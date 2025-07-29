Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Осло

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Осло на русском языке, цены от €400. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
По Осло - пешком и на Tesla
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
«О глубоких связях динамично развивающегося мегаполиса с природой и культурой»
Сегодня в 09:00
20 окт в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Один день, две страны, три крепости: Осло, Фредрикстад, Халден и Швеция
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день, две страны, три крепости: Осло, Фредрикстад, Халден и Швеция
Погулять по крепостным стенам, оказаться на границе государств и переправиться через реку Глома
«Отправимся на юг по трассе E6, рассматривая норвежские пейзажи»
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
€800 за всё до 4 чел.
Осло: От фьорда до гор комбинированное путешествие
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осло: От фьорда до гор
Индивидуальная экскурсия в Осло объединяет авто и пешие прогулки, открывая живописные районы и исторический центр города
Начало: Центральный вокзал возле статуи тигра
«Вы получите полное представление о городе, от его исторического центра до живописных районов, расположенных на возвышенностях»
Расписание: Все дни, по договоренности.
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    "Не экскурсия, а путешествие в душу Осло"
    Экскурсия с Гариком — это идеальное сочетание глубоких знаний, комфорта и искренней любви к
    читать дальше

    городу. Гарик пунктуален, у него отличное авто, за рулём — спокойно и безопасно. Всё организовано чётко, но с душой.
    С первых минут стало понятно: это не просто прогулка по столице Норвегии, это откровение. Гарик не ведёт — он раскрывает город. Словно снимает с Осло завесу повседневности и показывает его сердце, характер, дыхание.
    Мы гуляли по футуристической библиотеке, поднимались на крышу Оперного театра, словно шли по айсбергу, где архитектура превращается в истории. Проходя по Карл Юханс Гате, мы видели не просто витрины — мы слышали историю каждого фасада, потому что Гарик умел вдохнуть жизнь в каждую деталь.
    А потом был Хольменколлен — не просто смотровая площадка, а живой символ норвежской души. И Парк Вигеланда, где бронзовые и гранитные фигуры оживали в рассказах Гарика — с чувствами, смыслами, судьбами.
    Этот маршрут — как хорошо написанная книга: увлекает с первых строк и не отпускает до последней страницы. Но главное — сам рассказчик, это изюминка этой экскурсии. Гарик бережно и тонко ведёт, делится не только фактами, но и отношением. Его внимание к деталям, лёгкий юмор, эрудиция и тёплая человечность делают экскурсию живой и вдохновляющей.
    После такого дня ми уже не просто туристы. Мы — участники истории, гости, которых город впустил к себе.
    Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть Осло, а почувствовать его — через любовь и взгляд Гарика.
    Это не экскурсия. Это — встреча с городом, которую вы не забудете.
    Спасибо за этот день и за настоящее погружение в душу Осло!

  • V
    Valentin
    25 июля 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Очень качественно и толково проведена экскурсия, спасибо Гарик
  • E
    Elvira
    29 июня 2025
    По Осло - пешком и на Tesla
    Мы в абсолютном восторге от экскурсии, которую для нас организовал экскурсовод Гарик. Благодаря его знаниям, опыту, умению понять потребности туриста
    читать дальше

    и желанию показать и рассказать как можно больше в зависимости от наших интересов, мы увидели город полноценно и разнообразно. Гарик смог заинтересовать и меня с мужем и наших детей подросткового возраста, за что ему отдельное спасибо. Мы очень много путешествуем и часто пользуемся услугами гида, и Гарик один из лучших гидов, с которыми мы брали экскурсии. Экскурсия очень хорошо продуманна и отличная комбинация пешеходной экскурсии и на машине. Рекомендуем его экскурсии всем, кто по-настоящему хочет узнать Осло и полюбить его на всю жизнь!

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Осло
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Осло - пешком и на Tesla
  2. Один день, две страны, три крепости: Осло, Фредрикстад, Халден и Швеция
  3. Осло: От фьорда до гор комбинированное путешествие
Сколько стоит экскурсия по Осло в октябре 2025
Сейчас в Осло в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 800. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
