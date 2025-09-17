Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Вас ждет Норвегия!

Норвегия открывает свои объятия для всех путешественников! Здесь найдут место как рыболовы, так и любители живописных пейзажей. Просто взгляните на великолепные виды этой страны и представьте, что вы уже находитесь здесь!

Путешествия с гидом

Встречайте вашего гида Геральда, который проведет вас по удивительным местам на комфортабельном автомобиле Volvo XC 90. Это путешествие позволит вам по-настоящему ощутить всю прелесть Норвегии. Более подробную информацию об экскурсиях вы сможете обсудить в индивидуальной беседе с вашим сопровождающим.

Индивидуальный подход

Норвегия столь разнообразна, что каждую экскурсию можно настроить под ваш личный вкус. Вы можете выбрать именно те места и активности, которые вас заинтересуют. Это позволит сделать ваше путешествие незабываемым!

Осло — столица впечатлений

Не забудьте включить в свою программу посещение Осло — центра Нобелевской премии Мира. Это не только культурный, но и исторический центр страны. Осло радует своим разнообразием и красотой!

Приготовьтесь к приключениям

Возьмите с собой хорошее настроение и большую долю здорового любопытства! Норвегия ждет вас с распростертыми объятиями!