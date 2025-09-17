Мои заказы

Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90

Индивидуальная экскурсия по Осло и Фьордам на автомобиле Volvo XC 90
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Вас ждет Норвегия!

Норвегия открывает свои объятия для всех путешественников! Здесь найдут место как рыболовы, так и любители живописных пейзажей. Просто взгляните на великолепные виды этой страны и представьте, что вы уже находитесь здесь!

Путешествия с гидом

Встречайте вашего гида Геральда, который проведет вас по удивительным местам на комфортабельном автомобиле Volvo XC 90. Это путешествие позволит вам по-настоящему ощутить всю прелесть Норвегии. Более подробную информацию об экскурсиях вы сможете обсудить в индивидуальной беседе с вашим сопровождающим.

Индивидуальный подход

Норвегия столь разнообразна, что каждую экскурсию можно настроить под ваш личный вкус. Вы можете выбрать именно те места и активности, которые вас заинтересуют. Это позволит сделать ваше путешествие незабываемым!

Осло — столица впечатлений

Не забудьте включить в свою программу посещение Осло — центра Нобелевской премии Мира. Это не только культурный, но и исторический центр страны. Осло радует своим разнообразием и красотой!

Приготовьтесь к приключениям

Возьмите с собой хорошее настроение и большую долю здорового любопытства! Норвегия ждет вас с распростертыми объятиями!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фьорды
  • Осло
Что включено
  • Работа гида
  • Передвижение на автомобиле Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
  • Wi - Fi в авто
Что не входит в цену
  • Дополнительные часы экскурсии
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Осло

Норвегия - вселенная фьордов и гор: роудтрип с лёгкими треккингами и прогулками по городам
На машине
10 дней
1 отзыв
Норвегия - вселенная фьордов и гор: роудтрип с лёгкими треккингами и прогулками по городам
Сделать фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами, познакомиться с Бергеном и отдохнуть у моря
Начало: Осло, около 10:00 (точные место и время - по догов...
22 июн в 08:00
13 июл в 08:00
€2700 за человека
Приключения в Норвегии для молодых и активных: хайкинг в горах, каякинг и завораживающая природа
На машине
Прогулки на каяках
7 дней
Приключения в Норвегии для молодых и активных: хайкинг в горах, каякинг и завораживающая природа
Посидеть на Языке Тролля, прикоснуться к леднику, полюбоваться фьордами и водопадами и отведать сыра
Начало: Аэропорт Осло, утро, точное время по согласованию
21 сен в 10:00
€1190 за человека
Насыщенный треккинг по Норвегии
На машине
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро, ко времени рейса «Аэрофлота»
11 июл в 14:00
€2650 за человека
