Эта уникальная экскурсия в Осло предлагает путешествие от фьордов до гор, сочетая комфорт автомобиля с пешими прогулками. Туристы смогут насладиться как историческим центром, так и живописными районами на возвышенностях.
Это идеальная возможность увидеть ключевые достопримечательности, которые сложно посетить самостоятельно. Путешествие обещает быть незабываемым, раскрывая перед вами все грани столицы Норвегии
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 👟 Пешие прогулки по живописным местам
- 🏙️ Посещение исторического центра
- 🌄 Виды на фьорды и горы
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Живописные районы
Описание экскурсии
Экскурсия по Осло — это уникальная возможность увидеть все ключевые достопримечательности города в удобном формате. Вы сможете насладиться комфортным передвижением на автомобиле и совершить пешие прогулки по самым интересным местам.
Удобство и разнообразие
Во время экскурсии вам предстоит:
- Посетить исторический центр Осло, где сосредоточены важные культурные и архитектурные памятники.
- Прогуляться по живописным районам, расположенным на возвышенностях, откуда открываются захватывающие виды на город и окружающие пейзажи.
- Узнать много нового об истории и культуре норвежской столицы благодаря опытному сопровождению.
Уникальные моменты
Каждая деталь экскурсии создана для того, чтобы вы смогли максимально погрузиться в атмосферу Осло. Это отличный способ провести время с семьей или друзьями, открывая для себя новые горизонты.
Все дни, по договоренности.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комбинированный Маршрут
- Продолжительность: 5 часов Транспорт: Комфортабельный автомобиль (Tesla Model 3) и пешие прогулки Основные точки: Центр города (библиотека, опера, Карл Юханс Гате, Собор, Парламент, Нац. Театр, Университет, Королевский дворец, Ратуша, Квадратура), Хольменколлен, Парк Вигеланда
Что включено
- Услуги гида и перемещение на машине
Что не входит в цену
- Личные расходы, оплата ресторана или кафе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный вокзал возле статуи тигра
Завершение: Центральный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни, по договоренности.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
