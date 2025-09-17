Норвегия открывает свои объятия для всех путешественников! Здесь найдут место как рыболовы, так и любители живописных пейзажей. Просто взгляните на великолепные виды этой страны и представьте, что вы уже находитесь здесь!
Путешествия с гидом
Встречайте вашего гида Геральда, который проведет вас по удивительным местам на комфортабельном автомобиле Volvo XC 90. Это путешествие позволит вам по-настоящему ощутить всю прелесть Норвегии. Более подробную информацию об экскурсиях вы сможете обсудить в индивидуальной беседе с вашим сопровождающим.
Индивидуальный подход
Норвегия столь разнообразна, что каждую экскурсию можно настроить под ваш личный вкус. Вы можете выбрать именно те места и активности, которые вас заинтересуют. Это позволит сделать ваше путешествие незабываемым!
Осло — столица впечатлений
Не забудьте включить в свою программу посещение Осло — центра Нобелевской премии Мира. Это не только культурный, но и исторический центр страны. Осло радует своим разнообразием и красотой!
Приготовьтесь к приключениям
Возьмите с собой хорошее настроение и большую долю здорового любопытства! Норвегия ждет вас с распростертыми объятиями!
Передвижение на автомобиле Volvo XC 90 (7 Пассажиров)
Wi - Fi в авто
Что не входит в цену
Дополнительные часы экскурсии
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.