмотрим! Удачи Вам Ребята!:)