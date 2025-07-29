Индивидуальная
до 4 чел.
По Осло - пешком и на Tesla
Исследуйте Осло пешком и на Tesla, открывая его архитектурные шедевры и природные красоты. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь видами
Начало: Y центрального вокзала
«О глубоких связях динамично развивающегося мегаполиса с природой и культурой»
Сегодня в 09:00
20 окт в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день, две страны, три крепости: Осло, Фредрикстад, Халден и Швеция
Погулять по крепостным стенам, оказаться на границе государств и переправиться через реку Глома
«Отправимся на юг по трассе E6, рассматривая норвежские пейзажи»
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
€800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Осло: От фьорда до гор
Индивидуальная экскурсия в Осло объединяет авто и пешие прогулки, открывая живописные районы и исторический центр города
Начало: Центральный вокзал возле статуи тигра
«Вы получите полное представление о городе, от его исторического центра до живописных районов, расположенных на возвышенностях»
Расписание: Все дни, по договоренности.
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
