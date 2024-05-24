Л Лариса 1000 лет за 1000 метров читать дальше интересов. Знающий историю и культуру Норвегии и Осло, особенности жизни и быта. Кроме этого, великолепный фотограф! Рами сделал наш день познавательным и незабываемым! Спасибо! Группа из Нью Йорка. Наша группа очень благодарна Рами за великолепную экскурсию. Пунктуальный, доброжелательный, воспитанный человек. Распланировал нашу программу с учетом нашего возраста и

Н Надежда Мифы и легенды Осло Отличный маршрут, интересный рассказ для любого возраста слушателей, возможность увидеть то, что при самостоятельном посещении не увидишь, узнать много нового о чудесном городе. Спасибо огромное Ирине!

А Анна Мифы и легенды Осло Ирина-отличный рассказчик, прекрасная живая беседа, много актуальной информации о современном Осло. Время пролетело незаметно в очень приятной компании. Спасибо.

К Кристина Мифы и легенды Осло Спасибо огромнейшее Ирине за такую потрясающую экскурсию! Получилась прогулка с другом, а не стандартная экскурсия) Именно благодаря Вам Осло останется для меня очень теплым воспоминанием и городом, в который хочется вернуться еще) Безумно Вам благодарна!

Э Эрика 1000 лет за 1000 метров Больше спасибо вам за увлекательную экскурсию и классные фото 👍 рекомендую

Д Дмитрий 1000 лет за 1000 метров Рами, большое спасибо за интересную прогулку. Наша экскурсия была похожа на встречу с давним знакомым, с которым не виделись много лет, и вот наконец встретились. Два часа беседы об истории, современности, жизни пролетели как один миг. Успехов и здоровья!!!

Н Нина Город четырёх королей читать дальше рекомендую этого гида. Приятно знакомиться с городом в компании такого интеллигентного, знающего и легкого в общении человека. У нас был сложный запрос и ограничение по времени, Рами предложил идеальное решение, блестяще спланировал экскурсию и мы успели абсолютно все. Поговорили об истории, архитектуре и современной жизни города. Благодарю! Мы, 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), побывали с Рами на обзорной экскурсии по Осло. Я однозначно

E Elmira Город четырёх королей Добрый день! Я бронировала эту экскурсию как турагент для своих туристов, они остались очень довольны, им все понравилось. Туристы пенсионного возраста, пешая прогулка их не утомила. Спасибо большое гиду за отличную работу! Желаю Вам еще больше довольных и благодарных туристов!