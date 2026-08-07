Погрузиться в мир культовых детективов Ю Несбё и открыть изнанку норвежской столицы
Брутальный Харри Холе работает в Полицейском управлении, время от времени ловит кровавых маньяков, борется со своим алкоголизмом и, конечно, знает всю подноготную Осло. Приглашаю вас прогуляться маршрутами любимого персонажа Ю Несбё, короля скандинавского детектива. А заодно проникнуть в криминальные тайны Осло — вымышленные и настоящие.
Описание экскурсии
Оживающие романы о Харри Холе
Вспомним о главных раскрытых делах бунтаря Холе — интересно, насколько эти детективные истории соответствуют реальности? Обязательно об этом поговорим. Сюжеты романов Несбё будут пересекаться с хрониками настоящих преступлений. Обсудим систему наказаний со времен викингов до наших дней, статистику преступлений в Осло и легендарных злодеев в истории Норвегии.
Главные уголки Осло
Чаще всего герои Несбё имеют точные адреса, поэтому наш маршрут близок к литературному первоисточнику. При этом мы увидим ключевые места Осло: Тигра у ж/д вокзала, Домский собор, площадь Эгерторгет, здания парламента, ратуши и театра. Издательство «Аскехауг», хипстерский район, кладбище Спасителя. И конечно, дом Харри, кафе «Скреддер», гостиницу «Radisson SAS» и Королевский дворец.
Кому подойдёт экскурсия
Всем любителям детективов и криминальных историй.
Организационные детали
Эта экскурсия, как и книги Несбё, имеет возрастное ограничение 18+
Наденьте удобную обувь, гулять нам предстоит много!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Тигру перед жд вокзалом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Осло
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 381 туриста
Я профессиональный гид, специализируюсь на тематических пешеходных экскурсиях. Информацию для своих маршрутов собирала по крупицам — из множества прочитанных книг, журналов, газетных статей, документальных фильмов и общения с местными жителями. Интересно и увлекательно расскажу вам об истории страны и ее главных и тайных достопримечательностях. До встречи!
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