Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам

Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену и Лиллехаммеру

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Едем в страну живописных фьордов и невероятной северной природы и попробуем не сойти с ума от немыслимых красот. Будем передвигаться на комфортном авто и делать остановки там, где захочется. Прокатимся по головокружительным серпантинам, искупаемся в реках и покорим горы.

Вы постоите на известной всему миру скале и пощекочите нервы, забравшись на огромный камень, застрявший над пропастью.

А ещё исследуем культурную и спортивную столицы и полакомимся рыбой и морепродуктами, любимыми норвежцами.

Эта поездка станет одной из самых ярких в вашей жизни! (Стартуем в Мурманске, завершим тур в Санкт-Петербурге).
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Роудтрип в Норвегию из Мурманска: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Ближайшие даты:
9
июн
16
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.
Для поездки в Норвегию необходима действующая шенгенская или норвежская визы. Если у вас нет визы, мы поможем её сделать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, гостиница «Азимут», 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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