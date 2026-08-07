Брутальный Харри Холе работает в Полицейском управлении, время от времени ловит кровавых маньяков, борется со своим алкоголизмом и, конечно, знает всю подноготную Осло. Приглашаю вас прогуляться маршрутами любимого персонажа Ю Несбё, короля скандинавского детектива. А заодно проникнуть в криминальные тайны Осло — вымышленные и настоящие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Оживающие романы о Харри Холе

Вспомним о главных раскрытых делах бунтаря Холе — интересно, насколько эти детективные истории соответствуют реальности? Обязательно об этом поговорим. Сюжеты романов Несбё будут пересекаться с хрониками настоящих преступлений. Обсудим систему наказаний со времен викингов до наших дней, статистику преступлений в Осло и легендарных злодеев в истории Норвегии.

Главные уголки Осло

Чаще всего герои Несбё имеют точные адреса, поэтому наш маршрут близок к литературному первоисточнику. При этом мы увидим ключевые места Осло: Тигра у ж/д вокзала, Домский собор, площадь Эгерторгет, здания парламента, ратуши и театра. Издательство «Аскехауг», хипстерский район, кладбище Спасителя. И конечно, дом Харри, кафе «Скреддер», гостиницу «Radisson SAS» и Королевский дворец.

Кому подойдёт экскурсия

Всем любителям детективов и криминальных историй.

Организационные детали