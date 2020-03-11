52 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Экскурсия неспроста названа «Городом четырёх королей». В истории Осло и его развитии четыре короля сыграли важную роль. Почему Осло называют городом тигра, откуда у королевских гвардейцев фуражки с «конским» хвостом и многое другое — я отвечу на все ваши вопросы!

Мы начнём экскурсию у тигра на привокзальной площади, пройдём вверх по центральной улице Карл Йохан, зайдём в главную городскую церковь, если будет открыто. Тут же в минуте ходьбы, в церковном дворе, находится оазис тишины и спокойствия. Далее, минуя район Квадратурен, мы попадём в неприступную крепость Акерсхус. Со стен крепости открывается отличный вид на город, набережную и фьорд. С помощью старых фотографий и иллюстраций я покажу и расскажу, что изменилось за последние десятилетия. Из крепости мы вернёмся на Карл Йохан и пройдём через единственное место, где одновременно видно железнодорожный вокзал в начале улицы и королевский дворец в конце. Еще мы зайдём в ратушу, известную в наше время как место проведения Нобелевской церемонии. Экскурсия закончится у памятника первому шведско-норвежскому королю Карл Йохану.

Мои экскурсии — это прогулки с гидом-фотографом. Поэтому в дополнение к увлекательной информации об Осло, вы получите отличные фотографии (включено в стоимость).

Во время экскурсии вы увидите: