Едем в страну живописных фьордов и невероятной северной природы и попробуем не сойти с ума от немыслимых красот. Будем передвигаться на комфортном авто и делать остановки там, где захочется. Прокатимся по головокружительным серпантинам, искупаемся в реках и покорим горы.



Вы постоите на известной всему миру скале и пощекочите нервы, забравшись на огромный камень, застрявший над пропастью.



А ещё исследуем культурную и спортивную столицы и полакомимся рыбой и морепродуктами, любимыми норвежцами.



Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей жизни! (Стартуем в Мурманске, завершим тур в Санкт-Петербурге).