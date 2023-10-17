Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Оживающие романы о Харри Холе
Вспомним о главных раскрытых делах бунтаря Холе — интересно, насколько эти детективные истории соответствуют реальности? Обязательно об этом поговорим. Сюжеты романов Несбё будут пересекаться с хрониками настоящих преступлений. Обсудим систему наказаний со времен викингов до наших дней, статистику преступлений в Осло и легендарных злодеев в истории Норвегии.
Главные уголки Осло
Чаще всего герои Несбё имеют точные адреса, поэтому наш маршрут близок к литературному первоисточнику. При этом мы увидим ключевые места Осло: Тигра у ж/д вокзала, Домский собор, площадь Эгерторгет, здания парламента, ратуши и театра. Издательство «Аскехауг», хипстерский район, кладбище Спасителя. И конечно, дом Харри, кафе «Скреддер», гостиницу «Radisson SAS» и Королевский дворец.
Кому подойдёт экскурсия
Всем любителям детективов и криминальных историй.
Организационные детали
- Эта экскурсия, как и книги Несбё, имеет возрастное ограничение 18+
- Наденьте удобную обувь, гулять нам предстоит много!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Карлу Юхану перед королевским дворцом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.