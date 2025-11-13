Мои заказы

Осло: От фьорда до гор комбинированное путешествие

Индивидуальная экскурсия в Осло объединяет авто и пешие прогулки, открывая живописные районы и исторический центр города
Эта уникальная экскурсия в Осло предлагает путешествие от фьордов до гор, сочетая комфорт автомобиля с пешими прогулками. Туристы смогут насладиться как историческим центром, так и живописными районами на возвышенностях.

Это идеальная возможность увидеть ключевые достопримечательности, которые сложно посетить самостоятельно. Путешествие обещает быть незабываемым, раскрывая перед вами все грани столицы Норвегии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 👟 Пешие прогулки по живописным местам
  • 🏙️ Посещение исторического центра
  • 🌄 Виды на фьорды и горы
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Живописные районы

Описание экскурсии

Экскурсия по Осло — это уникальная возможность увидеть все ключевые достопримечательности города в удобном формате. Вы сможете насладиться комфортным передвижением на автомобиле и совершить пешие прогулки по самым интересным местам.

Удобство и разнообразие

Во время экскурсии вам предстоит:

  • Посетить исторический центр Осло, где сосредоточены важные культурные и архитектурные памятники.
  • Прогуляться по живописным районам, расположенным на возвышенностях, откуда открываются захватывающие виды на город и окружающие пейзажи.
  • Узнать много нового об истории и культуре норвежской столицы благодаря опытному сопровождению.

Уникальные моменты

Каждая деталь экскурсии создана для того, чтобы вы смогли максимально погрузиться в атмосферу Осло. Это отличный способ провести время с семьей или друзьями, открывая для себя новые горизонты.

Не упустите шанс увидеть все самое интересное в Осло! Лучшие достопримечательности ждут вас!

Все дни, по договоренности.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Комбинированный Маршрут
  • Продолжительность: 5 часов Транспорт: Комфортабельный автомобиль (Tesla Model 3) и пешие прогулки Основные точки: Центр города (библиотека, опера, Карл Юханс Гате, Собор, Парламент, Нац. Театр, Университет, Королевский дворец, Ратуша, Квадратура), Хольменколлен, Парк Вигеланда
Что включено
  • Услуги гида и перемещение на машине
Что не входит в цену
  • Личные расходы, оплата ресторана или кафе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вокзал возле статуи тигра
Завершение: Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни, по договоренности.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Осло

