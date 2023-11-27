Туры по Осло на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Осло на русском языке, цены от €396. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
Сделать вау-фото на «Языке Тролля», полюбоваться водопадами и погулять по Бергену
Начало: Осло, утро (точные место и время - по договорённос...
14 июня в 09:00
8 июля в 08:00
2 300 за человека
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
🚗 На машине
Авторский тур
1 день
Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
396 за человека
Насыщенный треккинг по Норвегии
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Насыщенный треккинг по Норвегии
Посетить несколько регионов, подняться на "Горошину" и "Кафедру проповедника" и пройти по леднику
Начало: Осло, аэропорт, утро
4 авг в 10:00
2 145 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    27 ноября 2023
    Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
    Спасибо большое, Александр, за путешествие! Остались под большим впечатлением от Норвегии и нового опыта! Получилось маленькая жизнь: проехали мотни километров по горам,
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    сменили все виды доступных ландшафтов (от лесов до каменных груд), половили рыбу, посмотрели на нефтяные буровые установки, побывали в музее, взобрались на Кафедру и Горошину, постояли под водопадом, посетили Берген и Осло (все места не перечислить), увидели свадьбу в национальных костюмах в стариной кирхе, послушали Грига на рояле, проплыли по фьордам и даже успели побегать за овечками. Не верится, что мы все это охватили за 10 дней. Это было настоящие приключение! Получилось полностью переключиться и расслабиться, т. к. можно было не думать о том, где же мы будем завтра. P.S. Спасибо за ваш настрой и интересные беседы, очень рады, что познакомились с вами!

Ответы на вопросы от путешественников по Осло в категории «На машине»

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  1. Роудтрип по Норвегии: восхождения на фьорды и прогулки по городам
  2. Норвегия, Фьорды и Осло на автомобиле Volvo XC 90
  3. Насыщенный треккинг по Норвегии
Сколько стоит тур в Осло в июне 2024
Сейчас в Осло в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 396 до 2 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Осло (Норвегия 🇳🇴) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на машине, 1 ⭐ отзыв, цены от €396. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Норвегии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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